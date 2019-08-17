«المحافظين» يطالب بسرعة صرف علاوة القطاع الخاص

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٥٦ م

شعبان خليفة رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين

قال شعبان خليفة رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين، إن مناقشة ممثلي العمال وأصحاب العمل فى الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي لآليات تطبيق قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بالحد الأدنى للأجور والعلاوة الخاصة والحافز الشهري للعمال أسوة بما تقرر للعاملين بالدولة على العاملين بالقطاع الخاص، بحضور ممثلين عن 11 وزارة، يعتبر خطوة إيجابية نحو الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الدولية، مضيفا أن العمال فى القطاع الخاص رحبوا بقرار المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، لأنه سيعزز موقف مصر بالتزامات تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها.

وأوضح خليفة، في بيان له، اليوم السبت، أن التزام الدولة بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يمكن الحكومة من تحقيق طفرة غير مسبوقة في بناء وتنمية مصر، خاصة في القطاع الخاص الذى يستحوذ على ما يقارب من 70% من الاقتصاد المصري. وطالب وزارة القوى العاملة وممثلي أصحاب الأعمال بسرعة تحديد موعد لإقرار ما تم الاتفاق