الجبير: السعودية تدعم كل ما يضمن للسودان استقراره

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٤٧ م

عادل الجبير وزير الخارجية السعودي

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم السبت، تعليقا على توقيع وثائق ترتيبات السلطة الانتقالية في الخرطوم إن المملكة العربية السعودية كانت وستظل تدعم كل ما يضمن للسودان أمنه واستقراره، وإن اتفاق السودان يعتبر اللبنة الأولى لبناء دولة متمكنة اقتصاديا وأمنيا، والسعودية شاركت بشكل فعال في دعم جهود التوصل للاتفاق في السودان، معربا عن تطلعه أن يعمل السودانيون على تحصين اتفاق الشراكة ومواجهة التدخلات الخارجية، وذلك حسب تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية.

وفي ذات السياق، كرم المجلس العسكري الانتقالي في السودان لجنة الوساطة الإفريقية، التي أنجزت اتفاق نقل السلطة إلى حكومة مدنية، وذلك خلال الاحتفال الرسمي بتوقيع الوثائق، وأصدر رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان قرارا بمنح لجنة الوساطة أوسمة سودانية رفيعة، تقديرا لجهودهم في تقريب وجهات النظر بين القوى