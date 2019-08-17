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بعد السوري.. انتفاضة بالإسكندرية ضد المطاعم المخالفة

تحرير:محمد مجلي ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٢٠ م
حملة في الإسكندرية ضد المطاعم المخالفة
حملة في الإسكندرية ضد المطاعم المخالفة
بعد ساعات من قرار غلق المطعم السوري في محافظة الإسكندرية على خلفية ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، شنت الأجهزة التنفيذية إجراءات حاسمة حول المطاعم المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، إذ قاد اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحمدي عبد العليم شامة رئيس حي المنتزه أول، حملة ضد المطاعم المخالفة، أسفرت عن صدور قرار الغلق الصادر ضد مطعم "لخرص للمشويات"، وغلق 3 أبواب مداخل للمطعم والتحفظ على محتوياته، وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالف.
وأوضح السكرتير العام أن الحملة أسفرت أيضا عن رصد مخالفات عديدة، حيث تقرر غلق عدد 6 منافذ للمطعم مخالفة، مؤكدا استمرار الحملات المكثفة بنطاق حي المنتزه أول. وتابع: "ضمت الحملة إدارة شرطة المرافق ومسؤولي وحدة التدخل السريع بالحي ووكيل إدارة أشغال الطريق ومسئولي إدارة رخص المحلات، ومسئولي الأمن الصناعي
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بدء حفر حقل غاز جنوب دسوق بعد 11 عاما من اكتشافه

منذ عدة سنوات وتحديدا في عام 2008 فوجئ أهالى كفر الشيخ بشركة بترول، صاحبة امتياز اكتشاف الآبار البترولية، تعسكر في عدة مناطق بالمحافظة للكشف والبحث عن اكتشافات بترولية جديدة، ثم تترك بعد ذلك المكان والذهاب لمكان آخر في نطاق المحافظة، لكن في جنوب مدينة دسوق وبالقرب من قرية العجوزين التابعة لمدينة دسوق كان الأمر مختلفا، إذ بعد القيام باستطلاعات بحثية، تم إحضار المعدات الخاصة بأعمال الحفر واستمرت نحو 6 أشهر، حتى تم اكتشاف بئر غاز ليتم وضع سياج حديدي حول قطعة الأرض البالغ مساحتها 6 أفدنة و14 قيراطا.
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مالك المطعم السوري: مصر تظل بيتي الأول

"ستظل مصر بيتي الأول حتى لو عدت إلى سوريا".. كلمات صلاح الطهاوي مالك المطعم السوري بالإسكندرية، الذي وقعت بينه وبين سيدة مصرية أزمة لتضررها من مخالفة المطعم لتعليمات الأمن الصناعي، وأثارت ضجة على موقع "فيسبوك". وأصدر الطهاوي، اليوم السبت، بيانا جديدا، مؤكدا خلاله أنه يكن كل الود والاحترام للشعب المصري، وأن مصر شعبا وحكومة رحبت بالسوريين منذ بدء أزمتهم في 2011، وكانت خير مضيف لهم، وأن مصر ستظل البيت الأول للسوريين وهي حقا قلب العروبة، ولها كل التقدير نظير ما قدمته للسوريين والعراقيين والليبيين واليمنيين، واستضافتها واحتضانها لهم.
عادل-الغضبان

انضمام أحدث وحدة صحية لمنظومة التأمين ببورسعيد

أجرى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، جولة ميدانية تفقد خلالها أحدث وحدة صحية جار إنهاء العمل بها في الفترة الحالية بالحي الإماراتي، معلنا عن انضمام الوحدة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، إذ يتم استكمال الأجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة بالوحدة والتي سيتم افتتاحها قريبا، مؤكدا أنها تمثل نموذجا إيجابيا لشركة "إيني" بالمحافظة في رفع كفاءة الخدمات ومشروعات التنمية لصالح المواطنين، إذ إن الشركة تكفلت ببناء الوحدة على أحدث النظم العالمية.
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10 معلومات عن ضريح «أبو الإخلاص» بعد حديث الرئيس عنه

