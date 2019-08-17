ناشئو مصر يكتبون التاريخ بالتأهل لنهائي مونديال اليد

تحرير:علي الزيني ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٩ م

منتخب مصر

في إنجاز جديد، تأهل منتخب مصر لكرة اليد للناشئين إلى نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعدما اكتسح نظيره المنتخب البرتغالي بنتيجة 41 -36، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم، السبت، ضمن نصف نهائي المونديال المقام بمقدونيا، وأنهى منتخب الفراعنة الشوط الأول متقدمًا بفارق هدف بنتيجة 20 - 19، وفي الشوط الثاني وسع الفارق لتصبح النتيجة 41 -36، وسينتظر المنتخب الوطني الفائز من مباراة الدنمارك وألمانيا، لمواجهته في نهائي المونديال مساء غد الأحد.

ويعد تأهل منتخب الناشئين إلى المواجهة النهائية للمرة الأولى، في تاريخ المشاركات بمونديال اليد، إنجازا جديدا لكرة اليد المصرية، حيث لم يسبق لأي منتخب ناشئين التأهل لقبل النهائي من قبل. تعتبر مصر من أكثر الفرق المشاركة في بطولة العالم للناشئين لكرة اليد التي انطلقت للمرة الأولى في 2005 بدولة قطر، بجوار

ويعد تأهل منتخب الناشئين إلى المواجهة النهائية للمرة الأولى، في تاريخ المشاركات بمونديال اليد، إنجازا جديدا لكرة اليد المصرية، حيث لم يسبق لأي منتخب ناشئين التأهل لقبل النهائي من قبل.



تعتبر مصر من أكثر الفرق المشاركة في بطولة العالم للناشئين لكرة اليد التي انطلقت للمرة الأولى في 2005 بدولة قطر، بجوار منتخبات كل من الدنمارك وكرواتيا والأرجنتين وتونس.



يشار إلى أن منتخب مصر احتل المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 8 نقاط، فيما حلت السويد في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ثم جاءت فرنسا في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ثم احتلت المجر المركز الرابع برصيد 6 نقاط، وجاءت تايوان في المركز الخامس برصيد نقطتين، ثم تتذيل كندا المجموعة بلا نقاط أيضا.