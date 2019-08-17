إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة على جنوب إسرائيل

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣٢ م

جيش الاحتلال - صورة أرشيفية

أعلن موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم السبت، أنه تم إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة على جنوب إسرائيل ومنظومة القبة الحديدية تطلق صواريخ لاعتراضها، كما انطلقت صافرات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية بمحيط قطاع غزة. وشن سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، قصفا على مواقع وأهداف في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وذكرت تقارير صحفية محلية أن مقاتلات جيش الاحتلال استهدفت موقعا تابعا لحركة حماس شرق حي الزيتون الواقع شرق القطاع، مضيفة أن مقاتلات من دون طيار تابعة لجيش الاحتلال قصفت أرضا خالية شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأدى الأمر إلى اشتعال النيران في الأرض الزراعية المستهدفة. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن، مساء أمس الجمعة، أن القبة الحديدية اعترضت صاروخا أطلق من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف دون الحديث عن أضرار مادية وبشرية. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، في تصريحات صحفية إن «صاروخًا واحدًا أطلق