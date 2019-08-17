ماذا حدث قبل مذبحة الحوامدية بدقائق؟ (تفاصيل جديدة)

تحرير:محمد أبو زيد ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٣ م

المتهم

كواليس جديدة كشفها شاهد عيان عن جريمة ذبح شقيقتين على يد والدهما التي استيقظ عليها قاطنو مركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، أمس الجمعة، وكشف أحد الشهود عن أن المتهم قبل ارتكابه الواقعة بنحو 15 دقيقة كان يسير صحبة ابنتيه خالي اليدين لكن يسبقهما بخطوات مرتديا عباءة، وتمسك إحدى الضحيتين "كيسا" به مأكولات وكانتا ترتديان إسدال الصلاة، مشيرا إلى أن المجني عليهما لم تبد عليهما علامات خوف أو قلق وكانتا تسيران بشكل عادي واتجهتا رفقة أبيهما ناحية مشتل بجوار ترعة الجيزاوية -محل الواقعة- وجلس بجوار الجثتين وأبلغ قسم الشرطة الذي يبعد خطوات عن مسرح الجريمة.

وفي حضور حشد من الأهالي شُيعت أمس الجمعة جنازة "إسراء"، 23 عامًا، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية الآداب جامعة عين شمس، وشقيقتها "أسماء"، 21 عاما، طالبة بالفرقة الثالثة كلية دار العلوم جامعة القاهرة. وقال "خالد أحمد"، أحد جيران المتهم "ناصر. أ" إنه كان يواظب على الصلاة في أوقاتها، ويداوم على فعل الخير،