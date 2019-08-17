إرهاب

انفجار في أفغانستان.. وسقوط عشرات الضحايا

تحرير:وكالات ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٩ م
انفجار في حفل زفاف بأفغانستان
انفجار في حفل زفاف بأفغانستان
وقع انفجار في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم السبت، واستهدف صالة أفراح، وذكر مسؤولان حكوميان أفغانيان أن انفجارا وقع بالعاصمة كابول، مساء اليوم السبت، مع أنباء تفيد بوقوع ضحايا. وأفاد نصرة رحيمي، متحدث وزارة الداخلية، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، بوقوع انفجار داخل صالة أعراس في الدائرة السادسة بكابول، مضيفا: "حتى الآن لم تتضح طبيعة الانفجار، والقوات الأمنية وصلت إلى المكان". فيما ذكر فاروق بشري، رئيس مركز الإعلام الحكومي بالوكالة، في بيان بورود أنباء عن وقوع ضحايا في الانفجار، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
ولفت بشري إلى أن سيارات الإسعاف تهرع إلى المنطقة، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل. فيما صرح مسؤول أفغاني، بأن عشرات الضحايا سقطوا في الانفجار، وذلك حسبما أورد موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وأعلنت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان، في 3 أغسطس الجاري،
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الحوثيون

حريق في معمل غاز سعودي بعد هجوم بطائرات للحوثيين

قالت شركة أرامكو السعودية إن هجوما شنته جماعة الحوثي بطائرات مسيرة على حقل نفطي في شرق السعودية، اليوم السبت، أدى إلى نشوب حريق في معمل للغاز ولكنه لم يؤثر على إنتاج النفط. وذكر متحدث عسكري باسم الحوثيين في وقت سابق أن 10 طائرات مسيرة استهدفت حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرقي المملكة بعملية توازن الردع الأولى. ومن جانبه، أوضح خالد الفالح وزير الطاقة السعودي في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السعودية، أن هذا الاستهداف لمنشآت حيوية لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن إمدادات الطاقة للعالم.
انفجار مسجد فى باكستان

ارتفاع عدد ضحايا انفجار مسجد بباكستان إلى 26 قتيلا ومصابا

أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة المصابين جراء الانفجار الذي وقع داخل أحد المساجد في منطقة "كجلاك" بمدينة "كويتا"، إلى 22 مصابا بالإضافة إلى أربعة قتلى على الأقل. وقال قائد شرطة كويتا "عبد الرزاق شمية"، في تصريحات نقلتها قناة "جيو نيوز" الباكستانية، إنه تم تنفيذ الانفجار بواسطة عبوة ناسفة تم زرعها أسفل مقعد خشبي لإمام المسجد. وأضافت القناة أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج من الإصابات التي لحقت بهم جراء الانفجار.
بوكو حرام

6 قتلى في هجوم انتحاري نفذته امرأة بتشاد

قتل نحو 6 أشخاص في تفجير انتحاري نفذته امرأة بتشاد، وفقا لما أعلنه الجيش التشادي، اليوم الأربعاء، بينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير. وتشهد منطقة بحيرة تشاد تجدد هجمات جماعة "بوكوحرام" الإرهابية النيجيرية منذ يونيو 2018، وسجلت منذ ذلك الوقت 9 هجمات لبوكوحرام في الأراضي التشادية. وفي نهاية مارس قتل 23 جنديا تشاديا في هجوم على قاعدة متقدمة على الضفة الشمالية الشرقية للبحيرة، أما في يونيو الماضي، فقتل 11 عسكريا تشاديا، في هجوم نفذته "بوكوحرام" واستهدف بلدة تقع في منطقة بحيرة تشاد غربي البلاد.
حركة الشباب

