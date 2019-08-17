بمشاركة تريزيجيه والمحمدي.. أستون فيلا يواصل السقوط

تحرير:علي الزيني ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٢٩ م

أستون فيلا

تعرض فريق أستون فيلا الذي يضم المصريين محمود حسن "تريزيجيه " وأحمد المحمدي، للسقوط للمرة الثانية على التوالي، بعد الخسارة أمام نظيره بورنموث، بهدفين لهدف، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "فيلا بارك"، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وشارك المحمدي أساسيًا طوال أحداث اللقاء، بينما خرج تريزيجيه في الدقيقة 87، تقدم بورنموث في الدقيقة الثانية، عن طريق جوشوا كينج، وعزز ويلسون تقدم الضيوف في الدقيقة 12، وقلص دوجلاس لويز الفارق لأصحاب الأرض، في الدقيقة 71.

وأهدر تريزيجيه فرصة هدف محقق، بعدما اخترق ويسلي منطقة جزاء بورنموث، قبل أن يرسل عرضية أرضية أمام المرمى لتريزيجيه، الذي سدد كرة مباشرة، أبعدها نايثان أكي مدافع بورنموث من أمام حارس مرماه. فريق بورنموث رفع رصيده إلى 4 نقاط، في المركز الرابع مؤقتًا، في المقابل استمر أستون فيلا بدون أي نقاط، ويستضيف فيلا

وأهدر تريزيجيه فرصة هدف محقق، بعدما اخترق ويسلي منطقة جزاء بورنموث، قبل أن يرسل عرضية أرضية أمام المرمى لتريزيجيه، الذي سدد كرة مباشرة، أبعدها نايثان أكي مدافع بورنموث من أمام حارس مرماه.



فريق بورنموث رفع رصيده إلى 4 نقاط، في المركز الرابع مؤقتًا، في المقابل استمر أستون فيلا بدون أي نقاط، ويستضيف فيلا فريق إيفرتون يوم الجمعة، بينما يواجه بورنموث ضيفه مانشستر سيتي يوم 25 أغسطس.



وعلى ملعب "جوديسون بارك"، حقق فريق إيفرتون فوزًا ثمينًا على نظيره واتفورد، بهدف نظيف، جاء عن طريق بيرنارد.



وحقق فريق نوريتش سيتي، فوزًا كبيرًا على نظيره نيوكاسل يونايتد، بثلاثة أهداف لهدف، سجل ثلاثية أصحاب الأرض "تيمو بوكي"، بينما سجل شيلفي هدف الضيوف الوحيد.