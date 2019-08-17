بيراميدز يُطيح بالأهلي من دور الـ16 في كأس مصر

تحرير:علي الزيني ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

الأهلي وبيراميدز

تأهل فريق بيراميدز إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بعدما خطف فوزًا ثمينًا من نظيره الأهلي، بهدف نظيف سجله إيريك تراوري، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الستة عشر من المسابقة، ليضرب موعدًا مع فريق حرس الحدود في الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري، وبتلك الهزيمة يكون فريق بيراميدز قد أقصى المارد الأحمر من بطولة الكأس للمرة الثانية على التوالي، وفاز عليه 4 مباريات متتالية في كل البطولات.

تبادل الفريقان السيطرة، في بداية اللقاء، وأطلق رمضان صبحي تسديدة قوية تصدى لها أحمد الشناوي، وفي الدقيقة 33 أهدر وليد أزارو فرصة هدف محقق، وتصدى محمد الشناوي لتسديدة عبد الله السعيد، لينتهي الشوط الأول سلبيًا. وفي الدقيقة 55، سجل إريك تراوري هدف التقدم لبيراميدز، بعد تمريرة بينية من عبد الله السعيد

تبادل الفريقان السيطرة، في بداية اللقاء، وأطلق رمضان صبحي تسديدة قوية تصدى لها أحمد الشناوي، وفي الدقيقة 33 أهدر وليد أزارو فرصة هدف محقق، وتصدى محمد الشناوي لتسديدة عبد الله السعيد، لينتهي الشوط الأول سلبيًا.



وفي الدقيقة 55، سجل إريك تراوري هدف التقدم لبيراميدز، بعد تمريرة بينية من عبد الله السعيد لعبده لومالا الذي لعب عرضية لتراوري أمام المرمى ليسكنها في الشباك.



وفي الدقيقة 64، شارك محمد مجدي "أفشة" بدلًا من حمدي فتحي ليكون الظهور الأول له، وحصل أيمن أشرف على بطاقة صفراء ثانية بعدما عرقل تراوري في الدقيقة 71، ليكمل الأهلي أحداث المباراة بعشرة لاعبين، وتألق محمد الشناوي في إبعاد تسديدة عبد الله السعيد.



حاول الأهلي العودة إلى اللقاء وإدراك هدف التعادل، لكن فشلت جميع محاولات لاعبيه لتنتهي المباراة بفوز بيراميدز بهدف نظيف.