مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر في انقلاب سيارة ببورسعيد

تحرير:شيماء رشاد ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٢٨ م

انقلاب سيارة في ترعة - أرشيفية

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، مساء اليوم السبت؛ إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي وسقوطها في إحدى الترع بمحافظة بورسعيد، إذ تعود تفاصيل الحادث إلى تلقي مشرف غرفة عمليات شرطة النجدة إشارة بانقلاب سيارة في مصرف ووجود ضحايا ما بين حالات وفاة ومصاب، نُقلوا إلى مستشفى السلام، وتبين بالفحص المبدئي والمعاينة أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما أدى إلى سقوطها ومصرع كل من: سامى أبو الليف درويش"، 51 عاما، و"أسعد فضل الله"، 62 عاما، وابنته "مريم"، 9 أعوام.

كما أسفر الحادث عن إصابة "نانا سعد نجيب"، 50 عاما، بصعوبة فى التنفس وارتشاح رئوي، وإيداعها غرفة العناية المركزة ووضعها تحت الملاحظة، والتحفظ على جثامين الضحايا الثلاث في ثلاجة مشرحة مستشفى السلام الدولي. ودفعت قوات الحماية المدنية بأوناش الإغاثة لرفع حطام السيارة من الترعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت