مصدر بالزمالك يكشف آخر تطورات ملف المدير الفني

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٥٨ م

ميتشو

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك آخر تطورات اختيار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وحقيقة تصريحات الصربي ميتشو الخاصة بعدم اتفاقه على تدريب الفريق، حيث أوضح المصدر أن مسؤولي القلعة البيضاء توصلوا لاتفاق مع المدير الفني لأورلاندو الجنوب إفريقي عن طريق أحد الوسطاء، لكن بعد دخول الصربي ألكسندر ستانويفيتش في الصورة توقفت المفاوضات مع ميتشو، قبل أن تتجدد مرة أخرى خلال الـ48 ساعة الماضية بناء على رغبة رئيس الزمالك، بعد الهجوم الشديد الذي تعرض له الأخير بعد الإعلان عن التعاقد مع ستانويفيتش بسبب عمل الأخير في إسرائيل وتواضع سيرته الذاتية.

وعن تصريحات المدرب الصربي بشأن عدم اتفاقه على تدريب الزمالك، شدد المصدر على أن ميتشو تقدم باستقالته من تدريب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بعد إتمام اتفاقه مع مسؤولي الزمالك، حيث تم الاتفاق على كل بنود التعاقد مع أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة وشريف إسلام مدير التسويق بالنادي، ومن المنتظر أن يصل