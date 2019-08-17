رياضة

ريال مدريد يقسو على سيلتا فيجو بثلاثية

تحرير:محمد حسن صيام ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:١٩ م
ريال مدريد
ريال مدريد
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني الفوز على نظيره سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، في أولى جولات بطولة الدوري الإسباني الممتاز والتي جمعت بينهما على ملعب بالايدوس وهو معقل فريق سيلتا فيجو، واستغل النادي الملكي تعثر غريمه التقليدي برشلونة الذي تلقى خسارة مساء أمس الجمعة، بهدف نظيف من أتليتيك بلباو، ليتصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 3 نقاط، وأكمل أبناء زيدان المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 56 بعدما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء المباشرة في وجه الكرواتي لوكا مودريتش.
افتتح الدولي الفرنسي كريم بنزيما التسجيل في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول من المباراة وأضاف الألماني توني كروس الهدف الثاني من تسديدة أكثر من رائعة سكنت شباك فريق سيلتا فيجو، وقبل نهاية المباراة بـ10 دقائق تمكن لوكاس فاسكيز من تسجيل الهدف الثالث والأخير في المباراة. بينما سجل هدف فريق سيلتا فيجو الوحيد
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حسن حمدي يؤازر الأهلي أمام بيراميدز

حضر حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، في مقصورة استاد الجيش ببرج العرب، التي تشهد مباراة الأهلي ونظيره فريق بيراميدز، التي انطلقت في الثامنة مساء اليوم السبت، ضمن مباريات دور الستة عشر ببطولة كأس مصر، وظهر حمدي في المقصورة لمؤازرة الفريق الأحمر في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، وهتفت الجماهير الحاضرة للمواجهة له، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه. ويطمح الأهلي في الثأر من فريق بيراميدز، حيث نجح الفريق الأزرق تحت مسماه القديم "فريق الأسيوطي" في الإطاحة بالنادي الأهلي الموسم الماضي من كأس مصر من دور ربع النهائي.
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الأهلي بالقوة الضاربة لمواجهة بيراميدز

أعلن الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة نظيره بيراميدز، المقرر لها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الستة عشر ببطولة كأس مصر، تحت قيادة الحكم الدولي جهاد جريشة، ويعاونه كل من هاني عبد الفتاح مساعدًا أول، ويوسف البساطي مساعدًا ثانيا، وصبحي العمراوي حكمًا رابعًا، وطارق سامي حكما إضافيا أول، ومحمود ناجي حكما إضافيا ثانيًا.
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ناشئو مصر يكتبون التاريخ بالتأهل لنهائي مونديال اليد

في إنجاز جديد، تأهل منتخب مصر لكرة اليد للناشئين إلى نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعدما اكتسح نظيره المنتخب البرتغالي بنتيجة 41 -36، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم، السبت، ضمن نصف نهائي المونديال المقام بمقدونيا، وأنهى منتخب الفراعنة الشوط الأول متقدمًا بفارق هدف بنتيجة 20 - 19، وفي الشوط الثاني وسع الفارق لتصبح النتيجة 41 -36، وسينتظر المنتخب الوطني الفائز من مباراة الدنمارك وألمانيا، لمواجهته في نهائي المونديال مساء غد الأحد.
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ملخص ميركاتو الأندية الإسبانية قبل بداية الليجا

ينتهي موسم الانتقالات الصيفية يوم 2 سبتمبر المقبل الذي انطلق يوم 1 يوليو الماضي، وهو الميركاتو الذي شهد إنفاق الأندية الإسبانية 1,3 مليار يورو، كثاني أكثر الأندية إنفاقًا خلف أندية الدوري الإنجليزي، وبالنسبة لأغلى صفقات الأندية الإسبانية، كان انتقال جواو فيليكس إلى أتلتيكو مدريد مقابل 127,2 مليون يورو، مقابل 120 مليون لانتقال أنطوان جريزمان إلى برشلونة، و100 مليون يورو لتعاقد ريال مدريد مع إيدين هازارد، و75 مليون يورو قيمة تعاقد برشلونة مع فرينكي دي يونج، وأخيرًا 60 مليون يورو لضم ريال مدريد لوكا يوفيتش.
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الريال يقترب من توجيه ضربة قوية لبرشلونة

كشف خوسيه الفاريز هيا المراسل ببرنامج "El Chiringuito de Jugones" الإسبانى، أن ريال مدريد عاد للدخول فى مفاوضات مرة أخرى، لضم الدولى البرازيلى نيمار دا سيلفا لصفوف الفريق الملكى، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري. وكتب خوسيه عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "حصريا، إداراة ريال مدريد دخلت فى مفاوضات جادة مع إدارة باريس سان جيرمان لضم نيمار، وأن المفاوضات تتقدم بشكل سريع جدا". وأضاف الصحفي الإسباني: "إذا تم الاتفاق فسيكون نيمار لاعبا فى صفوف ريال مدريد خلال ثلاثة أيام".
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لوكا مودريتش يدعم محمد صلاح أمام لوفرين

تجمع ديان لوفرين، مدافع ليفربول، علاقة صداقة قوية بزميله محمد صلاح، فقد نشر الدولي الكرواتي في أكثر من مرة بعض الصور ومقاطع الفيديو، التي تظهر صلابة العلاقة بينهما. ولا يتردد صلاح في التفاعل مع رسائل لوفرين على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أن قاعدة كبيرة من متابعي صلاح ترغب دائمًا في مشاهدة الجانب الآخر من حياة اللاعب الذي ينشر سحره فوق الملاعب. ونشر لوفرين مؤخرًا، على حسابه بإنستجرام، صورة له برفقة صلاح، وهما يلعبان تنس الطاولة. وعلق الدولي الكرواتي على الصورة قائلا: "حسنا، لقد انهزمت بـ 1-0 لفائدة صلاح، لكن اليوم، هو يوم الانتقام".
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رونالدو: لكل بداية نهاية ولن أستمر مدى الحياة

تتواصل التتويجات في ملاحقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدة، وكان آخرها الفوز بجائزة "الأسطورة" المقدمة من صحيفة "ماركا" الإسبانية، أمس الإثنين، وبعد عودته من جديد إلى العاصمة الإسبانية مدريد، بدا رونالدو كما لو كان في منزله بالفعل من خلال السعادة الكبيرة التي ظهرت على وجهه أثناء تسلم الجائزة، وكان للنجم البرتغالي بعض الوقت لإجراء حوار مطول مع الصحيفة الإسبانية للحديث عن فترته السابقة في ريال مدريد وأهدافه مع يوفنتوس، نستعرضها في السطور التالية كالآتي:
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