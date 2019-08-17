حسن حمدي يؤازر الأهلي أمام بيراميدز

تحرير:أحمد سعيد ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٢٤ م

حسن حمدي

حضر حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، في مقصورة استاد الجيش ببرج العرب، التي تشهد مباراة الأهلي ونظيره فريق بيراميدز، التي انطلقت في الثامنة مساء اليوم السبت، ضمن مباريات دور الستة عشر ببطولة كأس مصر، وظهر حمدي في المقصورة لمؤازرة الفريق الأحمر في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، وهتفت الجماهير الحاضرة للمواجهة له، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه. ويطمح الأهلي في الثأر من فريق بيراميدز، حيث نجح الفريق الأزرق تحت مسماه القديم "فريق الأسيوطي" في الإطاحة بالنادي الأهلي الموسم الماضي من كأس مصر من دور ربع النهائي.

في المقابل، يدخل بيراميدز المباراة أملا في مواصلة تفوقه على الأهلي، ويسعى للاستمرار في البطولة من أجل تحقيق أول لقب للفريق الجديد في تاريخه. الأهلي وبيراميدز تواجها من قبل في 7 مباريات، سواء بالمسمى الحالي (بيراميدز)، أو بالمسمى القديم (الأسيوطي سبورت)، تعادلا في لقاء، وفاز الأهلي في 3 مواجهات، كما