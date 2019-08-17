انفجار في أفغانستان.. وسقوط عشرات الضحايا

تحرير:وكالات ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٩ م

انفجار في حفل زفاف بأفغانستان

وقع انفجار في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم السبت، واستهدف صالة أفراح، وذكر مسؤولان حكوميان أفغانيان أن انفجارا وقع بالعاصمة كابول، مساء اليوم السبت، مع أنباء تفيد بوقوع ضحايا. وأفاد نصرة رحيمي، متحدث وزارة الداخلية، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، بوقوع انفجار داخل صالة أعراس في الدائرة السادسة بكابول، مضيفا: "حتى الآن لم تتضح طبيعة الانفجار، والقوات الأمنية وصلت إلى المكان". فيما ذكر فاروق بشري، رئيس مركز الإعلام الحكومي بالوكالة، في بيان بورود أنباء عن وقوع ضحايا في الانفجار، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ولفت بشري إلى أن سيارات الإسعاف تهرع إلى المنطقة، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل. فيما صرح مسؤول أفغاني، بأن عشرات الضحايا سقطوا في الانفجار، وذلك حسبما أورد موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وأعلنت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان، في 3 أغسطس الجاري،