جريمة

قتيل على الكوبري..مسجل خطر يمطر فكهاني بالرصاص ببنها

تحرير:هيثم بطاح ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ م
إطلاق نار - تعبيرية
إطلاق نار - تعبيرية
قُتل فكهاني على يد مسجل خطر بقرية جمجمرة الجديدة التابعة لمركز بنها في محافظة القليوبية؛ متأثرا بإصابته بطلقات نارية بالجسم وسط ذهول وصرخات المارة، وذلك بسبب خلافات قديمة بينهما، البداية تعود إلى تلقي مدير أمن القليوبية اللواء طارق عجيز بلاغا من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث بنها، بمقتل فكهانى يدعى "خالد.ا" نتيجة مشادة كلامية نشبت بينه وبين عنصر إجرامي، تطورت إلى مشاجرة أطلق خلالها الأخير عليه الرصاص فأرداه قتيلا غارقا في دمائه، ولاذ بالهرب عقب ارتكاب الجريمة.
كشفت تحريات المباحث الجنائية حضور "عبدالله.م" وشهرته "أورما"، مسجل خطر إلى الكوبرى صحبة آخرين، تزامنا مع وجود المجنى عليه بعربة لبيع الفاكهة، ونشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى إطلاق المتهم أعيرة نارية بشكل عشوائي أصابت الفكهاني فسقط قتيلا. التحريات أشارت إلى أن المتهم تردد على الكوبري مرات عدة خلال
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انقلاب 3 سيارات-في ترعة-المريوطية

مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر في انقلاب سيارة ببورسعيد

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، مساء اليوم السبت؛ إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي وسقوطها في إحدى الترع بمحافظة بورسعيد، إذ تعود تفاصيل الحادث إلى تلقي مشرف غرفة عمليات شرطة النجدة إشارة بانقلاب سيارة في مصرف ووجود ضحايا ما بين حالات وفاة ومصاب، نُقلوا إلى مستشفى السلام، وتبين بالفحص المبدئي والمعاينة أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما أدى إلى سقوطها ومصرع كل من: سامى أبو الليف درويش"، 51 عاما، و"أسعد فضل الله"، 62 عاما، وابنته "مريم"، 9 أعوام.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

بالأرقام.. جهود الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
مذبحة-الحوامدية‎ (3)

ماذا حدث قبل مذبحة الحوامدية بدقائق؟ (تفاصيل جديدة)

كواليس جديدة كشفها شاهد عيان عن جريمة ذبح شقيقتين على يد والدهما التي استيقظ عليها قاطنو مركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، أمس الجمعة، وكشف أحد الشهود عن أن المتهم قبل ارتكابه الواقعة بنحو 15 دقيقة كان يسير صحبة ابنتيه خالي اليدين لكن يسبقهما بخطوات مرتديا عباءة، وتمسك إحدى الضحيتين "كيسا" به مأكولات وكانتا ترتديان إسدال الصلاة، مشيرا إلى أن المجني عليهما لم تبد عليهما علامات خوف أو قلق وكانتا تسيران بشكل عادي واتجهتا رفقة أبيهما ناحية مشتل بجوار ترعة الجيزاوية -محل الواقعة- وجلس بجوار الجثتين وأبلغ قسم الشرطة الذي يبعد خطوات عن مسرح الجريمة.
فيلا محمد ابراهيم

إيمان الحصري.. عادت من الساحل فاكتشفت سرقة فيلتها

إجازة قصيرة حصلت عليها الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء dmc" عبر شاشة "دي إم سي"، وقع اختيارها على شواطئ الساحل الشمالي الساحرة تاركة خادمتها الأجنبية بالفيلا سكنها بكومباوند الياسمين في مدينة السادس من أكتوبر لكنها لم تدر بما ينتظرها حال عودتها، إذ اكتشفت مقدمة البرامج وجود بعثرة في محتويات غرفة النوم وسرقة مبلغ مالي يقترب من 10 آلاف جنيه مع اختفاء الخادمة في ظروف غامضة، مما دفعها إلى التوجه لديوان قسم شرطة أول أكتوبر لتحرير محضر بالواقعة.
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بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في مشاجرتين بشبرا الخيمة

لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون بالخرطوش في مشاجرتين بشبرا الخيمة، بسبب خلاف على 500 جنيه وخلافات الجيرة، وتم نقل جثة المتوفى والمصابين إلى مستشفى ناصر العام وتولت النيابة العامة التحقيقات. وتبين أن الواقعة الأولي بسبب مشادة كلامية بين المجنى عليه والمدعو "ه م م - 35 سنة - صاحب محل دواجن" بسبب خلافات الجيرة بالمحلات التجارية محل عملهما بمنطقة عزبة عثمان دائرة القسم تطورت لمشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدي على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" محدثا إصابته التي أودت بحياته.
مشاجرة - أرشيفية

دماء واتهامات.. 5 مصابين في «معركة جيرة» بطوخ

أصيب 5 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال بطوخ، حيث تلقى اللواء طارق العجيزى مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود إشارة من مستشفى بنها الجامعى، بوصول طرف أول "رضا ع. ا." 27 عامًا، عامل بمقلة، مصابا بجرح طعنى نافذ بالعنق وشقيقه "علي" 31 عامًا، عامل، مصابا بجرح قطعى بالرأس طوله حوالى 10 سم، وطرف ثاني "محمد م. ر." 40 عامًا، صاحب مقلة، مصابا بكدمات وسحجات، وشقيقيه "السيد" 46 عامًا، حاصل على بكالوريوس علوم، مصابا بجرح قطعي باليد اليمنى، و"سعيد" 42 عامًا، مدير صيانة بإحدى الشركات، مصابا بكدمات وسحجات.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

طلقة خرطوش تنهي صراع الميراث بين مسجل خطر وشقيقته

قُتل مسجل خطر على يد نجل شقيقته، بشبين القناطر، اليوم الأربعاء، على أثر نشوب مشاجرة بسبب الميراث، إذ أطلق عليه النار فأرداه قتيلًا. وتلقى مركز الشرطة إشارة من المستشفى العام بوصول المدعو "أسامة. ا. م- 45 عاما"، مسجل شقى خطر سرقات، وسابق اتهامه في 28 قضية سرقة بالإكراه، مصابا بطلق نارى (خرطوش) بالأذن اليمنى وجروح بالوجه ونزيف من الفم والأذن، وتم حجزه للعلاج وتوفى في أثناء محاولة إسعافه، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
حبس-كلابشات

قتلت مراتي.. تطور جديد بقضية العام في بنها

أمر قاضي المعارضات بمحكمة بنها الجزئية، اليوم الأحد، بتجديد حبس "خالد.ع" المتهم بقتل زوجته ببنها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت له النيابة تهمة القتل العمد واستعجلت المحكمة تقرير الطب الشرعي وتقرير الأدلة الجنائية، حيث تلقى اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارًا، بقيام أحد الأشخاص بقتل زوجته وتدعى "هايدي.ا.ع - 30 عاما" ربة منزل، داخل شقتهما بمنطقة صلاح الدين ببنها. وتبين من التحريات إصابة الزوج بحالة هستيرية خلال مشاجرة بينه وبين زوجته بسبب تركه العمل وجلوسه في المنزل دون وظيفة، إذ كان يعمل في مجال السياحة.
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