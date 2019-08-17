ريال مدريد يقسو على سيلتا فيجو بثلاثية

تحرير:محمد حسن صيام ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:١٩ م

ريال مدريد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني الفوز على نظيره سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، في أولى جولات بطولة الدوري الإسباني الممتاز والتي جمعت بينهما على ملعب بالايدوس وهو معقل فريق سيلتا فيجو، واستغل النادي الملكي تعثر غريمه التقليدي برشلونة الذي تلقى خسارة مساء أمس الجمعة، بهدف نظيف من أتليتيك بلباو، ليتصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 3 نقاط، وأكمل أبناء زيدان المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 56 بعدما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء المباشرة في وجه الكرواتي لوكا مودريتش.

افتتح الدولي الفرنسي كريم بنزيما التسجيل في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول من المباراة وأضاف الألماني توني كروس الهدف الثاني من تسديدة أكثر من رائعة سكنت شباك فريق سيلتا فيجو، وقبل نهاية المباراة بـ10 دقائق تمكن لوكاس فاسكيز من تسجيل الهدف الثالث والأخير في المباراة. بينما سجل هدف فريق سيلتا فيجو الوحيد