طه إسماعيل يكشف مفاجأة عن مستقبل لاسارتي مع الأهلي

تحرير:سعد الدين محمود ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ م

طه إسماعيل

قال طه إسماعيل، نجم النادي الأهلي السابق، وعضو اللجنة الفنية بالقلعة الحمراء، إن مستقبل الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، لا يمكن أن تحدده مباراة واحدة أمام بيراميدز. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأولى كانت تحت مسمى الأسيوطي بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين بالدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0)، بينما فوزه في لقاء اليوم هو الرابع له في تاريخ مواجهات الفريقين.

وأوضح إسماعيل، خلال وجوده بالاستوديو التحليلي لقناة ON sport، أن لاسارتي تمكن من تحقيق نتائج طيبة مع الأهلي أبرزها الفوز ببطولة الدوري الممتاز، ولا يمكن تحديد مصيره مع الفريق وفقا لنتيجة مباراة، كما أن الأهلي يسير وفق خطة طويلة المدى. وتابع: «الوقت ليس كافيا لاستقدام مدرب جديد مطالب بالتعرف من