ماذا حدث قبل مذبحة الحوامدية بدقائق؟ (تفاصيل جديدة)
تحرير:محمد أبو زيد
١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٣ م
المتهم
كواليس جديدة كشفها شاهد عيان عن جريمة ذبح شقيقتين على يد والدهما التي استيقظ عليها قاطنو مركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، أمس الجمعة، وكشف أحد الشهود عن أن المتهم قبل ارتكابه الواقعة بنحو 15 دقيقة كان يسير صحبة ابنتيه خالي اليدين لكن يسبقهما بخطوات مرتديا عباءة، وتمسك إحدى الضحيتين "كيسا" به مأكولات وكانتا ترتديان إسدال الصلاة، مشيرا إلى أن المجني عليهما لم تبد عليهما علامات خوف أو قلق وكانتا تسيران بشكل عادي واتجهتا رفقة أبيهما ناحية مشتل بجوار ترعة الجيزاوية -محل الواقعة- وجلس بجوار الجثتين وأبلغ قسم الشرطة الذي يبعد خطوات عن مسرح الجريمة.
وفي حضور حشد من الأهالي شُيعت أمس الجمعة جنازة "إسراء"، 23 عامًا، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية الآداب جامعة عين شمس، وشقيقتها "أسماء"، 21 عاما، طالبة بالفرقة الثالثة كلية دار العلوم جامعة القاهرة.
وقال "خالد أحمد"، أحد جيران المتهم "ناصر. أ" إنه كان يواظب على الصلاة في أوقاتها، ويداوم على فعل الخير،
وفي حضور حشد من الأهالي شُيعت أمس الجمعة جنازة "إسراء"، 23 عامًا، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية الآداب جامعة عين شمس، وشقيقتها "أسماء"، 21 عاما، طالبة بالفرقة الثالثة كلية دار العلوم جامعة القاهرة.
وقال "خالد أحمد"، أحد جيران المتهم "ناصر. أ" إنه كان يواظب على الصلاة في أوقاتها، ويداوم على فعل الخير، ويحظى باحترام الجميع.
وتابع: "فسخ خطوبة بنته علشان ماكنش عايز خطيبها يقعد معاها"، مرجحا الدافع وراء جريمة القتل بسبب أزمة نفسية خاصة بعد تفحم محتويات شقته منذ أسبوعين، حتى إن "أهل الخير جمعوا مبلغا ماليا لمساعدته".
خالد درويش، أحد أهالي المنطقة أكد أن "المتهم كان يعدي من قدامي من البيت للجامع لشغله ومعاه بنتين محترمتين، والشقة بتاعته ولعت والناس كلها كانت متعاطفة معاه، وجيرانه جهزوا له الشقة ورجعوها أحسن من الأول".