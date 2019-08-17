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بدء حفر حقل غاز جنوب دسوق بعد 11 عاما من اكتشافه

محافظ كفر الشيخ: تم إنهاء كل الموافقات للعمل على حفر بئر غاز 6-1 DSQ بجنوب دسوق.. الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وافق على استغلال الأرض
تحرير:محمود أبو خضرة ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٤١ م
حقل بترول - صورة أرشيفية
حقل بترول - صورة أرشيفية
منذ عدة سنوات وتحديدا في عام 2008 فوجئ أهالى كفر الشيخ بشركة بترول، صاحبة امتياز اكتشاف الآبار البترولية، تعسكر في عدة مناطق بالمحافظة للكشف والبحث عن اكتشافات بترولية جديدة، ثم تترك بعد ذلك المكان والذهاب لمكان آخر في نطاق المحافظة، لكن في جنوب مدينة دسوق وبالقرب من قرية العجوزين التابعة لمدينة دسوق كان الأمر مختلفا، إذ بعد القيام باستطلاعات بحثية، تم إحضار المعدات الخاصة بأعمال الحفر واستمرت نحو 6 أشهر، حتى تم اكتشاف بئر غاز ليتم وضع سياج حديدي حول قطعة الأرض البالغ مساحتها 6 أفدنة و14 قيراطا.
بعد ذلك تركت الشركة المكان لكنها تركت السياج الحديدي كما هو، وبين الحين والأخر تأتي الشركة للقيام أعمال خفيفة داخل المكان وتتركه، لكنها تركت عمالا وأفراد أمن إداري لحراسة المكان على مدى الساعة، لتخرج الشركة بعد عدة سنوات وتحديدا في شهر مايو من عام 2017، وهي شركة "إس دي إكس إنرجي" التابعة لمجموعة سي
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شعبان-خليفة

«المحافظين» يطالب بسرعة صرف علاوة القطاع الخاص

قال شعبان خليفة رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين، إن مناقشة ممثلي العمال وأصحاب العمل فى الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي لآليات تطبيق قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بالحد الأدنى للأجور والعلاوة الخاصة والحافز الشهري للعمال أسوة بما تقرر للعاملين بالدولة على العاملين بالقطاع الخاص، بحضور ممثلين عن 11 وزارة، يعتبر خطوة إيجابية نحو الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الدولية، مضيفا أن العمال فى القطاع الخاص رحبوا بقرار المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، لأنه سيعزز موقف مصر بالتزامات تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها.
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بعد السوري.. انتفاضة بالإسكندرية ضد المطاعم المخالفة

بعد ساعات من قرار غلق المطعم السوري في محافظة الإسكندرية على خلفية ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، شنت الأجهزة التنفيذية إجراءات حاسمة حول المطاعم المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، إذ قاد اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحمدي عبد العليم شامة رئيس حي المنتزه أول، حملة ضد المطاعم المخالفة، أسفرت عن صدور قرار الغلق الصادر ضد مطعم "لخرص للمشويات"، وغلق 3 أبواب مداخل للمطعم والتحفظ على محتوياته، وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالف.
غلق-مطعم-سوري (3)

مالك المطعم السوري: مصر تظل بيتي الأول

"ستظل مصر بيتي الأول حتى لو عدت إلى سوريا".. كلمات صلاح الطهاوي مالك المطعم السوري بالإسكندرية، الذي وقعت بينه وبين سيدة مصرية أزمة لتضررها من مخالفة المطعم لتعليمات الأمن الصناعي، وأثارت ضجة على موقع "فيسبوك". وأصدر الطهاوي، اليوم السبت، بيانا جديدا، مؤكدا خلاله أنه يكن كل الود والاحترام للشعب المصري، وأن مصر شعبا وحكومة رحبت بالسوريين منذ بدء أزمتهم في 2011، وكانت خير مضيف لهم، وأن مصر ستظل البيت الأول للسوريين وهي حقا قلب العروبة، ولها كل التقدير نظير ما قدمته للسوريين والعراقيين والليبيين واليمنيين، واستضافتها واحتضانها لهم.
عادل-الغضبان

