الأهلي بالقوة الضاربة لمواجهة بيراميدز

تحرير:أحمد سعيد ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٢٣ م

الأهلي

أعلن الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة نظيره بيراميدز، المقرر لها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الستة عشر ببطولة كأس مصر، تحت قيادة الحكم الدولي جهاد جريشة، ويعاونه كل من هاني عبد الفتاح مساعدًا أول، ويوسف البساطي مساعدًا ثانيا، وصبحي العمراوي حكمًا رابعًا، وطارق سامي حكما إضافيا أول، ومحمود ناجي حكما إضافيا ثانيًا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، رامي ربيعة، محمد هاني. في خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، صالح جمعة. خط الهجوم: حسين الشحات، رمضان صبحي، وليد أزارو. وجاءت دكة البدلاء كالتالي: علي لطفي، ياسر إبراهيم، محمد مجدي أفشة، أحمد الشيخ، أحمد فتحي،