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رغم انخفاضه 30 دولارا.. لماذا لم تقل أسعار الحديد؟

رغم إلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم على واردات البليت 15% والحديد بـ25%.. وانخفاض أسعار المواد الداخلة في صناعة الحديد نحو 30 دولارا لكن الأسعار لم تنخفض
تحرير:كريم ربيع ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٤ م
هل تنخفض أسعار الحديد؟
هل تنخفض أسعار الحديد؟
شهدت أسعار المواد الخام الداخلة فى صناعة حديد التسليح انخفاضا ملحوظا بالبورصات العالمية بنحو 30 دولارا للطن الواحد، في الوقت الذي لم تتراجع فيه أسعار حديد التسليح بالمصانع المحلية، إذ سجلت أسعار المواد الخام ببورصة الصين لأسعار المعادن في 13 أغسطس الجاري 88.5 دولار للطن مقابل 121.58 دولار فى 19 يوليو الماضي، وسط توقعات باستمرار موجة انخفاض أسعار المواد الخام.. فهل تنخفض الأسعار خلال الأيام المقبلة أم تظل على ما هي عليه؟ وهل تتحكم مصانع محددة في أسعار الحديد بالسوق بعيدا عن قانون العرض والطلب؟
وتواصل أسعار الحديد استقرارها الذي بدأ منذ فترة بالتزامن مع تراجع عمليات البيع والشراء في السوق العقاري، إذ سجلت أسعار الحديد من 11 ألفا و860 جنيها إلى 11 ألفا و890 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، ليسجل 12 ألفا و100 جنيه للمستهلك. القضاء الإداري: إلغاء رسوم البليت ألغت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة
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الجنية-المصري

فقد 7 قروش.. الجنيه يبدأ مرحلة التراجع أمام الدولار

شهدت أسعار صرف الجنيه المصري تراجعا ملحوظا أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي، مع عودة التعاملات عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، لينخفض سعر الجنيه بنحو 7 قروش أمام العملة الخضراء على مدار يومين متتاليين، وهو ما يخالف توقعات شركات الأبحاث وخبراء الاقتصاد باستمرار صعود العملة المحلية بداية من العام الجاري وحتى العام المقبل 2020. وتدور أسعار الدولار الأمريكي حاليا ما بين 16.65 جنيه للبيع، و16.54 جنيه، في مقابل نحو 16.58 جنيه للبيع، و16.48 جنيه، بحسب متوسط الأسعار في البنوك العاملة في مصر.
زراعة-اسطح-المنازل (2)

شعبة الخضراوات: الصوب الزراعية تخفض الأسعار 30%

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، السبت، المرحلة الثانية من مشروع الصوب الزراعية والمقدر بنحو 1300 من الصوب على مساحة 10 آلاف فدان في إطار المرحلة الثانية من "قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية"، في منطقة الساحل الشمالي. ومن جانبها أعلنت شعبة الخضراوات والفاكهة أن الصوب الزراعية ستسهم فى تخفيض الأسعار بالسوق المحلية نظرا لقدرتها على توفير احتياجات المواطنين، بل وتحقيق فائض يسهم فى التخفيضات المرتقبة، مؤكدين أن المرحلة المقبلة لن تشهد أي ارتفاعات جديدة فى أسعار الخضراوات والفاكهة.
خضار-الشتاء

بسبب زيادة المعروض.. 25% انخفاضا في أسعار الخضراوات

أعلنت شعبة الخضراوات والفواكه بغرفة القاهرة التجارية في تقريرها الأسبوعي، عن انخفاض في أسعار الكثير من الأصناف في قطاعها بنسبة تتراوح ما بين 15 و25% في سوق الجملة، ما ينعكس أيضا على الأسعار في سوق التجزئة. وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفواكه بغرفة القاهرة التجارية، إن سوق الخضراوات والفاكهة مستقرة في ظل زيادة المعروض وركود المبيعات الذي انعكس على تراجع أسعار بعض الأنواع واستقرار بعضها الآخر، باستثناء الفاصوليا التي ننتظر انخفاض سعرها في الفترة المقبلة بعد طرح محصولها الجديد بالسوق.
وزير-الماليه

