التعادل يحسم قمة البريميرليج بين السيتي وتوتنهام

تحرير:سعد الدين محمود ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣٧ م

توتنهام

حسم التعادل الإيجابي القمة النارية بين مانشستر سيتي وتوتنهام، بنتيجة 2-2، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب «الاتحاد»، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. شهدت المباراة إثارة كبيرة من الفريقين منذ الدقائق الأولى، في ظل سيطرة نسبية من مانشستر سيتي لكن دفاع السبيرز كان في الموعد، قبل أن يتمكن النجم الإنجليزي الدولي من مواصلة تألقه مع بداية الموسم بتسجيل هدف السبق للسيتي في الدقيقة 20، وجاء الرد سريعا من الأرجنتيني إيريك لاميلا بعدها بثلاث دقائق.

وفي الدقيقة 36 استطاع الهداف سيرجيو أجويرو، أن يضع بصمته بإحراز الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتي بنتيجة 2-1. الشوط الثاني شهد نشاطا ملحوظا في هجوم توتنهام، وتمكن البرازيلي لوكاس مورا، في الدقيقة 56 من تسجيل التعادل لوصيف دوري أبطال أوروبا في نسخته الأخيرة، لتشتعل