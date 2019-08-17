رياضة

بيراميدز يُطيح بالأهلي من دور الـ16 في كأس مصر

تحرير:علي الزيني ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز
تأهل فريق بيراميدز إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بعدما خطف فوزًا ثمينًا من نظيره الأهلي، بهدف نظيف سجله إيريك تراوري، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الستة عشر من المسابقة، ليضرب موعدًا مع فريق حرس الحدود في الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري، وبتلك الهزيمة يكون فريق بيراميدز قد أقصى المارد الأحمر من بطولة الكأس للمرة الثانية على التوالي، وفاز عليه 4 مباريات متتالية في كل البطولات.
تبادل الفريقان السيطرة، في بداية اللقاء، وأطلق رمضان صبحي تسديدة قوية تصدى لها أحمد الشناوي، وفي الدقيقة 33 أهدر وليد أزارو فرصة هدف محقق، وتصدى محمد الشناوي لتسديدة عبد الله السعيد، لينتهي الشوط الأول سلبيًا. وفي الدقيقة 55، سجل إريك تراوري هدف التقدم لبيراميدز، بعد تمريرة بينية من عبد الله السعيد
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مصدر: اتجاه في الأهلي لإقالة مارتن لاسارتي

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أن الساعات القليلة القادمة قد تشهد قراراً من جانب مجلس إدارة النادي بالإطاحة بالأورجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، بعد الخسارة التي لحقت بالأهلي أمام نظيره بيراميدز وإقصائه من دور الـ16 لبطولة كأس مصر. وأكد المصدر أن هناك حالة من الغضب الشديد داخل مجلس الإدارة بسبب أداء الفريق المتواضع في لقاء بيراميدز الذي أقيم مساء اليوم السبت وانتهى بفوز الأخير بهدف دون رد، خاصة أن مجلس الإدارة لم يقصر تجاه الفريق وتم تدعيمه بعدد من الصفقات المميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.
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ألمانيا تواجه مصر في نهائي مونديال الناشئين لليد

ضرب المنتخب الألماني موعدًا مع المنتخب المصري في نهائي كأس العالم للناشئين لكرة اليد تحت 19 عامًا، المقام حاليًا بمقدونيا، بعدما حقق الفوز على نظيره الدنماركي بنتيجة (31 - 23)، وأنهى منتخب ألمانيا أحداث الشوط الأول لصالحه بالتقدم بنتيجة (13 -9)، في المقابل واصل المنتخب "المانشافت" تألقه في الشوط الثاني بعدما حسم اللقاء بفارق 8 أهداف ليلتقي مع منتخب الفراعنة بنهائي البطولة مساء غد الأحد في تمام الساعة السادسة مساء، بعد فوزه على المنتخب البرتغالي بنتيجة (41 - 36).
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لاسارتي يثير أزمة في مؤتمر مباراة بيراميدز

خرج الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن شعوره خلال المؤتمر الصحفي عقب مواجهة بيراميدز، التي أقيمت اليوم السبت. وتأهل بيراميدز إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بعدما خطف فوزًا ثمينًا من الأهلي، بهدف نظيف سجله إيريك تراوري، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الـ16 من المسابقة، ليضرب موعدًا مع حرس الحدود يوم 28 أغسطس الجاري، ليقصي أقصى المارد الأحمر من بطولة الكأس للمرة الثانية على التوالي، ويفوز عليه ببمرة الرابعة على التوالي.
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الأهلي بالقوة الضاربة لمواجهة بيراميدز

أعلن الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة نظيره بيراميدز، المقرر لها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الستة عشر ببطولة كأس مصر، تحت قيادة الحكم الدولي جهاد جريشة، ويعاونه كل من هاني عبد الفتاح مساعدًا أول، ويوسف البساطي مساعدًا ثانيا، وصبحي العمراوي حكمًا رابعًا، وطارق سامي حكما إضافيا أول، ومحمود ناجي حكما إضافيا ثانيًا.
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أمير توفيق يكشف تفاصيل جديدة في التعاقد مع «قفشة»

كشف أمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي، أن قيمة انتقال محمد مجدي "قفشة" من نادي بيراميدز للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يدخل فيها أي صفقات تبادلية بين الناديين، موضحًا أن اللاعب وقع لمدة خمسة مواسم، بداية من الموسم الجديد. وقال أمير توفيق في تصريحات صحفية عقب إعلان توقيع اللاعب للنادي الأهلي: "صفقة قفشة كلفت خزينة النادي 20 مليون جنيه بدون دخول أي لاعبين في الصفقة، مع وضع بند يقضي بحصول نادي بيراميدز على 20 في المائة في حالة إعادة بيع اللاعب لأي ناد آخر".
تركي آل شيخ

رسالة مثيرة من تركي آل الشيخ: 72 ساعة حاسمة

أثار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز السابق الجدل بعدما وجه رسالة غامضة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتب:" 72 ساعة حاسمة"، دون الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى حول الحدث الذي ينتظره خلال الأيام القادمة، وسادت حالة من الجدل في التعليقات على منشور آل الشيخ البعض توقع عودته إلى نادي بيراميدز من جديد، والبعض الآخر توقع نيته في إعلان ناديه الجديد. ورحل تركي آل الشيخ نهائيًا عن نادي بيراميدز خلال الفترة الماضية، ونقل ملكية النادي إلى المستثمر الإماراتي سالم الشامسي.
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بيراميدز يقترب من التعاقد مع لاعب أوغندا

ذكر موقع Kawowo الأوغندي، أن إدارة نادي بيراميدز أنهت التعاقد مع الدولي الأوغندي عبدول لومالا، قادمًا من نادي كالمار السويدي، مؤكدًا أن اللاعب البالغ عمره 22 عامًا، يتواجد حاليًا في مصر منذ أمس الجمعة، من أجل إتمام الصفقة، التي تجمعه مجددًا بالمدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، والذي رحل عن تدريب منتخب أوغندا بعد الخروج من بطولة كأس إفريقيا 2019، والتي أقيمت في مصر، ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القادمة.
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