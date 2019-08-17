ماني يقود ليفربول للفوز على ساوثهامتون

تحرير:علي الزيني ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٥٨ م

ليفربول

خطف فريق ليفربول فوزًا ثمينًا من نظيره ساوثهامتون، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "سانت ميريز"، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليج"، سجل ساديو مانى هدف التقدم للريدز، وضاعف فيرمينو النتيجة للضيوف، قبل أن يقلص داني إنجز الفارق لأصحاب الأرض، ليرفع رفقاء صلاح رصيدهم إلى 6 نقاط في الصدارة مؤقتًا في المقابل فشل ساوثهامتون في الحصول على أي نقاط للمباراة الثانية على التوالي.

بداية اللقاء شهدت سيطرة شبه تامة من جانب ليفربول في الدقائق العشر الأولى من عمر المباراة، قبل أن يسيطر فريق ساوثهامتون على مجريات الشوط الأول الذي انتهى سلبيًا. مع بداية الشوط الثاني تقدم ساديو مانى لفريق ليفربول، بعد تسديدة مقوسة رائعة من حدود منطقة الجزاء غردت في الزاوية اليسرى لمرمى ساوثهامتون. وفي

بداية اللقاء شهدت سيطرة شبه تامة من جانب ليفربول في الدقائق العشر الأولى من عمر المباراة، قبل أن يسيطر فريق ساوثهامتون على مجريات الشوط الأول الذي انتهى سلبيًا.



مع بداية الشوط الثاني تقدم ساديو مانى لفريق ليفربول، بعد تسديدة مقوسة رائعة من حدود منطقة الجزاء غردت في الزاوية اليسرى لمرمى ساوثهامتون.



وفي الدقيقة 71، سجل فيرمينو الهدف الثاني للريدز، بعدما استقبل عرضية ماني بتسديدة أرضية داخل الشباك، وشارك أوريجي في المباراة بالدقيقة 78، على حساب محمد صلاح.



وارتكب أدريان خطأ فادحا في الدقيقة 83 بعدما أخطأ في تمرير الكرة لتذهب إلى قدم داني إنجز الذي أسكنها في شباك ليفربول من لمسة واحدة، لينتهي اللقاء بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف.