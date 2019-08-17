أبي أحمد: الطريق إلى الديمقراطية بدأ في السودان

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٥٥ م

أبي أحمد مع عبد الفتاح البرهان

قال رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد علي: "إن الطريق إلى الديمقراطية في السودان بدأ اليوم، إن هذا اليوم يعتبر يوم انتصار لنا جميعا ولجميع من عمل من أجل السودان، كما أن إثيوبيا دعمت الانتقال السلمي للسلطة في السودان، داعيا السودانيين إلى الحفاظ على السلام، مشددا على ضرورة تطبيق مبادئ التحول الديمقراطي في السودان بكل بنودها، فالسلام في المستقبل سيعتمد على ما تم إنجازه اليوم، جاء ذلك في كلمته عقب توقيع وثائق ترتيبات نقل السلطة إلى حكومة مدنية في السودان، اليوم السبت، وسط حضور مسؤولين دوليين وإقليميين.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم، عن ترحيب بلاده بتوقيع المجلس العسكري الحاكم في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، الاتفاق الانتقالي الذي يطلق مرحلة جديدة في السودان الشقيق. وأكد الصفدي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المملكة ستبقى إلى جانب السودان