تخصيص 6 مليارات جنيه في الموازنة لتحفيز الصادرات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تخصيص 6 مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة لتحفيز الصادرات ببرنامج جديد لرد الأعباء التصديرية، يشمل 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية بما يعادل 40%، و1.8 مليار جنيه تخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية بما يعادل 30%، و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير بما يعادل 30% من المخصصات المقررة لتحفيز الصادرات، بما يضمن تعميق المكون المحلي في مختلف القطاعات الصناعية. كما ارتفعت المخصصات المقررة للاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة بنسبة 40% عن العام المالي الماضي لتصل إلى 140 مليار جنيه.
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المدن-الجديدة‎ (1)

عيد الأضحى بالمدن الجديدة.. سحب أراض وإزالة مخالفات

تسيطر حالة من الجدية على عدد من أجهزة المدن الجديدة في عيد الأضحى المبارك، لفرض الاستقرار والأمن داخلها، بدءًا من حملات موسعة لإزالة التعديات والإشغالات وردع المخالفين بمدينة 6 أكتوبر لعدم انتشار العشوائيات داخل المدينة، وسحب واسترداد 26 قطعة أرض بمدينة الشروق لعدم التزام أصحابها بالنشاط المخصص لها وتحويلها لأنشطة أخرى، بالإضافة إلى سحب 20 قطعة أخرى لعدم سداد المستحقات المالية المتأخرة عليها، وصولاً إلى تنفيذ مبادرة لتجميل مدينة أسيوط الجديدة بمشاركة السكان.
خليها-تصدى (4)

غضب الوكلاء وفرحة «خليها تصدي».. رقابة حكومية على سوق السيارات

أثار قرار رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس جهاز حماية المستهلك؛ لضبط الأسواق والسيطرة على الزيادة العشوائية في أسعار السيارات، مشاعر متناقضة بين الفرحة الشديدة والغضب الأشد، حيث انتاب أعضاء حملات المقاطعة الشعبية -خليها تصدي- مشاعر إيجابية وتوقعات بانخفاض أسعار السيارات بسبة 20%، في المقابل غضب شديد لعدد كبير من وكلاء وتجار السيارات، معتبرين القرار منافيًا لآليات السوق الحر والتي يتحكم بها آليات العرض والطلب.. فلمن ينتصر هذا القرار؟
السيدة-زينب -صور-ارشيفية(5)

منها المساجد والكنائس.. فرض تأمين إجباري على 20 جهة

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن مسودة قانون التأمين الجديد، والمتوقع إقراره في دور الانعقاد التشريعي المقبل، والتي اشترطت ألا يقل الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين عن 150 مليون جنيه للحياة أو الممتلكات، يرتفع بقيمة 50 مليون جنيه إذا رغبت الشركة في ممارسة التأمين على أنشطة البترول أو الطيران، فضلا عن ألا يقل الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين عن مليار جنيه. ولعل أبرز ما توقفنا عنده هو تضمن المسودة 20 جهة خاضعة للتأمين الإجباري، أبرزها دور العبادة وروادها، المدارس، والمستشفيات.. فهل يدفع المصلون تأمينًا إجباريًّا للصلاة بالمساجد؟
ميناء-الاسكندرية-ارشيفية

المجمعة تنخفض 23%.. تحديات تواجه صناعة السيارات بمصر

تراجعت مبيعات السيارات المجمعة محليًّا بنسبة 23 % لتصل إلى 18 ألفًا و894 وحدة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة ببيع 24 ألفًا و463 مركبة خلال الفترة نفسها من العام السابق؛ وفقًا للإحصاءات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، رغم سعي الحكومة إلى توطين صناعة السيارات فى مصر، عبر جذب استثمارات أجنبية مباشرة بمليارات الدولارات في قطاع السيارات خلال العامين المقبلين، فما الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تراجع مبيعات السيارات المجمعة محليًّا؟ وكيف يتم زيادة مبيعاتها لتشجيع الشركات على التصنيع في مصر؟
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