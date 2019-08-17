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تسجيل 310 آلاف مواطن بالتأمين الصحي في بورسعيد

تحرير:شيماء رشاد ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٩ م
التأمين الصحي في بورسعيد
التأمين الصحي في بورسعيد
أعلن الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، عن تسجيل 86 ألف أسرة بإجمالي 310 آلاف مواطن بالوحدات الصحية التابعة لمنظومة التأمين الشامل في محافظة بورسعيد، إذ إن التسجيل الإلكتروني مستمر إلى جانب التسجيل الورقي، لتكوين قاعدة البيانات الكاملة للمواطنين والتي تتضمن جميع البيانات المرضية والعلاجية للمواطنين فى بورسعيد، موضحا أنه سيتم إطلاق أول نظام ميكنة جميع خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، يوم 13 سبتمبر المقبل، على أن تعمل المنظومة بشكل رسمي وانتهى التشغيل التجريبي لها.
وقال السبكي إن جميع بيانات المواطنين المتعلقة بحالاتهم المرضية وتشخيصاتهم وعلاجهم مؤمنة ضد أي اختراق، مشيرا إلى أن البيانات سرية للغاية وليس من حق أحد الاطلاع عليها سوى المريض فقط وأسرته، والدولة حريصة كل الحرص على تقديم أرفع مستوى من الخدمة للمصريين في المنظومة الجديدة للتأمين الصحي. وأكد أن المنظومة
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سوق-الحضرة-بالإسكندرية

«أنشئ في عهد عبد الناصر».. تعرف على سوق الحضرة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال افتتاحه 1300 من الصوب الزراعية، لمحافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة، إنه تلاحظ وجود مشكلة في محور المحمودية الذي يتم تنفيذه في الوقت الحالي على محور طريق المحمودية، متمثلة في مشكلة سوق الخضار بمنطقة الحضرة، مطالبا بنقل السوق الذي يعيق مشروع محور المحمودية في محافظة الإسكندرية، إذ إن المكان للمنفعة العامة، ومن الضروري التعامل مع الموقف. وذكر قنصوة أنه تم الانتهاء من التصميم الجديد لنقل وكالة الخضار لمنطقة مرغم على مساحة 120 فدانا، منها 40 فدانا للخضار والجزء الآخر منطقة لوجيستية.
شعبان-خليفة

«المحافظين» يطالب بسرعة صرف علاوة القطاع الخاص

قال شعبان خليفة رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين، إن مناقشة ممثلي العمال وأصحاب العمل فى الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي لآليات تطبيق قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بالحد الأدنى للأجور والعلاوة الخاصة والحافز الشهري للعمال أسوة بما تقرر للعاملين بالدولة على العاملين بالقطاع الخاص، بحضور ممثلين عن 11 وزارة، يعتبر خطوة إيجابية نحو الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الدولية، مضيفا أن العمال فى القطاع الخاص رحبوا بقرار المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، لأنه سيعزز موقف مصر بالتزامات تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها.
حقل-بترول

بدء حفر حقل غاز جنوب دسوق بعد 11 عاما من اكتشافه

منذ عدة سنوات وتحديدا في عام 2008 فوجئ أهالى كفر الشيخ بشركة بترول، صاحبة امتياز اكتشاف الآبار البترولية، تعسكر في عدة مناطق بالمحافظة للكشف والبحث عن اكتشافات بترولية جديدة، ثم تترك بعد ذلك المكان والذهاب لمكان آخر في نطاق المحافظة، لكن في جنوب مدينة دسوق وبالقرب من قرية العجوزين التابعة لمدينة دسوق كان الأمر مختلفا، إذ بعد القيام باستطلاعات بحثية، تم إحضار المعدات الخاصة بأعمال الحفر واستمرت نحو 6 أشهر، حتى تم اكتشاف بئر غاز ليتم وضع سياج حديدي حول قطعة الأرض البالغ مساحتها 6 أفدنة و14 قيراطا.
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بعد السوري.. انتفاضة بالإسكندرية ضد المطاعم المخالفة

بعد ساعات من قرار غلق المطعم السوري في محافظة الإسكندرية على خلفية ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، شنت الأجهزة التنفيذية إجراءات حاسمة حول المطاعم المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، إذ قاد اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحمدي عبد العليم شامة رئيس حي المنتزه أول، حملة ضد المطاعم المخالفة، أسفرت عن صدور قرار الغلق الصادر ضد مطعم "لخرص للمشويات"، وغلق 3 أبواب مداخل للمطعم والتحفظ على محتوياته، وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالف.
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عادل-الغضبان

انضمام أحدث وحدة صحية لمنظومة التأمين ببورسعيد

أجرى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، جولة ميدانية تفقد خلالها أحدث وحدة صحية جار إنهاء العمل بها في الفترة الحالية بالحي الإماراتي، معلنا عن انضمام الوحدة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، إذ يتم استكمال الأجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة بالوحدة والتي سيتم افتتاحها قريبا، مؤكدا أنها تمثل نموذجا إيجابيا لشركة "إيني" بالمحافظة في رفع كفاءة الخدمات ومشروعات التنمية لصالح المواطنين، إذ إن الشركة تكفلت ببناء الوحدة على أحدث النظم العالمية.
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تكبيرات عيد الأضحى تملأ ساحات ومساجد مصر

انطلقت تكبيرات عيد الأضحى المبارك "الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا" فى مختلف مساجد ومحافظات مصر، احتفالًا بالعيد.
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وزير المالية: سنسلم مصر «بلا ديون» لمن يأتي بعدنا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه خلال عامين سنقضي على الدين نهائيا، ونُسلم مصر آمنة إلى من يأتي بعدنا. وأضاف "معيط"، خلال كلمته بافتتاح ورشة عمل تحت عنوان "مصادر التمويل" لمستثمري القطاع الخاص وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، اليوم السبت، أنه قد وصل دين الدولة إلى 108% عن الناتج المحلي منذ عامين، وتم خفض منه 90.5% إلى الآن. وأكد وزير المالية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يهتم بكل جنيه يتم إنفاقه ويحرص دائما على أن يجعل فائضا للضخ في منظومة التأمين الصحي الشامل؛ لأنه يعلم أن التقدم أساسه الصحة والتعليم.
مجلس-النواب

بحثا عن التميز.. مطلب برلماني بحل أزمات تطبيق التأمين الصحي

قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن منظومة التأمين الصحي عانت في بدايتها من الإقبال الشديد من المواطنين على التسجيل وفتح الملف العائلي، ما أدى إلى تكدسات في بعض تلك الوحدات في محافظة بورسعيد، دون تدخل واضح لحل هذه الأزمة، وطالبت النائبة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بضرورة العمل على حل الأزمات والتحديات التي واجهت تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل خلال الشهر الأول من التشغيل التجريبي في بورسعيد. وضرورة وضع آليات واضحة لتلافي أزمات المنظومة التي تظهر مع التطبيق الفعلي، حرصا على تقديم خدمة متميزة للمواطنين.
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