رياضة

حسن حمدي يؤازر الأهلي أمام بيراميدز

تحرير:أحمد سعيد ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٢٤ م
حسن حمدي
حسن حمدي
حضر حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، في مقصورة استاد الجيش ببرج العرب، التي تشهد مباراة الأهلي ونظيره فريق بيراميدز، التي انطلقت في الثامنة مساء اليوم السبت، ضمن مباريات دور الستة عشر ببطولة كأس مصر، وظهر حمدي في المقصورة لمؤازرة الفريق الأحمر في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، وهتفت الجماهير الحاضرة للمواجهة له، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه. ويطمح الأهلي في الثأر من فريق بيراميدز، حيث نجح الفريق الأزرق تحت مسماه القديم "فريق الأسيوطي" في الإطاحة بالنادي الأهلي الموسم الماضي من كأس مصر من دور ربع النهائي.
في المقابل، يدخل بيراميدز المباراة أملا في مواصلة تفوقه على الأهلي، ويسعى للاستمرار في البطولة من أجل تحقيق أول لقب للفريق الجديد في تاريخه. الأهلي وبيراميدز تواجها من قبل في 7 مباريات، سواء بالمسمى الحالي (بيراميدز)، أو بالمسمى القديم (الأسيوطي سبورت)، تعادلا في لقاء، وفاز الأهلي في 3 مواجهات، كما
اقرأ المزيد
مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (26)

الأهلي بالقوة الضاربة لمواجهة بيراميدز

أعلن الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة نظيره بيراميدز، المقرر لها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الستة عشر ببطولة كأس مصر، تحت قيادة الحكم الدولي جهاد جريشة، ويعاونه كل من هاني عبد الفتاح مساعدًا أول، ويوسف البساطي مساعدًا ثانيا، وصبحي العمراوي حكمًا رابعًا، وطارق سامي حكما إضافيا أول، ومحمود ناجي حكما إضافيا ثانيًا.
ريال مدريد

ريال مدريد يقسو على سيلتا فيجو بثلاثية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني الفوز على نظيره سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، في أولى جولات بطولة الدوري الإسباني الممتاز والتي جمعت بينهما على ملعب بالايدوس وهو معقل فريق سيلتا فيجو، واستغل النادي الملكي تعثر غريمه التقليدي برشلونة الذي تلقى خسارة مساء أمس الجمعة، بهدف نظيف من أتليتيك بلباو، ليتصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 3 نقاط، وأكمل أبناء زيدان المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 56 بعدما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء المباشرة في وجه الكرواتي لوكا مودريتش.
منتخب مصر-الناشئين-كرة-اليد (3)

ناشئو مصر يكتبون التاريخ بالتأهل لنهائي مونديال اليد

في إنجاز جديد، تأهل منتخب مصر لكرة اليد للناشئين إلى نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعدما اكتسح نظيره المنتخب البرتغالي بنتيجة 41 -36، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم، السبت، ضمن نصف نهائي المونديال المقام بمقدونيا، وأنهى منتخب الفراعنة الشوط الأول متقدمًا بفارق هدف بنتيجة 20 - 19، وفي الشوط الثاني وسع الفارق لتصبح النتيجة 41 -36، وسينتظر المنتخب الوطني الفائز من مباراة الدنمارك وألمانيا، لمواجهته في نهائي المونديال مساء غد الأحد.
اقرأ المزيد من الأخبار
بيراميدز (2)

5 في خط الوسط.. تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصري في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأولى كانت تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين بالدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).
برج-العرب (1)

الأهلي يتسلح باستاد برج العرب لعبور بيراميدز

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصري في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأول كان تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين بالدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).
سباستيان-ديسابر (1)

بالأرقام.. ديسابر لا يعرف طعم الفوز أمام الأهلي

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية، وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصري في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأول كان تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين، في الدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).
لاسارتى (1)

عقدة بيراميدز تطارد الأهلي ولاسارتي قبل موقعة الكأس

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصري في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأولى كانت تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين بالدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org