قتيل في انفجار جنوب الصومال.. و«حركة الشباب» تتبنى

لقي شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، جراء انفجار استهدف قاعدة عسكرية في إقليم شبيلي، جنوبي الصومال. ونقل راديو "دالسان" الصومالي أن انتحاريا فجر نفسه بالقرب من قاعدة عسكرية في إقليم شبيلي السفلي، مضيفًا أن صحفيا يعمل في راديو القوات المسلحة قتل أثر الانفجار، وفقا لـ"رويترز". وأعلنت حركة الشباب الإرهابية، مسؤوليتها عن التفجير الذي وصفته بـ"المزدوج" واستهدف القاعدة العسكرية جنوبي الصومال. وأوضحت "رويترز" أن الحادث وقع في منطقة أوديغل، وهي منطقة زراعية على طول نهر شابيل، على بعد 70 كم جنوب غرب العاصمة مقديشو.
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داعش (2)

هل يعود «داعش» للساحة على خطى جماعات تفوق البيض؟

من الوهلة الأولى، قد لا يبدو أن هناك تشابها بين القائمين على تجنيد المؤيدين لجماعات تفوق البيض، وتنظيم "داعش" الإرهابي، إذ تتبنى إحداهما أيديولوجية عنصرية مناهضة للمهاجرين، وتستغل المخاوف في الولايات المتحدة من تفوق الأقليات على العرق الأبيض، بينما تعتقد المجموعة الأخرى أنه يجب عليها قتل "الكفار"، وبناء "الخلافة" الإسلامية. ومع ذلك، يقول خبراء الإرهاب إن عملية التطرف والتكتيكات التي تستخدمها جماعات تفوق البيض تشبه تلك التي يستخدمها "داعش"، مضيفين أن فهم ما تشترك فيه المجموعتان، يمكن أن يساعد على تطوير إستراتيجية لمواجهة التطرف.
داعش (2)

«ما بعد الخلافة».. سيناريوهات المستقبل والنهاية لداعش

"في عام 2014، أعلن داعش إقامة دولة الخلافة الإسلامية، وسط إشادة من قبل الحركات الجهادية العلمية، باعتبارها انتصارا كبيرا، لكنها سرعان ما انتهت دولتهم، فبعد 3 سنوات، دمرت الخلافة، وترك التنظيم الإرهابي مقاتليه الباقين على قيد الحياة وكثير منهم من المجندين الأجانب، للتراجع والتشتت في جميع أنحاء العالم".. يقول كولن كلارك باحث بمركز صوفان وأستاذ مساعد بمعهد السياسة (IPS) بجامعة كارنيجي، في كتابه "ما بعد الخلافة تنظيم الدولة الإسلامية ومستقبل الشتات الإرهابي".
داعش (2)

لأول مرة منذ 2014.. داعش لم ينفذ هجمات لمدة أسبوع

أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، مؤشر الإرهاب الأسبوعي الذي يتناول فيه بالبحث والرصد والتحليل الحوادث الإرهابية حول العالم، وذلك عن الفترة من 13 وحتى 19 يوليو لعام 2019، إذ رصد المؤشر هذا الأسبوع وقوع 6 عمليات إرهابية ضربت 3 دول مختلفة حول العالم، نتج عنها سقوط 100 ما بين قتيل وجريح، مشيرا إلى أن تنظيمين إرهابيين نفذا هذه العمليات، وحلت حركة طالبان الأفغانية في المركز الأول بواقع 3 عمليات أودت بحياة 15 شخصا وجرح 44 آخرين.
طالبان (1)

مقتل 31 مسلحا من طالبان في عمليات أمنية بأفغانستان

تمكنت القوات الخاصة الأفغانية، من قتل واحتجاز العشرات من مقاتلي طالبان خلال غارات منفصلة نفذت في إقليمي لوجار وباكتيكا. ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن مصادر عسكرية أفغانية مطلعة، اليوم الثلاثاء، إن القوات الخاصة الأفغانية قتلت 27 من عناصر طالبان خلال العملية الأمنية في منطقة "بول العلم" في لوجار، وأن القوات الخاصة اعتقلت أيضا 5 من مقاتلي طالبان خلال الغارة نفسها، موضحة أن القوات الخاصة قتلت 4 من عناصر طالبان خلال غارة في منطقة شاران في إقليم باكتيك، ودمرت مخبأ للأسلحة خلال العملية الأمنية.
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