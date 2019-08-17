رغم انخفاضه 30 دولارا.. لماذا لم تقل أسعار الحديد؟

رغم إلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم على واردات البليت 15% والحديد بـ25%.. وانخفاض أسعار المواد الداخلة في صناعة الحديد نحو 30 دولارا لكن الأسعار لم تنخفض

تحرير:كريم ربيع ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٤ م

شهدت أسعار المواد الخام الداخلة فى صناعة حديد التسليح انخفاضا ملحوظا بالبورصات العالمية بنحو 30 دولارا للطن الواحد، في الوقت الذي لم تتراجع فيه أسعار حديد التسليح بالمصانع المحلية، إذ سجلت أسعار المواد الخام ببورصة الصين لأسعار المعادن في 13 أغسطس الجاري 88.5 دولار للطن مقابل 121.58 دولار فى 19 يوليو الماضي، وسط توقعات باستمرار موجة انخفاض أسعار المواد الخام.. فهل تنخفض الأسعار خلال الأيام المقبلة أم تظل على ما هي عليه؟ وهل تتحكم مصانع محددة في أسعار الحديد بالسوق بعيدا عن قانون العرض والطلب؟

وتواصل أسعار الحديد استقرارها الذي بدأ منذ فترة بالتزامن مع تراجع عمليات البيع والشراء في السوق العقاري، إذ سجلت أسعار الحديد من 11 ألفا و860 جنيها إلى 11 ألفا و890 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، ليسجل 12 ألفا و100 جنيه للمستهلك. القضاء الإداري: إلغاء رسوم البليت ألغت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة

وتواصل أسعار الحديد استقرارها الذي بدأ منذ فترة بالتزامن مع تراجع عمليات البيع والشراء في السوق العقاري، إذ سجلت أسعار الحديد من 11 ألفا و860 جنيها إلى 11 ألفا و890 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، ليسجل 12 ألفا و100 جنيه للمستهلك.

القضاء الإداري: إلغاء رسوم البليت

ألغت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة استثمار، اليوم السبت، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 346 بفرض رسوم على واردات البليت 15% والحديد بنسبة 25%.

ووفقا لتقرير صادرات المجلس التصديري لمواد البناء المصري، بلغت قيمة صادرات مصر من الحديد والصلب خلال الفترة من يناير إلى مايو 2019 نحو 355 مليون دولار، مقابل 498 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

ورفعت الحكومة خلال الساعات القليلة المقبلة أسعار المحروقات، ضمن برنامج إصلاح اقتصادي تنفذه مصر منذ عام 2014، يهدف لترشيد الدعم وزيادة إيرادات الموازنة العامة، دون المساس بالفئات الفقيرة.

الصناعات المعدنية: انظروا لأسعار الكهرباء والوقود

هل الشيء الوحيد المتحكم في أسعار الحديد محليا هو المواد الخام؟ هكذا تساءل مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات محمد حنفي، موضحا أن ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والجمارك، ورسوم الطرق، والأجور، تسببت في ارتفاع التكلفة بشدة، وهذا الانخفاض في أسعار المواد الداخلة في صناعة الحديد يأكل أي نية في تخفيض الأسعار.

وأكد مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، في تصريح خاص لـ«التحرير»، أنه لا تراجع في أسعار الحديد طالما ظلت أسعار التكلفة مرتفعة كما هي، فلن تنخفض أسعار الحديد حتى يتم إعادة دراسة الموقف العام لكافة هذه العناصر.

وفيما يتعلق بتوقعات الأسعار، أكد أن مؤشرات السوق لا يمكن حسابها، نظرا لكثرة المتغيرات سواء كانت في انخفاض الدولار، أو ارتفاع الأسعار عالميا، أو مع تطبيق سعر جديدة للغاز وارتفاع في نولون النقل عقب زيادة أسعار الوقود المتوقعة.

المجلس التصديري: الأسعار لن تنخفض

أوضح الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، أنه من المفترض أن ينطبق أي انخفاض في أسعار المواد الداخلة في صناعة الحديد عالميا على أسعاره في مصر، كما أن أي تحرك في الأسعار العالمية يندرج على السوق المحلية، إلا أنه في هذه المرة قد لا ينطبق هذا.

وأشار جمال الدين لـ«التحرير» إلى أن الزيادات المتكررة في أسعار الكهرباء والطاقة والوقود، تسببت في ارتفاع التكلفة، وبالتالي قد تأكل زيادات التكلفة انخفاض الأسعار عالميًا.

كيف لا ينخفض السعر؟

في المقابل، أبدى حسام فرحات عضو غرفة الصناعات المعدنية، تعجبه لعدم انخفاض تكلفة المادة الخام بما يتجاوز 800 جنيه للطن دون أي تأثير على سعر بيع الحديد في مصر، رغم تراجع أسعار المواد الخام.

وأوضح أيمن العشري، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، أنه حذر منذ صدور قرار فرض رسوم على واردات مصر من خام البليت، وتسببه في ممارسات احتكارية من قِبل المصانع المتكاملة تحدث الآن على أرض الواقع، مع تثبيت تلك المصانع لأسعار منتجاتها على الرغم من انخفاض تكلفة خام الحديد بما يتجاوز الـ30 دولارا للطن.