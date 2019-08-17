رياضة

مصدر بالزمالك يكشف آخر تطورات ملف المدير الفني

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٥٨ م
ميتشو
ميتشو
كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك آخر تطورات اختيار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وحقيقة تصريحات الصربي ميتشو الخاصة بعدم اتفاقه على تدريب الفريق، حيث أوضح المصدر أن مسؤولي القلعة البيضاء توصلوا لاتفاق مع المدير الفني لأورلاندو الجنوب إفريقي عن طريق أحد الوسطاء، لكن بعد دخول الصربي ألكسندر ستانويفيتش في الصورة توقفت المفاوضات مع ميتشو، قبل أن تتجدد مرة أخرى خلال الـ48 ساعة الماضية بناء على رغبة رئيس الزمالك، بعد الهجوم الشديد الذي تعرض له الأخير بعد الإعلان عن التعاقد مع ستانويفيتش بسبب عمل الأخير في إسرائيل وتواضع سيرته الذاتية.
وعن تصريحات المدرب الصربي بشأن عدم اتفاقه على تدريب الزمالك، شدد المصدر على أن ميتشو تقدم باستقالته من تدريب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بعد إتمام اتفاقه مع مسؤولي الزمالك، حيث تم الاتفاق على كل بنود التعاقد مع أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة وشريف إسلام مدير التسويق بالنادي، ومن المنتظر أن يصل
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الزمالك يتفق مع ميتشو.. ساعات ويصل القاهرة

علمت التحرير أن نادي الزمالك توصل إلى اتفاق نهائي مع الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ"ميتشو" لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وهو ما جاء بعد سلسلة من المفاوضات معه وسيناريو خادع لضمان عدم إفساد المفاوضات معه مثلما حدث مع الأرجنتيني رامون دياز الذي غالى في طلباته المالية ما تسبب في توقف المفاوضات بين الطرفين. وكشف مصدر مسؤول في الزمالك أن رئيس النادي لجأ إلى الإعلان عن تعاقده مع الكسندر استانيوفيتش من أجل التمويه، لأن المفاوضات كانت قائمة مع "ميتشو" لكنه استشعر بأن هناك امكانية لتدخل البعض لإفساد الإتصالات وعدم توليه المهمة.
ألكسندر ستانوفيتش

رسميًا.. ألكسندر ستانوفيتش مديرًا فنيًا للزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، التعاقد مع الصربي ألكسندر ستانوفيتش لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الجديد. وكشف رئيس نادي الزمالك عن اسم المدير الفنى الجديد، خلال تصريحات تلفزيونية له قبل قليل، مؤكدًا أن الصربى ألكسندر ستانوفيتش، المدير الفنى السابق لفريق القادسية السعودى، هو المدير الفنى الجديد للفريق الأبيض خلفا لخالد جلال. وأكد رئيس القلعة البيضاء أن ستانوفيتش سيصل إلى القاهرة، غدًا الجمعة، لتوقيع عقوده مع النادي، ثم بعد ذلك سيتم تقديمه في مؤتمر صحفي.
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رئيس الزمالك يفاجئ القدامى ويختار المدرب الجديد

كشف مصدر داخل نادي الزمالك من الذين حضروا جلسة رئيس النادي مع القدامى التي عقدها معهم عصر اليوم الثلاثاء لاختيار المدير الفني الجديد للفريق، عن استقرار رئيس النادي على التعاقد مع المدرب الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ"ميتشو" المدير الفني السابق لمنتخب أوغندا والحالي لفريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي. وأوضح المصدر أن قائمة المدربين التي تم عرضها خلال الجلسة ضمت 3 مدربين من صربيا ومدربا من إيطاليا ومدربا إسباني وآخر سويسريا وواحدا ألمانيا ويعد الصربي ميتشو هو أقل هذه الأسماء وفقا للمصدر.
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تفاصيل جلسة اختيار مدرب الزمالك الجديد

عقد رئيس نادي الزمالك جلسة مع عدد من اللاعبين القدامى بالقلعة البيضاء للتصويت على اختيار المدير الفني الجديد للفريق حيث شهدت الجلسة تواجد إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة وطارق يحيى المدير الفني المؤقت للفريق ووليد صلاح عبداللطيف نائب رئيس قطاع الناشئين ونصر إبراهيم وجمال حمزة وعبدالحميد بسيوني. وقام رئيس الزمالك بعرض قائمة المدربين المرشحين لتدريب الفريق حيث ضمت القائمة 7 مدربين بينهم 3 مدربين من صربيا ومدرب ألماني ومدرب إيطالي وآخر سويسري ومدرب أسباني.
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