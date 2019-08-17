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أبي أحمد: الطريق إلى الديمقراطية بدأ في السودان

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٥٥ م
أبي أحمد مع عبد الفتاح البرهان
أبي أحمد مع عبد الفتاح البرهان
قال رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد علي: "إن الطريق إلى الديمقراطية في السودان بدأ اليوم، إن هذا اليوم يعتبر يوم انتصار لنا جميعا ولجميع من عمل من أجل السودان، كما أن إثيوبيا دعمت الانتقال السلمي للسلطة في السودان، داعيا السودانيين إلى الحفاظ على السلام، مشددا على ضرورة تطبيق مبادئ التحول الديمقراطي في السودان بكل بنودها، فالسلام في المستقبل سيعتمد على ما تم إنجازه اليوم، جاء ذلك في كلمته عقب توقيع وثائق ترتيبات نقل السلطة إلى حكومة مدنية في السودان، اليوم السبت، وسط حضور مسؤولين دوليين وإقليميين.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم، عن ترحيب بلاده بتوقيع المجلس العسكري الحاكم في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، الاتفاق الانتقالي الذي يطلق مرحلة جديدة في السودان الشقيق. وأكد الصفدي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المملكة ستبقى إلى جانب السودان
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العسكري السوداني يختار 3 من أعضائه للمجلس السيادي

قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي بالسودان شمس الدين الكباشي، اليوم السبت، إن المجلس السيادي سيضم في عضويته رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والفريق ياسر العطا، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن اسمي العضوين المتبقيين اللذين سيختارهما الجيش في وقت لاحق، وذلك في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز بالعربية". ووفقا لاتفاق تقاسم السلطة، سيضم المجلس السيادي 5 أعضاء يختارهم المجلس العسكري، و5 من اختيار تحالف المعارضة وعضوا واحدا يتفق عليه الطرفان.
عادل الجبير

الجبير: السعودية تدعم كل ما يضمن للسودان استقراره

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم السبت، تعليقا على توقيع وثائق ترتيبات السلطة الانتقالية في الخرطوم إن المملكة العربية السعودية كانت وستظل تدعم كل ما يضمن للسودان أمنه واستقراره، وإن اتفاق السودان يعتبر اللبنة الأولى لبناء دولة متمكنة اقتصاديا وأمنيا، والسعودية شاركت بشكل فعال في دعم جهود التوصل للاتفاق في السودان، معربا عن تطلعه أن يعمل السودانيون على تحصين اتفاق الشراكة ومواجهة التدخلات الخارجية، وذلك حسب تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية.
عبدالفتاح-البرهان

البرهان: سنعمل على ضمان سلامة الانتقال للحكم المدني

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن القوات المسلحة ستبذل الغالي والنفيس لضمان سلامة الانتقال للحكم المدني، وإن القوات المسلحة أثبتت أنها شريك وجسر عبور للتغيير دون أن تفقد مهنيتها، متعهدا بأن تقوم المؤسسة العسكرية في الفترة المقبلة بدورها كاملا في الحفاظ على مكتسبات الثورة، جاء ذلك خلال كلمته في ختام الاحتفال بتوقيع وثائق ترتيبات السلطة الانتقالية في الخرطوم، اليوم السبت، والذي شهد حضورا دوليا وإقليميا رفيعا.
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الحمدوك.. من رفض «المالية» لرئاسة الحكومة السودانية

أصبح المسؤول الكبير السابق في الأمم المتحدة عبد الله حمدوك الأوفر حظا لتولي رئاسة الحكومة الانتقالية المرتقبة بالسودان بعد أن أعلنت قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان، أنه سيتم ترشيح عبد الله حمدوك كأول رئيس وزراء في الحكومة الانتقالية التي ستستمر 39 شهرا. وينص الاتفاق الذي تم التوقيع عليه رسميا اليوم السبت، على اختيار حركة الاحتجاج رئيس وزراء يتولى قيادة المرحلة الانتقالية، ويحتاج هذا البلد الآن أكثر من أي وقت مضى إلى حكومة تنتشل البلاد من الوضع الاقتصادي المتأزم وتدير دفة الإصلاح الاقتصادي.
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بدء مراسم توقيع وثائق الفترة الانتقالية في السودان

بدأت مراسم التوقيع النهائي لوثائق الفترة الانتقالية في السودان، اليوم السبت، بحضور عدد من قادة الدول ومسؤولين كبار، بما يمثل بداية جدية في تاريخ السودان الحديث. وكان من أوائل الواصلين إلى الخرطوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يترأس الاتحاد الإفريقي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وتوالى قدوم الرؤساء والزعماء إلى الخرطوم ومنهم رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستين تواديرا، ورئيس جمهورية تشاد إدريس ديبي إتنو، كما وصل رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير.
الفريق-أول-عبد-الفتاح-البرهان

عبد الفتاح البرهان رئيسا للمجلس السيادي في السودان

قرر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اختيار 5 من أعضائه الحاليين لتمثيله في المجلس السيادي، على أن يتولى الفريق عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس السيادي. ومن المقرر أن يمثل المجلس العسكري الانتقالي في المجلس السيادي: كل من "الفريق محمد حمدان "حميدتي"، والفريق شمس الدين كباشي، والفريق ياسر العطا، والفريق صلاح عبد الخالق". يذكر أن المجلس العسكري الانتقالي السوداني كان يتألف من 7 أعضاء.
السودان.

هل تنهي وثيقة الإعلان الدستوري الصراع بالخرطوم؟

وقعت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، والمجلس العسكري الانتقالي بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري، ووقع على الوثيقة من جانب قوى الحرية والتغيير المعلم أحمد ربيع، عضو مؤسس لتجمع المهنيين السودانيين، ومن جانب المجلس الانتقالي العسكري الفريق محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس، لتمهيد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية. وحسب تقارير صحفية بالخرطوم، فإنه سيتم التوقيع النهائي في 18 أغسطس والإعلان عن تشكيل مجلس السيادة، سيدير البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتؤدي إلى انتخابات.
السودان.

تورط 10 ضباط بالسودان في فض اعتصام القيادة العامة

أعلن فتح الرحمن سعيد، رئيس لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض "اعتصام القيادة العامة" بالسودان، أن اللجنة أصدرت بلاغات جنائية ضد نحو 10 ضباط عسكريين لتورطهم في فض الاعتصام. وأشار سعيد إلى أن ضابطين رفيعين هما من أصدرا الأوامر لقوات مكافحة الشغب، وقوات أمنية أخرى، بضرب المعتصمين. وقال سعيد في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، لإعلان نتائج تحقيق اللجنة، إن لجنة التحقيق استجوبت 59 شاهدا ضموا أفراد من القوات المسلحة والأمن وقوات الدعم السريع ومواطنين وأطباء ومعتصمين، وتحصلت اللجنة على 29 مستندا من جهات مختلفة حول أحداث فض الاعتصام.
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