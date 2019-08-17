رياضة

أفشة وديسابر سمن على عسل بعد تصريحات قناة الأهلي

تحرير:محمد حسن صيام ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٨ م
أفشة
أفشة
في لقطة غريبة قبل انطلاق مباراة الأهلي ونظيره بيراميدز، ظهر محمد مجدي أفشة لاعب الأحمر رفقة الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأزرق خلال عمليات إحماء الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية. وتوجه أفشة نحو دكة بدلاء بيراميدز وحرص على مصافحة ديسابر وجهازه المعاون واللاعبين الاحتياطيين وظهر بين الثنائي حالة من الود. الغريب في الأمر أن أفشة صرح بعد انتقاله للأهلي قادما من صفوف بيراميدز أن خلافا قويا نشب بينه وبين المدير الفني الفرنسي وأن الأخير كان يرغب في انتقاله للزمالك وأن ديسابر كان أبرز الأسباب التي عطلت انتقاله للأهلي.
وانتقل أفشة من بيراميدز إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا للموسم الجديد مقابل 20 مليون جنيه. ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز حاليا على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات دور الـ16 من كأس مصر، ووضع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق أفشة على دكة البدلاء ولم يدفع به أساسيا
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مصدر: اتجاه في الأهلي لإقالة مارتن لاسارتي

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أن الساعات القليلة القادمة قد تشهد قراراً من جانب مجلس إدارة النادي بالإطاحة بالأورجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، بعد الخسارة التي لحقت بالأهلي أمام نظيره بيراميدز وإقصائه من دور الـ16 لبطولة كأس مصر. وأكد المصدر أن هناك حالة من الغضب الشديد داخل مجلس الإدارة بسبب أداء الفريق المتواضع في لقاء بيراميدز الذي أقيم مساء اليوم السبت وانتهى بفوز الأخير بهدف دون رد، خاصة أن مجلس الإدارة لم يقصر تجاه الفريق وتم تدعيمه بعدد من الصفقات المميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.
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ألمانيا تواجه مصر في نهائي مونديال الناشئين لليد

ضرب المنتخب الألماني موعدًا مع المنتخب المصري في نهائي كأس العالم للناشئين لكرة اليد تحت 19 عامًا، المقام حاليًا بمقدونيا، بعدما حقق الفوز على نظيره الدنماركي بنتيجة (31 - 23)، وأنهى منتخب ألمانيا أحداث الشوط الأول لصالحه بالتقدم بنتيجة (13 -9)، في المقابل واصل المنتخب "المانشافت" تألقه في الشوط الثاني بعدما حسم اللقاء بفارق 8 أهداف ليلتقي مع منتخب الفراعنة بنهائي البطولة مساء غد الأحد في تمام الساعة السادسة مساء، بعد فوزه على المنتخب البرتغالي بنتيجة (41 - 36).
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لاسارتي يثير أزمة في مؤتمر مباراة بيراميدز

خرج الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن شعوره خلال المؤتمر الصحفي عقب مواجهة بيراميدز، التي أقيمت اليوم السبت. وتأهل بيراميدز إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بعدما خطف فوزًا ثمينًا من الأهلي، بهدف نظيف سجله إيريك تراوري، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الـ16 من المسابقة، ليضرب موعدًا مع حرس الحدود يوم 28 أغسطس الجاري، ليقصي أقصى المارد الأحمر من بطولة الكأس للمرة الثانية على التوالي، ويفوز عليه ببمرة الرابعة على التوالي.
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حازم إمام: الأهلي الأفضل ومعلول صنع الفارق مع الأحمر

قال حازم إمام نجم الزمالك السابق، إن الأهلي كان الأفضل خلال الموسم الماضي، نظرا لأنه حصد الدوري في النهاية بعد كل الصعوبات التي واجهها، وقال إن الفارس الأبيض لم يكن قادرا على المنافسة في بطولتي الدوري وكأس الكونفيدرالية الإفريقية معا لعدة أسباب. وصرح إمام لقناة أون سبورت، قائلا: "الأهلي أفضل فريق في الموسم المنصرم، لأنه حصد الدوري في النهاية بعد كل الصعوبات التي واجهها، وأعتقد أن ذلك كان أصعب عام مر عليه ليس فقط في الملعب لكن خارجه، المشاكل كانت كثيرة، والانتقادات والهجوم ضد الإدارة واللاعبين كانت عنيفة للغاية خصوصا بعد الخسارة من صنداونز".
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حازم إمام: لهذا السبب خسر الزمالك لقب الدوري

قال حازم إمام، نجم الزمالك السابق، إن الأبيض لم يكن قادرا على المنافسة في بطولتي الدوري والكونفيدرالية معا، مضيفا: "الفوز بالدوري وإفريقيا وغيرهما بحاجة للاعبين كبار وأصحاب خبرات، في الدور الأول الزمالك قدم مستوى جيدا للغاية، لكن حينما دخل مرحلة الجد وأصبح الفريق يلعب مباراة كل أسبوع، أصبح الفريق يفقد نقاطا في الدوري، وبدأ الزمالك يلعب في إفريقيا ويعود ليتعادل أو يخسر، وجروس أيضا كان لديه 14- 16 لاعبا في كل المباريات، والزمالك في الموسم الماضي لم يكن قادرا على لعب مباراتين بنفس القوة وكان من الصعب على جروس أن يعمل بهؤلاء اللاعبين في البطولتين".
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بعد ظهوره في قناة النادي..هل خدع قفشة جماهير الأهلي؟

"كلام الليل مدهون بزبدة يطلع عليه النهار يسيح" يضرب بهذا المثل على من يخلف وعوده أو يتراجع عن اتفاقاته أو ينسى ما قاله في تصريحاته السابقة، وفي عالم كرة القدم فإن المقولة تنطبق على أغلب تصريحات النجوم، وتحديداً فيما يتعلق بأي مفاوضات خاصة بانتقال لاعب من ناد إلى آخر. على مدار السنوات الماضية والفترات الإنتقالية نسمع تصريحات يؤكد فيها لاعب أنه لن يلعب إلا لناديه ولن يرحل عنه إلا للعب في الخارج عندما يتلقى عرض احتراف، لكن سرعان ما ترى اللاعب يرتدي قميص الفريق المنافس وكأن شيئاً لم يكن معتمداً على أن ذاكرة الجماهير ضعيفة.
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«قفشة».. رحلة معاناة من سوق الخضار للعب في الأهلي

في الفيلم الكوميدي الشهير "مين فينا الحرامي" للزعيم عادل إمام، الذي أخرجه المبدع محمد عبدالعزيز، من تأليف فيصل ندا، وبطولة شيريهان، وفريدة سيف النصر وعلى الشريف وأحمد بدير، مشهد عبقري يظهر فيه الثلاثي عادل إمام بشخصية (حسين) والفنانة فريدة سيف النصر الزوجة (غندورة)، والفنان نعيم عيسى الزوج (المعلم عضمة)، يدخل فيه الأخير غرفة النوم بحثا عن زوجته فيكتشف أنها موجودة تحت السرير مع عادل إمام، ليثور المعلم عضمة غضباً ويسأل: "إنتوا بتعملوا إيه".. رد عادل إمام قائلا: "بنقفش فى الفراخ.. أصل أنا لا مؤخذاة كان معايا قفص فراخ، الفراخ طارت ونزلنا نجيبها".
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