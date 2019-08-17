بدء حفر حقل غاز جنوب دسوق بعد 11 عاما من اكتشافه

محافظ كفر الشيخ: تم إنهاء كل الموافقات للعمل على حفر بئر غاز 6-1 DSQ بجنوب دسوق.. الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وافق على استغلال الأرض

تحرير:محمود أبو خضرة ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٤١ م

حقل بترول - صورة أرشيفية

منذ عدة سنوات وتحديدا في عام 2008 فوجئ أهالى كفر الشيخ بشركة بترول، صاحبة امتياز اكتشاف الآبار البترولية، تعسكر في عدة مناطق بالمحافظة للكشف والبحث عن اكتشافات بترولية جديدة، ثم تترك بعد ذلك المكان والذهاب لمكان آخر في نطاق المحافظة، لكن في جنوب مدينة دسوق وبالقرب من قرية العجوزين التابعة لمدينة دسوق كان الأمر مختلفا، إذ بعد القيام باستطلاعات بحثية، تم إحضار المعدات الخاصة بأعمال الحفر واستمرت نحو 6 أشهر، حتى تم اكتشاف بئر غاز ليتم وضع سياج حديدي حول قطعة الأرض البالغ مساحتها 6 أفدنة و14 قيراطا.

بعد ذلك تركت الشركة المكان لكنها تركت السياج الحديدي كما هو، وبين الحين والأخر تأتي الشركة للقيام أعمال خفيفة داخل المكان وتتركه، لكنها تركت عمالا وأفراد أمن إداري لحراسة المكان على مدى الساعة، لتخرج الشركة بعد عدة سنوات وتحديدا في شهر مايو من عام 2017، وهي شركة "إس دي إكس إنرجي" التابعة لمجموعة سي