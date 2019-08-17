حريق في معمل غاز سعودي بعد هجوم بطائرات للحوثيين

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٥٩ م

الحوثيون - صورة أرشيفية

قالت شركة أرامكو السعودية إن هجوما شنته جماعة الحوثي بطائرات مسيرة على حقل نفطي في شرق السعودية، اليوم السبت، أدى إلى نشوب حريق في معمل للغاز ولكنه لم يؤثر على إنتاج النفط. وذكر متحدث عسكري باسم الحوثيين في وقت سابق أن 10 طائرات مسيرة استهدفت حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرقي المملكة بعملية توازن الردع الأولى. ومن جانبه، أوضح خالد الفالح وزير الطاقة السعودي في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السعودية، أن هذا الاستهداف لمنشآت حيوية لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن إمدادات الطاقة للعالم.

وأشارت أرامكو، في بيان لها، إلى أن فرق الاستجابة التابعة لها سيطرت على حريق محدود في أحد مرافق معمل الشيبة للغاز بشرق المملكة، ولم يؤثر الأمر في إمدادات النفط الخام، وذلك حسبما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء. ويقع حقل الشيبة على بعد أكثر من 1000 كيلومتر من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في شمال غرب