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال افتتاحه 1300 من الصوب الزراعية، بنقل أحد المقامات في مسجد يعوق مشروع محور المحمودية في محافظة الإسكندرية، إذ إن المكان للمنفعة العامة، مشددا على ضرورة التعامل مع الموقف خلال يومين على الأكثر، فهذا الأمر لا يرضي النبي، صلى الله عليه وسلم. و«التحرير» يستعرض خلال هذه السطور 10 معلومات عن ضريح أبو الإخلاص الذي تحدث عنه الرئيس: 1- المقام يخص الشيخ برهان الدين أبو الإخلاص الزرقاني. 2- ولد في محافظة الغربية بقرية طيبة الجعفرية في 11 أبريل 1924.
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غلق-مطعم-سوري (3)

مالك المطعم السوري: مصر تظل بيتي الأول

"ستظل مصر بيتي الأول حتى لو عدت إلى سوريا".. كلمات صلاح الطهاوي مالك المطعم السوري بالإسكندرية، الذي وقعت بينه وبين سيدة مصرية أزمة لتضررها من مخالفة المطعم لتعليمات الأمن الصناعي، وأثارت ضجة على موقع "فيسبوك". وأصدر الطهاوي، اليوم السبت، بيانا جديدا، مؤكدا خلاله أنه يكن كل الود والاحترام للشعب المصري، وأن مصر شعبا وحكومة رحبت بالسوريين منذ بدء أزمتهم في 2011، وكانت خير مضيف لهم، وأن مصر ستظل البيت الأول للسوريين وهي حقا قلب العروبة، ولها كل التقدير نظير ما قدمته للسوريين والعراقيين والليبيين واليمنيين، واستضافتها واحتضانها لهم.
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تشميع «المطعم السوري» في الإسكندرية (صور)

?قررت إدارة الأمن الصناعي بمحافظة الإسكندرية، غلق مطعم "عروس دمشق" السوري، بعد المعاينة التي وقعت منذ قليل للمطعم بواسطة لجنة تم تشكيلها بمشاركة الأمن الصناعي وشرطة المرافق ومديرية الشؤون الصحية ومديرية التموين وإدارة حي ثان المنتزه. وقال اللواء محمد عبدالوهاب سكرتير عام محافظة الإسكندرية، إنه تقرر إغلاق المطعم لثبوت العديد من المخالفات ارتكبها المطعم وأثبتتها إدارة الأمن الصناعي، فيما تقوم شرطة المرافق بالقيام باجراءات الغلق وتشميعه بالشمع الأحمر.
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السياحة تستجيب لشكاوى دورات المياه بشواطئ الإسكندرية

أثارت دورات المياه الموجودة بشواطئ محافظة الإسكندرية حالة من الغضب بين رواد الشواطئ والمصطافين في عروس البحر الأبيض المتوسط، معبرين عن عدم رضاهم عن المستوى "غير الآدمي"، على حد تعبيرهم، لدورات المياه، ما يصعب دخولها، ووجهوا شكاوى عديدة للإدارة المركزية للسياحة والمصايف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وطالبوا بسرعة التدخل، بينما قام اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بمحافظة الإسكندرية، بجولة على دورات المياه بشاطئ ستانلي واستمع لشكاوى المصطافين.
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مدير أمن الإسكندرية يبدأ مهام عمله بتأمين لقاء القمة

حصل على لقب الجنرال المبتسم، إذ اعتاد مواجهة القضايا بكل هدوء لثقته في أنه سيصل إلى الهدف الذي ينشده لضبط المجرمين ووقف الخارجين على القانون في القيام بأعمال مخالفة، واكتسب خبرة كبيرة بعد تدرجه في المناصب، حتى جاء اختياره في موقع مدير أمن القاهرة، ووجه الضربات الأمنية القوية، قبل أن تأتي الحركة الجديدة في تجربة تتطلب يقظة وقوة، وهي تولى منصب مدير أمن الإسكندرية خلفا للواء محمد الشريف، ليجد نفسه مطالبا بالإعداد لتلك المهمة التي لن تكون سهلة على الإطلاق، إذ تسلم مدير الأمن الجديد مهام عمله وبدأ ترتيب الأولويات في ظل حركة التنقلات.
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