البرهان: سنعمل على ضمان سلامة الانتقال للحكم المدني

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٢٧ م

عبد الفتاح البرهان

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن القوات المسلحة ستبذل الغالي والنفيس لضمان سلامة الانتقال للحكم المدني، وإن القوات المسلحة أثبتت أنها شريك وجسر عبور للتغيير دون أن تفقد مهنيتها، متعهدا بأن تقوم المؤسسة العسكرية في الفترة المقبلة بدورها كاملا في الحفاظ على مكتسبات الثورة، جاء ذلك خلال كلمته في ختام الاحتفال بتوقيع وثائق ترتيبات السلطة الانتقالية في الخرطوم، اليوم السبت، والذي شهد حضورا دوليا وإقليميا رفيعا.

وأضاف البرهان أن الشباب الذين كانوا وقود هذه الثورة مدعوون الآن للانتقال لعملية بناء السودان الجديد، إذ إن مرحلة التفاوض كشفت عن قيادات للثورة يتمتعون بالروح الوطنية، كما أن الثورة حققت أهدافها بجهد الشعب السوداني، مشيدا بدور القوات المسلحة في دعم مطالب الشعب وحمايته، شاكرا الوساطة الإفريقية على جهودها