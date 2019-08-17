رياضة

الأهلي بالقوة الضاربة لمواجهة بيراميدز

تحرير:أحمد سعيد ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٢٣ م
الأهلي
الأهلي
أعلن الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة نظيره بيراميدز، المقرر لها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الستة عشر ببطولة كأس مصر، تحت قيادة الحكم الدولي جهاد جريشة، ويعاونه كل من هاني عبد الفتاح مساعدًا أول، ويوسف البساطي مساعدًا ثانيا، وصبحي العمراوي حكمًا رابعًا، وطارق سامي حكما إضافيا أول، ومحمود ناجي حكما إضافيا ثانيًا.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، رامي ربيعة، محمد هاني. في خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، صالح جمعة. خط الهجوم: حسين الشحات، رمضان صبحي، وليد أزارو. وجاءت دكة البدلاء كالتالي: علي لطفي، ياسر إبراهيم، محمد مجدي أفشة، أحمد الشيخ، أحمد فتحي،
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.حسن-حمدي‎

حسن حمدي يؤازر الأهلي أمام بيراميدز

حضر حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، في مقصورة استاد الجيش ببرج العرب، التي تشهد مباراة الأهلي ونظيره فريق بيراميدز، التي انطلقت في الثامنة مساء اليوم السبت، ضمن مباريات دور الستة عشر ببطولة كأس مصر، وظهر حمدي في المقصورة لمؤازرة الفريق الأحمر في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، وهتفت الجماهير الحاضرة للمواجهة له، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه. ويطمح الأهلي في الثأر من فريق بيراميدز، حيث نجح الفريق الأزرق تحت مسماه القديم "فريق الأسيوطي" في الإطاحة بالنادي الأهلي الموسم الماضي من كأس مصر من دور ربع النهائي.
ريال مدريد

ريال مدريد يقسو على سيلتا فيجو بثلاثية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني الفوز على نظيره سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، في أولى جولات بطولة الدوري الإسباني الممتاز والتي جمعت بينهما على ملعب بالايدوس وهو معقل فريق سيلتا فيجو، واستغل النادي الملكي تعثر غريمه التقليدي برشلونة الذي تلقى خسارة مساء أمس الجمعة، بهدف نظيف من أتليتيك بلباو، ليتصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 3 نقاط، وأكمل أبناء زيدان المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 56 بعدما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء المباشرة في وجه الكرواتي لوكا مودريتش.
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ناشئو مصر يكتبون التاريخ بالتأهل لنهائي مونديال اليد

في إنجاز جديد، تأهل منتخب مصر لكرة اليد للناشئين إلى نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعدما اكتسح نظيره المنتخب البرتغالي بنتيجة 41 -36، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم، السبت، ضمن نصف نهائي المونديال المقام بمقدونيا، وأنهى منتخب الفراعنة الشوط الأول متقدمًا بفارق هدف بنتيجة 20 - 19، وفي الشوط الثاني وسع الفارق لتصبح النتيجة 41 -36، وسينتظر المنتخب الوطني الفائز من مباراة الدنمارك وألمانيا، لمواجهته في نهائي المونديال مساء غد الأحد.
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أمير توفيق يكشف تفاصيل جديدة في التعاقد مع «قفشة»

كشف أمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي، أن قيمة انتقال محمد مجدي "قفشة" من نادي بيراميدز للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يدخل فيها أي صفقات تبادلية بين الناديين، موضحًا أن اللاعب وقع لمدة خمسة مواسم، بداية من الموسم الجديد. وقال أمير توفيق في تصريحات صحفية عقب إعلان توقيع اللاعب للنادي الأهلي: "صفقة قفشة كلفت خزينة النادي 20 مليون جنيه بدون دخول أي لاعبين في الصفقة، مع وضع بند يقضي بحصول نادي بيراميدز على 20 في المائة في حالة إعادة بيع اللاعب لأي ناد آخر".
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لاسارتى: حققنا المستحيل ولن أرحل من الأهلي

قال الأوروجويانى مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إنه تولى تدريب القلعة الحمراء والفريق متأخر عن منافسه بحوالي 17 نقطة فى جدول بطولة الدورى المصرى، مشددًا على أنه بذل مجهودًا كبيرًا على مدار الموسم الحالى ليصل بالفريق للتتويج اليوم ببطولة الدورى، وأضاف المدير الفني للفريق الأحمر أنه كان يعرف الوضع الذي يمر به فريق الاهلى، ولكنه وافق عليه، واجتهد قدر الإمكان حتى استطاع الفوز ببطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2018-2019 .
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مروان محسن عن التتويج بالدوري: بطولة مهمة في وقت مهم

أكد مروان محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أحقية فريقه في التتويج ببطولة الدوري رقم 41، بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر المسابقة المحلية. وقال مروان محسن عقب انتهاء اللقاء: "أشكر الجماهير التي ساندتنا طوال الموسم رغم ظهورنا في بعض الأوقات بشكل غير جيد، التتويج ببطولة الدوري كان هو هدفنا في الفترة الحالية".
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رمضان صبحي يقود الأهلي أمام المقاولون

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التشكيل الأساسي لفريقه الذي سيخوض مواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، التي يتصدرها الأهلي برصيد 74 نقطة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الخامس في ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 48 نقطة، حيث جاء تشكيل المارد الأحمر كالتالي :?
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