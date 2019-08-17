رياضة

بمشاركة تريزيجيه والمحمدي.. أستون فيلا يواصل السقوط

تحرير:علي الزيني ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٢٩ م
أستون فيلا
أستون فيلا
تعرض فريق أستون فيلا الذي يضم المصريين محمود حسن "تريزيجيه " وأحمد المحمدي، للسقوط للمرة الثانية على التوالي، بعد الخسارة أمام نظيره بورنموث، بهدفين لهدف، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "فيلا بارك"، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وشارك المحمدي أساسيًا طوال أحداث اللقاء، بينما خرج تريزيجيه في الدقيقة 87، تقدم بورنموث في الدقيقة الثانية، عن طريق جوشوا كينج، وعزز ويلسون تقدم الضيوف في الدقيقة 12، وقلص دوجلاس لويز الفارق لأصحاب الأرض، في الدقيقة 71.
وأهدر تريزيجيه فرصة هدف محقق، بعدما اخترق ويسلي منطقة جزاء بورنموث، قبل أن يرسل عرضية أرضية أمام المرمى لتريزيجيه، الذي سدد كرة مباشرة، أبعدها نايثان أكي مدافع بورنموث من أمام حارس مرماه. فريق بورنموث رفع رصيده إلى 4 نقاط، في المركز الرابع مؤقتًا، في المقابل استمر أستون فيلا بدون أي نقاط، ويستضيف فيلا
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.حسن-حمدي‎

حسن حمدي يؤازر الأهلي أمام بيراميدز

حضر حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، في مقصورة استاد الجيش ببرج العرب، التي تشهد مباراة الأهلي ونظيره فريق بيراميدز، التي انطلقت في الثامنة مساء اليوم السبت، ضمن مباريات دور الستة عشر ببطولة كأس مصر، وظهر حمدي في المقصورة لمؤازرة الفريق الأحمر في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، وهتفت الجماهير الحاضرة للمواجهة له، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه. ويطمح الأهلي في الثأر من فريق بيراميدز، حيث نجح الفريق الأزرق تحت مسماه القديم "فريق الأسيوطي" في الإطاحة بالنادي الأهلي الموسم الماضي من كأس مصر من دور ربع النهائي.
مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (26)

الأهلي بالقوة الضاربة لمواجهة بيراميدز

أعلن الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة نظيره بيراميدز، المقرر لها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الستة عشر ببطولة كأس مصر، تحت قيادة الحكم الدولي جهاد جريشة، ويعاونه كل من هاني عبد الفتاح مساعدًا أول، ويوسف البساطي مساعدًا ثانيا، وصبحي العمراوي حكمًا رابعًا، وطارق سامي حكما إضافيا أول، ومحمود ناجي حكما إضافيا ثانيًا.
ريال مدريد

ريال مدريد يقسو على سيلتا فيجو بثلاثية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني الفوز على نظيره سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، في أولى جولات بطولة الدوري الإسباني الممتاز والتي جمعت بينهما على ملعب بالايدوس وهو معقل فريق سيلتا فيجو، واستغل النادي الملكي تعثر غريمه التقليدي برشلونة الذي تلقى خسارة مساء أمس الجمعة، بهدف نظيف من أتليتيك بلباو، ليتصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 3 نقاط، وأكمل أبناء زيدان المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 56 بعدما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء المباشرة في وجه الكرواتي لوكا مودريتش.
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محمد-صلاح

محمد صلاح يثير الجدل بعد نشر صورة غامضة

قام النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، بتشويق محبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم السبت، بعدما نشر صورة له، مروجا لتحضيره مفاجأة دخول مجال الفن السينمائي قريبا. ولم يعلق صلاح على الصورة التي ظهر خلالها حاملا أداة «كلاكيت» التي تستخدم في تصوير الأفلام والمسلسلات، مكتفيا بنشرها عبر حساباته الرسمية. وحملت الصورة تاريخ 19 أغسطس، فضلا عن بعض الأسماء غير الواضحة، وذلك بعد ساعات من تألقه في افتتاح الدوري الإنجليزي موسم 2019- 2020، أمس الجمعة أمام نوريتش سيتي.
تريزيجيه‎

تريزيجيه يشارك لأول مرة مع أستون فيلا

شارك الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، لأول مرة مع فريق أستون فيلا الإنجليزي، في المواجهة الودية التي جمعت الفريق الإنجليزي مع نظيره تشارلتون أتلتيك، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، وظهر بالقميص رقم 25 قبل أن يخرج بين شوطي المباراة، كما شارك زميله أحمد المحمدي، وشكل اللاعبان جبهة مصرية خالصة، حيث لعب الأخير في مركزه المعتاد "الظهير الأيمن" بينما دفع المدير الفني دين سميث بـ"تريزيجيه" في مركز الجناح الأيمن، نظرًا لحجز الهولندي أنور الغازي مركز الجناح الأيسر في التشكيل.
محمود حسن تريزيجيه (1)

تريزيجيه أساسيًا مع أستون فيلا أمام تشارلتون أتلتيك

أعلن ستيف بروس، المدير الفني لنادي أستون فيلا الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي لفريقه، في مواجهة نادي تشارلتون أتلتيك، في المباراة الودية التي تجمع بينهما، على استاد «ذا فالي» في العاصمة الإنجليزية لندن، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم السبت، ووتقام المباراة استعدادًا للموسم الكروي الجديد (2019-2020)، وضمت التشكيلة النجمين المصريين محمود حسن (تريزيجيه) المنضم إليه حديثًا قادمًا من نادي قاسم باشا التركي، بصحبة زميله في المنتخب الوطني، أحمد المحمدي.
تريزيجيه-ومحمد-صلاح

مواعيد صدام تريزيجيه بصلاح والنني في البريميرليج

بعدما أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، رسميا، ضم محمود حسن (تريزيجيه)، من صفوف نادي قاسم باشا التركي، ينتظر عشاق الكرة المصرية مواجهات تريزيجيه مع المصريين في الدوري الإنجليزي، إذ سبقه كل من محمد صلاح (ليفربول)، ومحمد النني (أرسنال) وأحمد المحمدي (أستون فيلا)، إلى جانب وجود أحمد حجازي (وست بروميتش) ووسام مرسي (ويجان أتلتيك) في دوري البطولة الإنجليزية (شامبيونشيب)، وفي الثالث عشر من يونيو الماضي أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي جدول مواعيد مباريات الموسم الجديد، التي ستشهد مواجهات بين تريزيجيه وصلاح والنني.
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