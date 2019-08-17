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الجبير: السعودية تدعم كل ما يضمن للسودان استقراره

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٤٧ م
عادل الجبير وزير الخارجية السعودي
عادل الجبير وزير الخارجية السعودي
قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم السبت، تعليقا على توقيع وثائق ترتيبات السلطة الانتقالية في الخرطوم إن المملكة العربية السعودية كانت وستظل تدعم كل ما يضمن للسودان أمنه واستقراره، وإن اتفاق السودان يعتبر اللبنة الأولى لبناء دولة متمكنة اقتصاديا وأمنيا، والسعودية شاركت بشكل فعال في دعم جهود التوصل للاتفاق في السودان، معربا عن تطلعه أن يعمل السودانيون على تحصين اتفاق الشراكة ومواجهة التدخلات الخارجية، وذلك حسب تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية.
وفي ذات السياق، كرم المجلس العسكري الانتقالي في السودان لجنة الوساطة الإفريقية، التي أنجزت اتفاق نقل السلطة إلى حكومة مدنية، وذلك خلال الاحتفال الرسمي بتوقيع الوثائق، وأصدر رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان قرارا بمنح لجنة الوساطة أوسمة سودانية رفيعة، تقديرا لجهودهم في تقريب وجهات النظر بين القوى
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العسكري السوداني يختار 3 من أعضائه للمجلس السيادي

قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي بالسودان شمس الدين الكباشي، اليوم السبت، إن المجلس السيادي سيضم في عضويته رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والفريق ياسر العطا، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن اسمي العضوين المتبقيين اللذين سيختارهما الجيش في وقت لاحق، وذلك في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز بالعربية". ووفقا لاتفاق تقاسم السلطة، سيضم المجلس السيادي 5 أعضاء يختارهم المجلس العسكري، و5 من اختيار تحالف المعارضة وعضوا واحدا يتفق عليه الطرفان.
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أبي أحمد: الطريق إلى الديمقراطية بدأ في السودان

قال رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد علي: "إن الطريق إلى الديمقراطية في السودان بدأ اليوم، إن هذا اليوم يعتبر يوم انتصار لنا جميعا ولجميع من عمل من أجل السودان، كما أن إثيوبيا دعمت الانتقال السلمي للسلطة في السودان، داعيا السودانيين إلى الحفاظ على السلام، مشددا على ضرورة تطبيق مبادئ التحول الديمقراطي في السودان بكل بنودها، فالسلام في المستقبل سيعتمد على ما تم إنجازه اليوم، جاء ذلك في كلمته عقب توقيع وثائق ترتيبات نقل السلطة إلى حكومة مدنية في السودان، اليوم السبت، وسط حضور مسؤولين دوليين وإقليميين.
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البرهان: سنعمل على ضمان سلامة الانتقال للحكم المدني

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن القوات المسلحة ستبذل الغالي والنفيس لضمان سلامة الانتقال للحكم المدني، وإن القوات المسلحة أثبتت أنها شريك وجسر عبور للتغيير دون أن تفقد مهنيتها، متعهدا بأن تقوم المؤسسة العسكرية في الفترة المقبلة بدورها كاملا في الحفاظ على مكتسبات الثورة، جاء ذلك خلال كلمته في ختام الاحتفال بتوقيع وثائق ترتيبات السلطة الانتقالية في الخرطوم، اليوم السبت، والذي شهد حضورا دوليا وإقليميا رفيعا.
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الحمدوك.. من رفض «المالية» لرئاسة الحكومة السودانية

أصبح المسؤول الكبير السابق في الأمم المتحدة عبد الله حمدوك الأوفر حظا لتولي رئاسة الحكومة الانتقالية المرتقبة بالسودان بعد أن أعلنت قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان، أنه سيتم ترشيح عبد الله حمدوك كأول رئيس وزراء في الحكومة الانتقالية التي ستستمر 39 شهرا. وينص الاتفاق الذي تم التوقيع عليه رسميا اليوم السبت، على اختيار حركة الاحتجاج رئيس وزراء يتولى قيادة المرحلة الانتقالية، ويحتاج هذا البلد الآن أكثر من أي وقت مضى إلى حكومة تنتشل البلاد من الوضع الاقتصادي المتأزم وتدير دفة الإصلاح الاقتصادي.
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عادل الجبير

الجبير: السعودية أكبر داعم للشعب اليمني وندعو للحوار

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية، عادل الجبير، إن المملكة العربية السعودية تدعو القيادات اليمنية في عدن إلى الاستجابة لنداء ومناشدات الشعب اليمني وتغليب المصلحة العليا، والانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها في عدن. وأكد الجبير في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن موقف السعودية ثابت في دعم الشرعية اليمنية والعاصمة المؤقتة عدن من أي عمل قد يخل بالأمن ويخلق فرصة للمتربصين من الجماعات الإرهابية وذلك بحسب موقع سكاي نيوز عربية.
صحف

صحف السعودية: تصعيد إيران يربك الأوروبيين

تنوعت عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدرت تطورات الاتفاق النووي والاستعداد لموسم الحج مانشيتات الصحف. نبدأ من إيران حيث ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لوح أمس، بتنفيذ ثالث خطوة للحد من التزامات بلاده في إطار خطة الانسحاب التدريجي من الاتفاق النووي. وقال ظريف إن بلاده عازمة على تنفيذ الخطوة الثالثة، لافتا إلى أن بعض دول مجموعة "4+1" الموقعة على الاتفاق النووي طالبت طهران بعدم تنفيذ الخطوة، لكنه أكد أن تنفيذ الاتفاق من عدمه هو قرار إيران.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات تبرز جنازة السبسي ومفاوضات الخرطوم

تصدّرت جنازة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي مانشيتات الصحف الإماراتية الصادرة، اليوم الأحد، كما أطلعتنا على تطورات الصراع في الشرق الأوسط. ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن التونسيين ودعوا أمس رئيسهم خلال مراسم تشييع جثمان الرئيس الراحل بالقصر الرئاسي في قرطاج، بحضور عدد من الملوك ورؤساء الدول والأمراء ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية، وممثلين رفيعي المستوى لدولهم. وهي المرة الأولى في تاريخ الجمهورية التونسية منذ 1957 التي تقام فيها جنازة وطنية مهيبة لرئيس دولة تونسية توفي وهو على رأس السلطة.
حج-وعمرة (3)

بوابة العمرة الإلكترونية.. خطوة لتسهيل إجراءات السفر

تعلن وزارة السياحة اليوم، الأحد، تفاصيل إطلاق بوابة العمرة الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع غرفة شركات السياحة، حيث وافق مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، على مشروع قرار بإنشاء بوابة إلكترونية باسم "بوابة العمرة المصرية"، على أن يتم إنشاؤها من خلال وزارة السياحة، بحيث تتولى الوزارة إدارتها والإشراف عليها ورقابتها، وذلك في إطار مواكبة التطور التكنولوجي الذي انتهجته المملكة العربية السعودية، مؤخرا. وتحتل مصر المرتبة الأولى عربيا فى أعداد المعتمرين، والمرتبة الرابعة بين جنسيات العالم التي أدت مناسك العمرة هذا العام.
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