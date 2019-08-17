رياضة

ماني يقود ليفربول للفوز على ساوثهامتون

تحرير:علي الزيني ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٥٨ م
ليفربول
ليفربول
خطف فريق ليفربول فوزًا ثمينًا من نظيره ساوثهامتون، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "سانت ميريز"، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليج"، سجل ساديو مانى هدف التقدم للريدز، وضاعف فيرمينو النتيجة للضيوف، قبل أن يقلص داني إنجز الفارق لأصحاب الأرض، ليرفع رفقاء صلاح رصيدهم إلى 6 نقاط في الصدارة مؤقتًا في المقابل فشل ساوثهامتون في الحصول على أي نقاط للمباراة الثانية على التوالي.
بداية اللقاء شهدت سيطرة شبه تامة من جانب ليفربول في الدقائق العشر الأولى من عمر المباراة، قبل أن يسيطر فريق ساوثهامتون على مجريات الشوط الأول الذي انتهى سلبيًا. مع بداية الشوط الثاني تقدم ساديو مانى لفريق ليفربول، بعد تسديدة مقوسة رائعة من حدود منطقة الجزاء غردت في الزاوية اليسرى لمرمى ساوثهامتون. وفي
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كيف علقت الصحف الإنجليزية على تتويج ليفربول بالسوبر

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بركلات الترجيح.. ليفربول يتوج بطلا للسوبر الأوروبى

توج ليفربول بلقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على نظيره تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، حيث انتهى شوطي المباراة الأساسيين بالتعادل بهدف لهدف، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي انتهى أيضًا بالتعادل ولكن بنتيجة هدفين مقابل هدفين، لتكون الكلمة الاخيرة لركلات الترجيح التى تفوق فيها الريدز ، وتعد هذه المرة الرابعة التى يتوج فيها أبناء ليفربول ببطولة السوبر الأوروبى، بينما يقف رصيد البلوز من البطولة عند لقب وحيد توج به عام 1998 ، عندما فاز تشيلسي على ريال مدريد الإسباني بهدف دون رد.
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هل يفعلها صلاح ويكرر إنجاز آلان شيرر وهنري؟

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