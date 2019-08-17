جريمة

مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر في انقلاب سيارة ببورسعيد

تحرير:شيماء رشاد ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٢٨ م
انقلاب سيارة في ترعة - أرشيفية
انقلاب سيارة في ترعة - أرشيفية
لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، مساء اليوم السبت؛ إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي وسقوطها في إحدى الترع بمحافظة بورسعيد، إذ تعود تفاصيل الحادث إلى تلقي مشرف غرفة عمليات شرطة النجدة إشارة بانقلاب سيارة في مصرف ووجود ضحايا ما بين حالات وفاة ومصاب، نُقلوا إلى مستشفى السلام، وتبين بالفحص المبدئي والمعاينة أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما أدى إلى سقوطها ومصرع كل من: سامى أبو الليف درويش"، 51 عاما، و"أسعد فضل الله"، 62 عاما، وابنته "مريم"، 9 أعوام.
كما أسفر الحادث عن إصابة "نانا سعد نجيب"، 50 عاما، بصعوبة فى التنفس وارتشاح رئوي، وإيداعها غرفة العناية المركزة ووضعها تحت الملاحظة، والتحفظ على جثامين الضحايا الثلاث في ثلاجة مشرحة مستشفى السلام الدولي. ودفعت قوات الحماية المدنية بأوناش الإغاثة لرفع حطام السيارة من الترعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

بالأرقام.. جهود الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
مذبحة-الحوامدية‎ (3)

ماذا حدث قبل مذبحة الحوامدية بدقائق؟ (تفاصيل جديدة)

كواليس جديدة كشفها شاهد عيان عن جريمة ذبح شقيقتين على يد والدهما التي استيقظ عليها قاطنو مركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، أمس الجمعة، وكشف أحد الشهود عن أن المتهم قبل ارتكابه الواقعة بنحو 15 دقيقة كان يسير صحبة ابنتيه خالي اليدين لكن يسبقهما بخطوات مرتديا عباءة، وتمسك إحدى الضحيتين "كيسا" به مأكولات وكانتا ترتديان إسدال الصلاة، مشيرا إلى أن المجني عليهما لم تبد عليهما علامات خوف أو قلق وكانتا تسيران بشكل عادي واتجهتا رفقة أبيهما ناحية مشتل بجوار ترعة الجيزاوية -محل الواقعة- وجلس بجوار الجثتين وأبلغ قسم الشرطة الذي يبعد خطوات عن مسرح الجريمة.
فيلا محمد ابراهيم

إيمان الحصري.. عادت من الساحل فاكتشفت سرقة فيلتها

إجازة قصيرة حصلت عليها الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء dmc" عبر شاشة "دي إم سي"، وقع اختيارها على شواطئ الساحل الشمالي الساحرة تاركة خادمتها الأجنبية بالفيلا سكنها بكومباوند الياسمين في مدينة السادس من أكتوبر لكنها لم تدر بما ينتظرها حال عودتها، إذ اكتشفت مقدمة البرامج وجود بعثرة في محتويات غرفة النوم وسرقة مبلغ مالي يقترب من 10 آلاف جنيه مع اختفاء الخادمة في ظروف غامضة، مما دفعها إلى التوجه لديوان قسم شرطة أول أكتوبر لتحرير محضر بالواقعة.
ضبط اسلحة وحبوب مخدرة فى منطقة السحر والجمال بالعاشر من رمضان (2)

مقتل 3 مسجلي خطر في مداهمة بؤرة «السحر والجمال»

كشفت مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم السبت، عن مقتل 3 من العناصر الإجرامية الخطرة من مروجي المخدرات، خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، وإصابة سيدة نُقلت للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وعثر بحوزة العناصر الإجرامية على كمية كبيرة من الأسلحة النارية ومخدر الهيروين. ويأتي ذلك في إطار جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي في توجيه حملة أمنية لمداهمة تلك البؤرة، إذ بادرت العناصر الخطرة بإطلاق النيران تجاه رجال الأمن، الذين بادلوهم إطلاق النيران.
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انقلاب-سيارة

قتيلان ومصابان من عائلة واحدة في انقلاب سيارة بترعة

لقي طبيب قلب ونجله مصرعهما وأصيبت زوجته وشقيقه، اليوم الأربعاء، في حادث مروع على طريق "طلخا- بلقاس" بمحافظة الدقهلية، حيث انقلبت سيارة كانوا يستقلونها في الترعة، وأسفر الحادث عن مصرعهما وإصابة زوجته وشقيقه بإصابات خطيرة، وتم نقلهما إلى المستشفى الدولي لرعايتهما. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى شرطة النجدة بمصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين في حادث انقلاب ملاكي في ترعة بسنديلة.
توك-توك

لسرقة توك توك.. تقييد سائق وإلقائه بترعة في كفرالشيخ

عثر أهالى عزبة فرحة بمركز مطوبس، منذ قليل، على شاب مقيد بترعة القرية بعد قيام مجهولين بسرقة التوك توك الخاص به وتقييده وإلقائه بها، ليقوم الأهالي بإنقاذه، وتم نقلة إلى مستشفى مطوبس المركزى. تلقى اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، واللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارًا يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى مطوبس المركزي بوصول شاب قام الأهالي بإنقاذه من الغرق، بعد قيام مجهولين بسرقة التوك توك الذى يقوده وتقيده وإلقائه بالمصرف.
حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (2)

إصابة 7 أشخاص في انقلاب «ميكروباص» بالشرقية

أصيب سبعة أشخاص، في أعمار متفاوتة، بسحجات وكدمات بأنحاء متفرقة من الجسد، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما «ميكروباص» يستقلونها بطريق «ههيا – الزقازيق» بدائرة مركز شرطة ههيا في محافظة الشرقية، فيما جرى نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى «الزقازيق» الجامعي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار سادات أبو النور، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
بحيرة-المنزله-في-الدقهليه

رحلة الشرطة لإزالة تعديات بحيرة المنزلة في 3 محافظات

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لفرض السيطرة الأمنية وضبط كل ما يخل بالأمن العام وإزالة التعديات الواقعة على بحيرة المنزلة بنطاق مديريات أمن "بورسعيد، الدقهلية، دمياط في ضوء استراتيجية الوزارة الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ونهر النيل والمجارى المائية، والبحث عن فرض السيطرة الأمنية الكاملة، وضبط كل ما يشكل إخلالا بالنظام والأمن العام.
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