انضمام أحدث وحدة صحية لمنظومة التأمين ببورسعيد

أجرى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، جولة ميدانية تفقد خلالها أحدث وحدة صحية جار إنهاء العمل بها في الفترة الحالية بالحي الإماراتي، معلنا عن انضمام الوحدة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، إذ يتم استكمال الأجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة بالوحدة والتي سيتم افتتاحها قريبا، مؤكدا أنها تمثل نموذجا إيجابيا لشركة "إيني" بالمحافظة في رفع كفاءة الخدمات ومشروعات التنمية لصالح المواطنين، إذ إن الشركة تكفلت ببناء الوحدة على أحدث النظم العالمية.
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خرفان-واضحى-العيد (6)

بالأسعار والأماكن.. كيف تشتري أضحية العيد؟

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أسعار وأماكن بيع أضحية العيد بالمحافظات المختلفة مؤكدة على طرح اللحوم البلدية بسعر 95 جنيها للكيلو بينما أكد محمد وهبة رئيس شعبة القصابين على وجود وفرة في لحوم الأضاحي هذا العام تصل إلى 10%. وحددت وزارة الزراعة أماكن بيع أضحية العيد بعدد من المحافظات عبر منافذها العديدة التي سيتم من خلالها حجز واستلام الأضحية فضلا عن مديريات هيئة الإصلاح الزراعي والجمعيات التعاونية للثروة الحيوانية كما حددت عددا من المواصفات لاختيار الأضحية السليمة.
حرب الأيام الأربعة بين مصر وليبيا

هذا اليوم.. انتهاء حرب الأيام الأربعة بين مصر وليبيا

في مثل هذا اليوم 24 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1148: لويس السابع ملك فرنسا يحاصر دمشق أثناء الحملة الصليبية الثانية. في عام 1798: القائد الفرنسي نابليون بونابرت يدخل مع قواته الغازية إلى القاهرة. في عام 1854: محمد سعيد باشا يستلم حكم مصر خلفًا لابن أخيه عباس حلمي الذي اغتيل في 13 يوليو. في عام 1977: انتهاء حرب الأيام الأربعة بين مصر وليبيا.
نبيلة-مكرم (2)

أول رد من نبيلة مكرم بعد اتهامها بتهديد المعارضين بـ«التقطيع»

"أي حد يقول كلمة بره على بلدنا يحصله إيه؟.. يتقطع"، جملة قالتها الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال احتفالية مع ممثلي الجالية المصرية بأونتاريو في كندا، التي تزورها حاليا، أثارت جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية، إذ تداول عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي الفيديو، بينما فسرها أحد المواقع الإخبارية، بأنها تهدد المعارضين في الخارج، بأن من ينتقد الدولة المصرية؛ "ستقطع رقبته".. لكن الوزيرة أكدت أنها تابعت كل ما أثير عن حديثها، وأن هناك من تجاوب في التعليقات وهناك من أوضح الحقيقة، مؤكدة أن كلامها تم تحويره من مضمون بشكل مغرض.
سامح-شكري (1)

بعد هدم البيوت.. مصر ترد على التصعيد الإسرائيلي بالقدس

أدانت مصر التصعيد الذي تشهده مدينة القدس بعد قيام السلطات الإسرائيلية بهدم عدة مبان سكنية في وادي الحمص جنوب المدينة، مؤكدة في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم، رفضها لأي أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في القدس بما يتنافى مع مقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وغيرها من الاتفاقات الدولية والإنسانية، وحذر البيان من مخاطر تأثير هذه الأعمال على جهود تحقيق السلام العادل والشامل، مشددا على موقف مصر الراسخ تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والعمل على استئناف المفاوضات بغية الدفع بعملية السلام على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.
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