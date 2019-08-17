جريمة

ماذا حدث قبل مذبحة الحوامدية بدقائق؟ (تفاصيل جديدة)

تحرير:محمد أبو زيد ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٣ م
المتهم
المتهم
كواليس جديدة كشفها شاهد عيان عن جريمة ذبح شقيقتين على يد والدهما التي استيقظ عليها قاطنو مركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، أمس الجمعة، وكشف أحد الشهود عن أن المتهم قبل ارتكابه الواقعة بنحو 15 دقيقة كان يسير صحبة ابنتيه خالي اليدين لكن يسبقهما بخطوات مرتديا عباءة، وتمسك إحدى الضحيتين "كيسا" به مأكولات وكانتا ترتديان إسدال الصلاة، مشيرا إلى أن المجني عليهما لم تبد عليهما علامات خوف أو قلق وكانتا تسيران بشكل عادي واتجهتا رفقة أبيهما ناحية مشتل بجوار ترعة الجيزاوية -محل الواقعة- وجلس بجوار الجثتين وأبلغ قسم الشرطة الذي يبعد خطوات عن مسرح الجريمة.
وفي حضور حشد من الأهالي شُيعت أمس الجمعة جنازة "إسراء"، 23 عامًا، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية الآداب جامعة عين شمس، وشقيقتها "أسماء"، 21 عاما، طالبة بالفرقة الثالثة كلية دار العلوم جامعة القاهرة. وقال "خالد أحمد"، أحد جيران المتهم "ناصر. أ" إنه كان يواظب على الصلاة في أوقاتها، ويداوم على فعل الخير،
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بالأرقام.. جهود الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
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إيمان الحصري.. عادت من الساحل فاكتشفت سرقة فيلتها

إجازة قصيرة حصلت عليها الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء dmc" عبر شاشة "دي إم سي"، وقع اختيارها على شواطئ الساحل الشمالي الساحرة تاركة خادمتها الأجنبية بالفيلا سكنها بكومباوند الياسمين في مدينة السادس من أكتوبر لكنها لم تدر بما ينتظرها حال عودتها، إذ اكتشفت مقدمة البرامج وجود بعثرة في محتويات غرفة النوم وسرقة مبلغ مالي يقترب من 10 آلاف جنيه مع اختفاء الخادمة في ظروف غامضة، مما دفعها إلى التوجه لديوان قسم شرطة أول أكتوبر لتحرير محضر بالواقعة.
ضبط اسلحة وحبوب مخدرة فى منطقة السحر والجمال بالعاشر من رمضان (2)

مقتل 3 مسجلي خطر في مداهمة بؤرة «السحر والجمال»

كشفت مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم السبت، عن مقتل 3 من العناصر الإجرامية الخطرة من مروجي المخدرات، خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، وإصابة سيدة نُقلت للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وعثر بحوزة العناصر الإجرامية على كمية كبيرة من الأسلحة النارية ومخدر الهيروين. ويأتي ذلك في إطار جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي في توجيه حملة أمنية لمداهمة تلك البؤرة، إذ بادرت العناصر الخطرة بإطلاق النيران تجاه رجال الأمن، الذين بادلوهم إطلاق النيران.
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حبس أحمد الفيشاوي شهرا لامتناعه عن دفع نفقة ابنته

قضت محكمة الأسرة بدائرة الخليفة في القاهرة، اليوم السبت، بحبس الفنان أحمد الفيشاوى لمدة شهر، لامتناعه عن سداد متجمد نفقة ابنته «لينا» من طليقته هند الحناوي، والمقدرة بـ234600 جنيه، والصادر بها حكم قضائى واجب النفاذ، في الدعوى المقيدة برقم 86 سنة 2019 أسرة الخليفة، وقال شعبان سعيد، محامي هند الحناوي، إن الحكم الصادر ضد "الفيشاوى" يعد واجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه، وإنه في حال القبض عليه، سيكون ملزما بتنفيذ الحكم الصادر ضده، أو دفع متجمد النفقة لابنته.
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طعن-بالسكين

كاميرا كافتريا تكشف تفاصيل جديدة بـ«مذبحة الحوامدية»

ما زالت تداعيات ذبح فتاتين على يد والدهما في الحوامدية تلقي بظلالها على المنطقة، حيث أقدم "نصر.إ.ع" 60 عاما موظف بالمعاش بإحدى شركات السكر على استدراج ابنتيه "إسراء" 23 عاما، طالبة بالفرقة الرابعة كلية الآداب جامعة عين شمس، وشقيقتها الصغري"أسماء"21 سنة، طالبة بالفرقة الثالثة كلية دار علوم جامعة القاهرة إلى قطعة أرض فضاء بجانب كوبري الحوامدية العلوي وقيامه بذبحهما، وجلس بجوار جثتيهما بعد أن أبلغ قسم شرطة الحوامدية بالجريمة، فيما رصدت كاميرا مثبتة على إحدى الكافتريات لحظة مرور الأب وبرفقته بناته قبل الوصول لمكان الواقعة وارتكاب الجريمة.
طعنات-سكين-جريمة

صدمة في الحوامدية.. أب يذبح ابنتيه لشكه في سلوكهما

بعد أيام قليلة من ذبح شاب لشقيقته وعشيقها بالبحيرة بأمر من والدها، أقدم عامل في العقد السادس من عمره على ذبح ابنتيه في منطقة الحوامدية بالجيزة، بعدما ساوره الشك في ارتباطهما بعلاقة عاطفية مع أحد الشباب، فقام باستدراجهما إلى منطقة زراعية وقتلهما وألقى بجثتيهما في ترعة الحوامدية، قبل أن يتوجه لقسم الشرطة للإبلاغ عن نفسه، وسط ذهول رجال المباحث الذين انتقلوا للمكان وأمكن العثور على الجثتين، وتم التحفظ على الأب وتحرير محضر بالواقعة التي انتشر صداها بين الأهالي محدثةً الرعب والصدمة في نفوسهم، وحرر محضر وأخطرت النيابة العامة.
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محمد بين 3 ستات.. تدخل للدفاع عن والدته فقتله خالته

لم يكن يتخيل "محمد" الشاب العشريني، أن تدخله لفض مشاجرة بين والدته وشقيقتها سيكلفه حياته، البداية مع أصوات عالية ومشادة كلامية بين والدة "محمد" وجدته، تدخلت على إثرها "شيماء" خالة الشاب، لتعنف شقيقتها وتعاتبها على الشجار مع والدتهما، إلا أن الأمور سرعان ما تطورت وزاد الخلاف والتراشق بالألفاظ بين والدة الشاب وشقيقتها، ما دعاه للتدخل لنصرة أمه، فما كان من الخالة إلا إن توجهت للمطبخ، وعادت بسكين، سددت به طعن في صدر "محمد" فسقط غارقا في بركة من الدماء ولفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى العياط المركزي.
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رصاصة في الرأس.. مقتل صعيدي في الجيزة بسبب الثأر

ترك "محمد. ع" شاب أربعيني، بلدته في محافظة قنا هربًا من الثأر، ليحتمي بزحام القاهرة وضجيجها، واستقر به الحال في منطقة بشتيل بإمبابة، وعمل بمجال المقاولات، إلا أن الخصومة الثأرية كانت تطارده، ففي منتصف ليل الإثنين الماضي، اعترض طريق سيارته مجهولان في محيط جامعة القاهرة، وأطلقا عليه عيارا ناريا في منطقة الرأس أرداه قتيلا وفرا هاربين، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، على ضبط المتهمين.
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