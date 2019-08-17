سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

البرهان: سنعمل على ضمان سلامة الانتقال للحكم المدني

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٢٧ م
عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان
قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن القوات المسلحة ستبذل الغالي والنفيس لضمان سلامة الانتقال للحكم المدني، وإن القوات المسلحة أثبتت أنها شريك وجسر عبور للتغيير دون أن تفقد مهنيتها، متعهدا بأن تقوم المؤسسة العسكرية في الفترة المقبلة بدورها كاملا في الحفاظ على مكتسبات الثورة، جاء ذلك خلال كلمته في ختام الاحتفال بتوقيع وثائق ترتيبات السلطة الانتقالية في الخرطوم، اليوم السبت، والذي شهد حضورا دوليا وإقليميا رفيعا.
وأضاف البرهان أن الشباب الذين كانوا وقود هذه الثورة مدعوون الآن للانتقال لعملية بناء السودان الجديد، إذ إن مرحلة التفاوض كشفت عن قيادات للثورة يتمتعون بالروح الوطنية، كما أن الثورة حققت أهدافها بجهد الشعب السوداني، مشيدا بدور القوات المسلحة في دعم مطالب الشعب وحمايته، شاكرا الوساطة الإفريقية على جهودها
اقرأ المزيد
عبدالله-حمدوك (3)

الحمدوك.. من رفض «المالية» لرئاسة الحكومة السودانية

أصبح المسؤول الكبير السابق في الأمم المتحدة عبد الله حمدوك الأوفر حظا لتولي رئاسة الحكومة الانتقالية المرتقبة بالسودان بعد أن أعلنت قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان، أنه سيتم ترشيح عبد الله حمدوك كأول رئيس وزراء في الحكومة الانتقالية التي ستستمر 39 شهرا. وينص الاتفاق الذي تم التوقيع عليه رسميا اليوم السبت، على اختيار حركة الاحتجاج رئيس وزراء يتولى قيادة المرحلة الانتقالية، ويحتاج هذا البلد الآن أكثر من أي وقت مضى إلى حكومة تنتشل البلاد من الوضع الاقتصادي المتأزم وتدير دفة الإصلاح الاقتصادي.
السودان (1)

أبرز بنود الإعلان الدستوري الموقع اليوم في السودان

وقع المجلس العسكري السوداني وقادة "قوى الحرية والتغيير" بشكل نهائي اليوم السبت، على بنود الإعلان الدستوري بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة. ويشكل الإعلان الدستوري إلى جانب الإعلان السياسي المبرم في 17 يوليو الماضي اتفاقا شاملا حول ماهية الحكم في البلاد خلال الفترة الانتقالية. وكان التوقيع قد تم بالأحرف الأولى بين أحد أبرز قادة "قوى الحرية والتغيير" أحمد الربيع ونائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف أيضا باسم حميدتي أثناء مراسم حضرها وسيطا إثيوبيا والاتحاد الإفريقي.
توقيع الاتفاقية فى السودان (2)

بدء مراسم توقيع وثائق الفترة الانتقالية في السودان

بدأت مراسم التوقيع النهائي لوثائق الفترة الانتقالية في السودان، اليوم السبت، بحضور عدد من قادة الدول ومسؤولين كبار، بما يمثل بداية جدية في تاريخ السودان الحديث. وكان من أوائل الواصلين إلى الخرطوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يترأس الاتحاد الإفريقي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وتوالى قدوم الرؤساء والزعماء إلى الخرطوم ومنهم رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستين تواديرا، ورئيس جمهورية تشاد إدريس ديبي إتنو، كما وصل رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير.
السودان (4)

«فرح السودان».. الخرطوم تبدأ أولى خطواتها الانتقالية

"فرح السودان".. هكذا أطلق السودانيون على الحدث الذي تشهده اليوم وهو التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري المقرر اليوم السبت الموافق 17 أغسطس ، حيث يأمل هذا الشعب أن يفتح هذا الأمر الطريق أمام استقرار بلادهم. فبعد 30 عاماً من الحكم العسكري بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير بفعل احتجاجات شعبية واسعة، يدخل السودان اليوم مرحلة جديدة في تاريخه السياسي بتوقيع هذا الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير لتدشين حقبة جديدة في تاريخ البلاد ولتحديد ملامح الفترة الانتقالية ما بعد عمر البشير.
اقرأ المزيد من الأخبار
الخارجية المصرية

مصر لقوى الحرية والتغير: ندعم السودان

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن مصر استضافت على مدى اليومين الماضيين اجتماعًا هامًا بين قوى الحرية والتغيير، ومن ضمنها الجبهة الثورية، بغرض تحقيق السلام في السودان كقضية رئيسية تهم جميع الأشقاء في السودان ودعماً للوثيقة الدستورية المقرر التوقيع عليها في السابع عشر من الشهر الجاري. وأضافت الخارجية في بيانها، أن المشاركون تبادلوا في الاجتماع الآراء واتفقوا على عرض ما تم التوصل إليه على قيادة قوى الحرية والتغيير في الخرطوم. كما أكدت مواصلة اتصالاتها مع الأشقاء في السودان، ودول الجوار للسودان والإقليم من أجل تحقيق السلام والاستقرار هناك.
شركة-الطيران-الروسية-بوبيدا (1)

تعليق جديد من روسيا حول استئناف الرحلات إلى مصر

أصدرت روسيا، اليوم الثلاثاء، تصريحا جديدا، حول استئناف الرحلات السياحية إلى مصر المتوفقة في مصر منذ عام 2015، بعد حادث تحطم طائرة ركاب روسية، إذ أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، عن آماله في أن يتم استئناف الرحلات الجوية العارضة (الشارتر) إلى مصر في المستقبل القريب، قائلا: "نحن نأمل في أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي في المستقبل القريب بشأن استئناف الرحلات، على الأقل الرحلات الجوية العارضة إلى مناطق المنتجعات"، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
مظاهرات-السودان (2)

السودان: توافق بين قوى التغيير والجبهة الثورية

أعلنت قناة العربية، في نبأ عاجل لها، اليوم الثلاثاء، أن توافقا حدث بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية في السودان على التمثيل في المجلس السيادي، وأن الاتفاق شمل تسمية رئيس وزراء السودان الجديد، إذ أنه تم الاتفاق على 3 مقاعد لقوى للحرية والتغيير و2 للجبهة الثورية في المجلس السيادي. وكانت مشاورات واسعة بدأت، يوم السبت الماضي، بين قوى الحرية والتغيير ومكونات الجبهة الثورية والحركات المسلحة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور الوسيط الإفريقي السفير محمد الحسن لبات.
عبدالله-حمدوك (3)

الحمدوك.. من رفض «المالية» لرئاسة الحكومة السودانية

أصبح المسؤول الكبير السابق في الأمم المتحدة عبد الله حمدوك الأوفر حظا لتولي رئاسة الحكومة الانتقالية المرتقبة بالسودان بعد أن أعلنت قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان، أنه سيتم ترشيح عبد الله حمدوك كأول رئيس وزراء في الحكومة الانتقالية التي ستستمر 39 شهرا. وينص الاتفاق الذي تم التوقيع عليه رسميا اليوم السبت، على اختيار حركة الاحتجاج رئيس وزراء يتولى قيادة المرحلة الانتقالية، ويحتاج هذا البلد الآن أكثر من أي وقت مضى إلى حكومة تنتشل البلاد من الوضع الاقتصادي المتأزم وتدير دفة الإصلاح الاقتصادي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org