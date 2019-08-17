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مالك المطعم السوري: مصر تظل بيتي الأول

تحرير:محمد مجلي ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ م
غلق المطعم السوري
غلق المطعم السوري
"ستظل مصر بيتي الأول حتى لو عدت إلى سوريا".. كلمات صلاح الطهاوي مالك المطعم السوري بالإسكندرية، الذي وقعت بينه وبين سيدة مصرية أزمة لتضررها من مخالفة المطعم لتعليمات الأمن الصناعي، وأثارت ضجة على موقع "فيسبوك". وأصدر الطهاوي، اليوم السبت، بيانا جديدا، مؤكدا خلاله أنه يكن كل الود والاحترام للشعب المصري، وأن مصر شعبا وحكومة رحبت بالسوريين منذ بدء أزمتهم في 2011، وكانت خير مضيف لهم، وأن مصر ستظل البيت الأول للسوريين وهي حقا قلب العروبة، ولها كل التقدير نظير ما قدمته للسوريين والعراقيين والليبيين واليمنيين، واستضافتها واحتضانها لهم.
ونفى ما تردد بشأن تعديه بلفظ خادش على السيدة، مؤكدا أنها لم تكن طرفا في الحوار من الأساس، وأن الحوار كان بينه وبين نجلتيها، وأن هذا الفيديو تم افتعاله في وقت آخر لأسباب مغرضة. وذكر البيان: "ادعت السيدة أنني تلفظت بألفاظ خادشة لكن هذا أمر لا يحدث، فإننا لا نجرؤ على الحديث مع السيدات بأي ألفاظ خادشة،
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بدء حفر حقل غاز جنوب دسوق بعد 11 عاما من اكتشافه

منذ عدة سنوات وتحديدا في عام 2008 فوجئ أهالى كفر الشيخ بشركة بترول، صاحبة امتياز اكتشاف الآبار البترولية، تعسكر في عدة مناطق بالمحافظة للكشف والبحث عن اكتشافات بترولية جديدة، ثم تترك بعد ذلك المكان والذهاب لمكان آخر في نطاق المحافظة، لكن في جنوب مدينة دسوق وبالقرب من قرية العجوزين التابعة لمدينة دسوق كان الأمر مختلفا، إذ بعد القيام باستطلاعات بحثية، تم إحضار المعدات الخاصة بأعمال الحفر واستمرت نحو 6 أشهر، حتى تم اكتشاف بئر غاز ليتم وضع سياج حديدي حول قطعة الأرض البالغ مساحتها 6 أفدنة و14 قيراطا.
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بعد السوري.. انتفاضة بالإسكندرية ضد المطاعم المخالفة

بعد ساعات من قرار غلق المطعم السوري في محافظة الإسكندرية على خلفية ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، شنت الأجهزة التنفيذية إجراءات حاسمة حول المطاعم المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، إذ قاد اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحمدي عبد العليم شامة رئيس حي المنتزه أول، حملة ضد المطاعم المخالفة، أسفرت عن صدور قرار الغلق الصادر ضد مطعم "لخرص للمشويات"، وغلق 3 أبواب مداخل للمطعم والتحفظ على محتوياته، وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالف.
عادل-الغضبان

انضمام أحدث وحدة صحية لمنظومة التأمين ببورسعيد

أجرى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، جولة ميدانية تفقد خلالها أحدث وحدة صحية جار إنهاء العمل بها في الفترة الحالية بالحي الإماراتي، معلنا عن انضمام الوحدة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، إذ يتم استكمال الأجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة بالوحدة والتي سيتم افتتاحها قريبا، مؤكدا أنها تمثل نموذجا إيجابيا لشركة "إيني" بالمحافظة في رفع كفاءة الخدمات ومشروعات التنمية لصالح المواطنين، إذ إن الشركة تكفلت ببناء الوحدة على أحدث النظم العالمية.
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10 معلومات عن ضريح «أبو الإخلاص» بعد حديث الرئيس عنه

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال افتتاحه 1300 من الصوب الزراعية، بنقل أحد المقامات في مسجد يعوق مشروع محور المحمودية في محافظة الإسكندرية، إذ إن المكان للمنفعة العامة، مشددا على ضرورة التعامل مع الموقف خلال يومين على الأكثر، فهذا الأمر لا يرضي النبي، صلى الله عليه وسلم. و«التحرير» يستعرض خلال هذه السطور 10 معلومات عن ضريح أبو الإخلاص الذي تحدث عنه الرئيس: 1- المقام يخص الشيخ برهان الدين أبو الإخلاص الزرقاني. 2- ولد في محافظة الغربية بقرية طيبة الجعفرية في 11 أبريل 1924.
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غلق-مطعم-سوري (4)

تشميع «المطعم السوري» في الإسكندرية (صور)

?قررت إدارة الأمن الصناعي بمحافظة الإسكندرية، غلق مطعم "عروس دمشق" السوري، بعد المعاينة التي وقعت منذ قليل للمطعم بواسطة لجنة تم تشكيلها بمشاركة الأمن الصناعي وشرطة المرافق ومديرية الشؤون الصحية ومديرية التموين وإدارة حي ثان المنتزه. وقال اللواء محمد عبدالوهاب سكرتير عام محافظة الإسكندرية، إنه تقرر إغلاق المطعم لثبوت العديد من المخالفات ارتكبها المطعم وأثبتتها إدارة الأمن الصناعي، فيما تقوم شرطة المرافق بالقيام باجراءات الغلق وتشميعه بالشمع الأحمر.
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تكبيرات عيد الأضحى تملأ ساحات ومساجد مصر

انطلقت تكبيرات عيد الأضحى المبارك "الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا" فى مختلف مساجد ومحافظات مصر، احتفالًا بالعيد.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-يستقبل-وفود منتدى-غاز-شرق-المتوسط

السيسي يستقبل وفود منتدى غاز شرق المتوسط

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بقصر المنتزه بالإسكندرية، الوزراء رؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى غاز شرق المتوسط، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالمشاركين في الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى غاز شرق المتوسط، مشيرا إلى خصوصية المنطقة الجغرافية للمنتدى، وذلك عقب اكتشافات الغاز بها في السنوات الأخيرة، ما يفتح آفاق التعاون بين دول المنطقة في مجال الطاقة والغاز، وبالتالي تحويل الموارد الكامنة في المنطقة لفرص استثمارية حقيقية لصالح الشعوب والأجيال القادمة.
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لماذا يشن أردوغان حملته ضد اللاجئين في الوقت الحالي؟

بدا من الواضح أن الأزمات الاقتصادية التي تعيشها تركيا في الوقت الحال، صدرت العديد من المشكلات إلى قطاعات أخرى في البلاد، خاصة بعد أن بدأت السلطات حملتها ضد اللاجئين السوريين على مدى الأيام القليلة الماضية بشكل عنيف. الأزمات الاقتصادية التي كان لها دور كبير في تحديد توجهات السياسة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، باتت الآن هي المحرك الرئيسي والأول في صدام السلطات بإسطنبول وعدد من المدن التركية مع اللاجئين السوريين، والذين تعرضوا لمضايقات متعددة من الشعب التركي.
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