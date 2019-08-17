«أنشئ في عهد عبد الناصر».. تعرف على سوق الحضرة

تحرير:أحمد الزغبي ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٢ م

سوق الحضرة بالإسكندرية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال افتتاحه 1300 من الصوب الزراعية، لمحافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة، إنه تلاحظ وجود مشكلة في محور المحمودية الذي يتم تنفيذه في الوقت الحالي على محور طريق المحمودية، متمثلة في مشكلة سوق الخضار بمنطقة الحضرة، مطالبا بنقل السوق الذي يعيق مشروع محور المحمودية في محافظة الإسكندرية، إذ إن المكان للمنفعة العامة، ومن الضروري التعامل مع الموقف. وذكر قنصوة أنه تم الانتهاء من التصميم الجديد لنقل وكالة الخضار لمنطقة مرغم على مساحة 120 فدانا، منها 40 فدانا للخضار والجزء الآخر منطقة لوجيستية.

و«التحرير» يستعرض خلال هذه السطور معلومات عن السوق، الذي تحدث عنه الرئيس: أنشئ سوق الحضرة (الوكالة) عام 1955 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، يجمع الكثير من التجار لبيع الخضراوات والفاكهة بالجملة للبائعين والمحلات التجارية بالتجزئة. وقال محمد جمال، أحد التجار بالوكالة، إن هذه الوكالة