تسجيل 310 آلاف مواطن بالتأمين الصحي في بورسعيد

تحرير:شيماء رشاد ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٩ م

التأمين الصحي في بورسعيد

أعلن الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، عن تسجيل 86 ألف أسرة بإجمالي 310 آلاف مواطن بالوحدات الصحية التابعة لمنظومة التأمين الشامل في محافظة بورسعيد، إذ إن التسجيل الإلكتروني مستمر إلى جانب التسجيل الورقي، لتكوين قاعدة البيانات الكاملة للمواطنين والتي تتضمن جميع البيانات المرضية والعلاجية للمواطنين فى بورسعيد، موضحا أنه سيتم إطلاق أول نظام ميكنة جميع خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، يوم 13 سبتمبر المقبل، على أن تعمل المنظومة بشكل رسمي وانتهى التشغيل التجريبي لها.

وقال السبكي إن جميع بيانات المواطنين المتعلقة بحالاتهم المرضية وتشخيصاتهم وعلاجهم مؤمنة ضد أي اختراق، مشيرا إلى أن البيانات سرية للغاية وليس من حق أحد الاطلاع عليها سوى المريض فقط وأسرته، والدولة حريصة كل الحرص على تقديم أرفع مستوى من الخدمة للمصريين في المنظومة الجديدة للتأمين الصحي. وأكد أن المنظومة