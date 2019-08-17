بعد السوري.. انتفاضة بالإسكندرية ضد المطاعم المخالفة

تحرير:محمد مجلي ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٢٠ م

حملة في الإسكندرية ضد المطاعم المخالفة

بعد ساعات من قرار غلق المطعم السوري في محافظة الإسكندرية على خلفية ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، شنت الأجهزة التنفيذية إجراءات حاسمة حول المطاعم المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، إذ قاد اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحمدي عبد العليم شامة رئيس حي المنتزه أول، حملة ضد المطاعم المخالفة، أسفرت عن صدور قرار الغلق الصادر ضد مطعم "لخرص للمشويات"، وغلق 3 أبواب مداخل للمطعم والتحفظ على محتوياته، وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وأوضح السكرتير العام أن الحملة أسفرت أيضا عن رصد مخالفات عديدة، حيث تقرر غلق عدد 6 منافذ للمطعم مخالفة، مؤكدا استمرار الحملات المكثفة بنطاق حي المنتزه أول. وتابع: "ضمت الحملة إدارة شرطة المرافق ومسؤولي وحدة التدخل السريع بالحي ووكيل إدارة أشغال الطريق ومسئولي إدارة رخص المحلات، ومسئولي الأمن الصناعي