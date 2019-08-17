بدء حفر حقل غاز جنوب دسوق بعد 11 عاما من اكتشافه

محافظ كفر الشيخ: تم إنهاء كل الموافقات للعمل على حفر بئر غاز 6-1 DSQ بجنوب دسوق.. الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وافق على استغلال الأرض
منذ عدة سنوات وتحديدا في عام 2008 فوجئ أهالى كفر الشيخ بشركة بترول، صاحبة امتياز اكتشاف الآبار البترولية، تعسكر في عدة مناطق بالمحافظة للكشف والبحث عن اكتشافات بترولية جديدة، ثم تترك بعد ذلك المكان والذهاب لمكان آخر في نطاق المحافظة، لكن في جنوب مدينة دسوق وبالقرب من قرية العجوزين التابعة لمدينة دسوق كان الأمر مختلفا، إذ بعد القيام باستطلاعات بحثية، تم إحضار المعدات الخاصة بأعمال الحفر واستمرت نحو 6 أشهر، حتى تم اكتشاف بئر غاز ليتم وضع سياج حديدي حول قطعة الأرض البالغ مساحتها 6 أفدنة و14 قيراطا.
بعد ذلك تركت الشركة المكان لكنها تركت السياج الحديدي كما هو، وبين الحين والأخر تأتي الشركة للقيام أعمال خفيفة داخل المكان وتتركه، لكنها تركت عمالا وأفراد أمن إداري لحراسة المكان على مدى الساعة، لتخرج الشركة بعد عدة سنوات وتحديدا في شهر مايو من عام 2017، وهي شركة "إس دي إكس إنرجي" التابعة لمجموعة سي
بعد ذلك تركت الشركة المكان لكنها تركت السياج الحديدي كما هو، وبين الحين والأخر تأتي الشركة للقيام أعمال خفيفة داخل المكان وتتركه، لكنها تركت عمالا وأفراد أمن إداري لحراسة المكان على مدى الساعة، لتخرج الشركة بعد عدة سنوات وتحديدا في شهر مايو من عام 2017، وهي شركة "إس دي إكس إنرجي" التابعة لمجموعة سي دراجون الكندية العاملة فى مجال البحث واستكشاف النفط والغاز الطبيعي بمصر، ببيان أعلنت فيه عن اكتشافها للغاز الطبيعي بامتياز منطقة جنوب دسوق خلال قيامها بأعمال الحفر بير SD-1X، بمعدلات إنتاج تتجاوز 25.8 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.
اقرأ أيضا| وزير البترول: تحويل 50 ألف سيارة للغاز الطبيعي سنويا
وأشارت الشركة، في بيان لها، عبر موقعها الإلكترونى، إلى وصولها إلى عمق حفر يصل إلى نحو 7 آلاف و777 قدما، في أعمال البحث عن البترول جنوب مدينة دسوق، مشيرة إلى أن هذا العمق هو المستهدف بهذه البئر، في الطبقة "أبو ماضي"، وأن إنتاج الغاز بهذه الطبقة يصل إلى ارتفاع 65 قدما، وأنها تمتلك حصة تشغيلية تصل إلى نحو 55% بهذا الامتياز.
وأضافت أنه تم إغلاق البئر من أجل التراكم الأولي، وبعد ذلك سيتم إجراء سلسلة من فترات التدفق الإضافية وعينات السوائل المتخذة، وستدمج نتائج برنامج اختبار البئر فى أعمال التقييم الاحتياطى الجارية، وأن النتائج إيجابية للغاية وتؤكد النجاح العام لهذه البئر وأنهم متفائلون للغاية، ويخططون لمزيد من الحفر في آفاق العصر الطباشيري السفلي بالبئر.
اقرأ أيضا| حقيقة توقف مصانع البتروكيماويات بسبب تعطل الآلات
وأوضحت "إس دي إكس إنرجي" أنه سيتم العمل على حفر هذه البئر فى القريب العاجل، وأنها ستعمل على إدخال الخدمة بحلول عامي 2018 - 2019، وأنه سيتم إنشاء شبكة مواسير تحت الأرض عن طريق شركة بتروجت، صاحبة امتياز الإنشاءات البترولية من هذه الآبار إلى محطة معالجة مصنع الغاز، المقام بقرية الفيروز 3 الخريجين التابعة لمركز الرياض بنطاق المحافظة.
وأكدت أن لها سابقة أعمال داخل كفر الشيخ، خلال الأعوام الماضية، إذ إنها اكتشفت عدة آبار داخل المحافظة، وهناك 15 بئرا بمنطقة آبار غاز مركز الرياض، دخلت الخدمة الفعلية عامي 2014 و2015.
اقرأ أيضا| قبل طرحه رسميا.. التفاصيل الكاملة لبنزين «87» الجديد
واليوم السبت، أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، أنه تم إنهاء كل الموافقات للعمل على حفر بئر غاز 6-1 DSQ بجنوب دسوق، وأن الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وافق على استغلال هذه الأرض والبالغ مساحتها 6 أفدنة و14 قيراطا الواقعة بحوض السعدانية زمام جمعية العجوزين بمركز دسوق لحفر بئر غاز 6-1 DSQ، مع تعويض المضارين التعويض المناسب طبقا للقانون واستيفاء اشتراطات وموافقات الجهات المعنية الأخرى.
وأضاف طه أن حفر بئر سعد من المشروعات القومية الهامة والعاجلة ذات النفع العام، للمحافظة بشكل خاص ولمصر بشكل عام، إذ إنه يخدم الاقتصاد القومي، وتعد هذه الأعمال مستثناة من الحظر الوارد بالقرار الوزاري 615 لسنة 2016.