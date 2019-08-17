بالأرقام.. جهود الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٥ م

حملة أمنية

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أسفرت جهود شرطة النقل والمواصلات عن ضبط 7 قضايا (سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل) و1361 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية. ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ضبطوا 547 قضية تموينية متنوعة مقابل 3 آلاف و845 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة،