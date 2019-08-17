أفشة وديسابر سمن على عسل بعد تصريحات قناة الأهلي

تحرير:محمد حسن صيام ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٨ م

أفشة

في لقطة غريبة قبل انطلاق مباراة الأهلي ونظيره بيراميدز، ظهر محمد مجدي أفشة لاعب الأحمر رفقة الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأزرق خلال عمليات إحماء الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية. وتوجه أفشة نحو دكة بدلاء بيراميدز وحرص على مصافحة ديسابر وجهازه المعاون واللاعبين الاحتياطيين وظهر بين الثنائي حالة من الود. الغريب في الأمر أن أفشة صرح بعد انتقاله للأهلي قادما من صفوف بيراميدز أن خلافا قويا نشب بينه وبين المدير الفني الفرنسي وأن الأخير كان يرغب في انتقاله للزمالك وأن ديسابر كان أبرز الأسباب التي عطلت انتقاله للأهلي.

وانتقل أفشة من بيراميدز إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا للموسم الجديد مقابل 20 مليون جنيه. ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز حاليا على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات دور الـ16 من كأس مصر، ووضع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق أفشة على دكة البدلاء ولم يدفع به أساسيا