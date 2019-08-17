قتيل على الكوبري..مسجل خطر يمطر فكهاني بالرصاص ببنها

تحرير:هيثم بطاح ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ م

إطلاق نار - تعبيرية

قُتل فكهاني على يد مسجل خطر بقرية جمجمرة الجديدة التابعة لمركز بنها في محافظة القليوبية؛ متأثرا بإصابته بطلقات نارية بالجسم وسط ذهول وصرخات المارة، وذلك بسبب خلافات قديمة بينهما، البداية تعود إلى تلقي مدير أمن القليوبية اللواء طارق عجيز بلاغا من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث بنها، بمقتل فكهانى يدعى "خالد.ا" نتيجة مشادة كلامية نشبت بينه وبين عنصر إجرامي، تطورت إلى مشاجرة أطلق خلالها الأخير عليه الرصاص فأرداه قتيلا غارقا في دمائه، ولاذ بالهرب عقب ارتكاب الجريمة.

كشفت تحريات المباحث الجنائية حضور "عبدالله.م" وشهرته "أورما"، مسجل خطر إلى الكوبرى صحبة آخرين، تزامنا مع وجود المجنى عليه بعربة لبيع الفاكهة، ونشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى إطلاق المتهم أعيرة نارية بشكل عشوائي أصابت الفكهاني فسقط قتيلا. التحريات أشارت إلى أن المتهم تردد على الكوبري مرات عدة خلال

كشفت تحريات المباحث الجنائية حضور "عبدالله.م" وشهرته "أورما"، مسجل خطر إلى الكوبرى صحبة آخرين، تزامنا مع وجود المجنى عليه بعربة لبيع الفاكهة، ونشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى إطلاق المتهم أعيرة نارية بشكل عشوائي أصابت الفكهاني فسقط قتيلا.



التحريات أشارت إلى أن المتهم تردد على الكوبري مرات عدة خلال الأيام الماضية؛ بسبب خلافات بينه وبين الضحية، وتجدد الأمر اليوم وانتهت المشاجرة بمقتل الفكهاني.



وتكثف قوات الأمن جهودها لضبط المتهم الهارب والسلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي انتدبت الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.



