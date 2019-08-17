إرهاب

حريق في معمل غاز سعودي بعد هجوم بطائرات للحوثيين

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٥٩ م
الحوثيون - صورة أرشيفية
الحوثيون - صورة أرشيفية
قالت شركة أرامكو السعودية إن هجوما شنته جماعة الحوثي بطائرات مسيرة على حقل نفطي في شرق السعودية، اليوم السبت، أدى إلى نشوب حريق في معمل للغاز ولكنه لم يؤثر على إنتاج النفط. وذكر متحدث عسكري باسم الحوثيين في وقت سابق أن 10 طائرات مسيرة استهدفت حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرقي المملكة بعملية توازن الردع الأولى. ومن جانبه، أوضح خالد الفالح وزير الطاقة السعودي في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السعودية، أن هذا الاستهداف لمنشآت حيوية لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن إمدادات الطاقة للعالم.
وأشارت أرامكو، في بيان لها، إلى أن فرق الاستجابة التابعة لها سيطرت على حريق محدود في أحد مرافق معمل الشيبة للغاز بشرق المملكة، ولم يؤثر الأمر في إمدادات النفط الخام، وذلك حسبما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء. ويقع حقل الشيبة على بعد أكثر من 1000 كيلومتر من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في شمال غرب
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انفجار مسجد فى باكستان

ارتفاع عدد ضحايا انفجار مسجد بباكستان إلى 26 قتيلا ومصابا

أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة المصابين جراء الانفجار الذي وقع داخل أحد المساجد في منطقة "كجلاك" بمدينة "كويتا"، إلى 22 مصابا بالإضافة إلى أربعة قتلى على الأقل. وقال قائد شرطة كويتا "عبد الرزاق شمية"، في تصريحات نقلتها قناة "جيو نيوز" الباكستانية، إنه تم تنفيذ الانفجار بواسطة عبوة ناسفة تم زرعها أسفل مقعد خشبي لإمام المسجد. وأضافت القناة أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج من الإصابات التي لحقت بهم جراء الانفجار.
بوكو حرام

6 قتلى في هجوم انتحاري نفذته امرأة بتشاد

قتل نحو 6 أشخاص في تفجير انتحاري نفذته امرأة بتشاد، وفقا لما أعلنه الجيش التشادي، اليوم الأربعاء، بينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير. وتشهد منطقة بحيرة تشاد تجدد هجمات جماعة "بوكوحرام" الإرهابية النيجيرية منذ يونيو 2018، وسجلت منذ ذلك الوقت 9 هجمات لبوكوحرام في الأراضي التشادية. وفي نهاية مارس قتل 23 جنديا تشاديا في هجوم على قاعدة متقدمة على الضفة الشمالية الشرقية للبحيرة، أما في يونيو الماضي، فقتل 11 عسكريا تشاديا، في هجوم نفذته "بوكوحرام" واستهدف بلدة تقع في منطقة بحيرة تشاد غربي البلاد.
حركة الشباب

قتيل في انفجار جنوب الصومال.. و«حركة الشباب» تتبنى

لقي شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، جراء انفجار استهدف قاعدة عسكرية في إقليم شبيلي، جنوبي الصومال. ونقل راديو "دالسان" الصومالي أن انتحاريا فجر نفسه بالقرب من قاعدة عسكرية في إقليم شبيلي السفلي، مضيفًا أن صحفيا يعمل في راديو القوات المسلحة قتل أثر الانفجار، وفقا لـ"رويترز". وأعلنت حركة الشباب الإرهابية، مسؤوليتها عن التفجير الذي وصفته بـ"المزدوج" واستهدف القاعدة العسكرية جنوبي الصومال. وأوضحت "رويترز" أن الحادث وقع في منطقة أوديغل، وهي منطقة زراعية على طول نهر شابيل، على بعد 70 كم جنوب غرب العاصمة مقديشو.
المصلون

شجاعة مسلمين تمنع تكرار هجوم «كرايستشيرش» في النرويج

في 15 مارس الماضي، عاش المسلمون حول العالم لحظات عصيبة بعد أن تعرض مسجدان في مدينة "كرايستشيرش" النيوزيلندية لهجوم أسفر عن مقتل 51 شخصا. والسبت الماضي، كاد الأمر يتكرر، لكن هذه المرة في النرويج، حيث اقتحم مسلح مسجدا وهو يحمل عددا من الأسلحة النارية وأطلق النار على المصلين الذين كانوا يحتفلون بوقفة عرفات. وأعلنت الشرطة النرويجية أن شخصا أصيب في الهجوم على المسجد الواقع في إحدى ضواحي العاصمة النرويجية أوسلو، وأن مشتبها به قد اعتقل، وأضافت أن إطلاق النار يتم التحقيق فيه باعتباره محاولة إرهابية، وأن المسلح مشتبه فى قيامه بقتل شقيقته الصغرى.
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ميليشيات-الحوثى

«ألغام الحوثيين» وسيلة الهجوم الأساسية في حرب اليمن

4 سنوات وأكثر مرت على الحرب الأهلية بين جماعة الحوثيين الإرهابية والموالين للرئيس علي عبدالله صالح والمدعومين من إيران، والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور المدعومة من التحالف العربي، 4 سنوات كان عنوانها الدم ووسيلتها السلاح وضحيتها شعبا بأسره، حرب كان وقودها ألغام الحوثيين، إذ يشير المركز اليمني التنفيذي للتعامل مع الألغام، في أحد تقاريره، إلى أن الجيش اليمني أزال بين عامي 2016 و2018، ما يقدر بنحو 300 ألف لغم زرعها الحوثيون في مختلف أنحاء اليمن.
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