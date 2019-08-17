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إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة على جنوب إسرائيل

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣٢ م
جيش الاحتلال - صورة أرشيفية
جيش الاحتلال - صورة أرشيفية
أعلن موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم السبت، أنه تم إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة على جنوب إسرائيل ومنظومة القبة الحديدية تطلق صواريخ لاعتراضها، كما انطلقت صافرات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية بمحيط قطاع غزة. وشن سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، قصفا على مواقع وأهداف في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وذكرت تقارير صحفية محلية أن مقاتلات جيش الاحتلال استهدفت موقعا تابعا لحركة حماس شرق حي الزيتون الواقع شرق القطاع، مضيفة أن مقاتلات من دون طيار تابعة لجيش الاحتلال قصفت أرضا خالية شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.
وأدى الأمر إلى اشتعال النيران في الأرض الزراعية المستهدفة. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن، مساء أمس الجمعة، أن القبة الحديدية اعترضت صاروخا أطلق من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف دون الحديث عن أضرار مادية وبشرية. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، في تصريحات صحفية إن «صاروخًا واحدًا أطلق
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العسكري السوداني يختار 3 من أعضائه للمجلس السيادي

قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي بالسودان شمس الدين الكباشي، اليوم السبت، إن المجلس السيادي سيضم في عضويته رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والفريق ياسر العطا، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن اسمي العضوين المتبقيين اللذين سيختارهما الجيش في وقت لاحق، وذلك في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز بالعربية". ووفقا لاتفاق تقاسم السلطة، سيضم المجلس السيادي 5 أعضاء يختارهم المجلس العسكري، و5 من اختيار تحالف المعارضة وعضوا واحدا يتفق عليه الطرفان.
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أبي أحمد: الطريق إلى الديمقراطية بدأ في السودان

قال رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد علي: "إن الطريق إلى الديمقراطية في السودان بدأ اليوم، إن هذا اليوم يعتبر يوم انتصار لنا جميعا ولجميع من عمل من أجل السودان، كما أن إثيوبيا دعمت الانتقال السلمي للسلطة في السودان، داعيا السودانيين إلى الحفاظ على السلام، مشددا على ضرورة تطبيق مبادئ التحول الديمقراطي في السودان بكل بنودها، فالسلام في المستقبل سيعتمد على ما تم إنجازه اليوم، جاء ذلك في كلمته عقب توقيع وثائق ترتيبات نقل السلطة إلى حكومة مدنية في السودان، اليوم السبت، وسط حضور مسؤولين دوليين وإقليميين.
عادل الجبير

الجبير: السعودية تدعم كل ما يضمن للسودان استقراره

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم السبت، تعليقا على توقيع وثائق ترتيبات السلطة الانتقالية في الخرطوم إن المملكة العربية السعودية كانت وستظل تدعم كل ما يضمن للسودان أمنه واستقراره، وإن اتفاق السودان يعتبر اللبنة الأولى لبناء دولة متمكنة اقتصاديا وأمنيا، والسعودية شاركت بشكل فعال في دعم جهود التوصل للاتفاق في السودان، معربا عن تطلعه أن يعمل السودانيون على تحصين اتفاق الشراكة ومواجهة التدخلات الخارجية، وذلك حسب تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية.
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البرهان: سنعمل على ضمان سلامة الانتقال للحكم المدني

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن القوات المسلحة ستبذل الغالي والنفيس لضمان سلامة الانتقال للحكم المدني، وإن القوات المسلحة أثبتت أنها شريك وجسر عبور للتغيير دون أن تفقد مهنيتها، متعهدا بأن تقوم المؤسسة العسكرية في الفترة المقبلة بدورها كاملا في الحفاظ على مكتسبات الثورة، جاء ذلك خلال كلمته في ختام الاحتفال بتوقيع وثائق ترتيبات السلطة الانتقالية في الخرطوم، اليوم السبت، والذي شهد حضورا دوليا وإقليميا رفيعا.
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طيران جيش الاحتلال يقصف مواقع متفرقة بقطاع غزة

شن سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا على مواقع وأهداف في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وذكرت تقارير صحفية محلية أن مقاتلات جيش الاحتلال استهدفت موقعا تابعا لحركة حماس شرق حي الزيتون الواقع شرق القطاع، وفقا لـ«سكاي نيوز عربية». وأضافت أن مقاتلات من دون طيار تابعة لجيش الاحتلال قصفت أرضا خالية شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، مما أدى الى اشتعال النيران في الارض الزراعية المستهدفة، بحسب وكالة «كونا».
القبة-الحديدية

جيش الاحتلال: القبة الحديدية تعترض صاروخا من غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، إن القبة الحديدية اعترضت صاروخا أطلق من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف دون الحديث عن أضرار مادية وبشرية. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن "صاروخاً واحداً أطلق من القطاع مساء الجمعة، واعترضته القبة الحديدية". وأضاف في تصريحات صحفية: "في أعقاب انطلاق صفارات الإنذار في سديروت، وچا?يم، وإيرز، ونيريم، اعترضت القبة الحديدية الصاروخ الذي أطلق من غزة".
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استشهاد 4 فلسطينيين في اشتباك مع جنود الاحتلال بغزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، استشهاد 4 فلسطينيين خلال اشتباك مسلح مع جنوده على الحدود مع قطاع غزة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الجيش رصد في ساعات الصباح عددا من الفلسطينيين يقتربون من السياج الأمني جنوب قطاع غزة. وأضاف أدرعي في منشورو عبر حسابه على موقع «فيسبوك» أن الفلسطينيين كانوا مسلحين ببنادق من نوع كلاشنيكوف وقنابل يدوية وقذيفة آر بي جي. وأوضح أدرعي أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الفلسطينيين بعد أن اجتاز أحدهم السياج الأمني وقتلوهم، مشيرا إلى أن أحدهم ألقى قنبلة يدوية.
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قوات الاحتلال تقصف نقطة مراقبة عسكرية لـ«حماس» بغزة

أفادت «سكاي نيوز عربية»، فيما نقلته على لسان مراسلها، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف نقطة مراقبة عسكرية لحركة حماس شرقي دير البلح بقطاع غزة. وقال مراسل «سكاي نيوز عربية» إن ذلك بالتزامن مع سماع دوي إطلاق نيران في موقع «كيسوفيم» العسكري التابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة. وتشير المعلومات الأولية إلى وقوع اشتباك مسلح في الموقع. وكانت اشتباكات قد اندلعت في ساعة متأخرة من مساء الجمعة. ودارت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الجسر الذي يفصل بين بلدتي سلوان وجبل المكبر جنوب شرق العاصمة المحتلة.
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