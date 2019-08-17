رياضة

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد خسارة الأهلي

تحرير:محمد حسن صيام ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني ومالك نادي بيراميدز السابق على فوز ناديه السابق على فريق النادي الأهلي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر 2019، حيث نشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مع نخبة شعراء وملحنين مصر الحبيبة... ألميريا (روح الفانلة الحمراء) 3-0 ... ومبروك لبيراميدز اللي بيفوز بتخصص... النية النيييييية".
ثم عاود مرة أخرى بمنشور: "في نفس الساعة...3 بتوقيت إسبانيا... وواحد بتوقيت القاهرة". وتأهل فريق بيراميدز إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بعدما خطف فوزًا ثمينًا من نظيره الأهلي، بهدف نظيف سجله إيريك تراوري، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات
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مصدر: اتجاه في الأهلي لإقالة مارتن لاسارتي

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أن الساعات القليلة القادمة قد تشهد قراراً من جانب مجلس إدارة النادي بالإطاحة بالأورجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، بعد الخسارة التي لحقت بالأهلي أمام نظيره بيراميدز وإقصائه من دور الـ16 لبطولة كأس مصر. وأكد المصدر أن هناك حالة من الغضب الشديد داخل مجلس الإدارة بسبب أداء الفريق المتواضع في لقاء بيراميدز الذي أقيم مساء اليوم السبت وانتهى بفوز الأخير بهدف دون رد، خاصة أن مجلس الإدارة لم يقصر تجاه الفريق وتم تدعيمه بعدد من الصفقات المميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.
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ألمانيا تواجه مصر في نهائي مونديال الناشئين لليد

ضرب المنتخب الألماني موعدًا مع المنتخب المصري في نهائي كأس العالم للناشئين لكرة اليد تحت 19 عامًا، المقام حاليًا بمقدونيا، بعدما حقق الفوز على نظيره الدنماركي بنتيجة (31 - 23)، وأنهى منتخب ألمانيا أحداث الشوط الأول لصالحه بالتقدم بنتيجة (13 -9)، في المقابل واصل المنتخب "المانشافت" تألقه في الشوط الثاني بعدما حسم اللقاء بفارق 8 أهداف ليلتقي مع منتخب الفراعنة بنهائي البطولة مساء غد الأحد في تمام الساعة السادسة مساء، بعد فوزه على المنتخب البرتغالي بنتيجة (41 - 36).
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لاسارتي يثير أزمة في مؤتمر مباراة بيراميدز

خرج الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن شعوره خلال المؤتمر الصحفي عقب مواجهة بيراميدز، التي أقيمت اليوم السبت. وتأهل بيراميدز إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بعدما خطف فوزًا ثمينًا من الأهلي، بهدف نظيف سجله إيريك تراوري، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الـ16 من المسابقة، ليضرب موعدًا مع حرس الحدود يوم 28 أغسطس الجاري، ليقصي أقصى المارد الأحمر من بطولة الكأس للمرة الثانية على التوالي، ويفوز عليه ببمرة الرابعة على التوالي.
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بالأرقام.. ديسابر لا يعرف طعم الفوز أمام الأهلي

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية، وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصري في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأول كان تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين، في الدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).
لاسارتى (1)

عقدة بيراميدز تطارد الأهلي ولاسارتي قبل موقعة الكأس

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصري في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأولى كانت تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين بالدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).
عبد-السعيد-بيراميدز (3)

أرقام لا تفوتك من تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصري في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأولى كانت تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين بالدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).
علي جبر - بيراميدز‎ (2)

المحترفون والدوليون يشعلون موقعة الأهلي وبيراميدز

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية، وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصرى في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأول كان تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين بالدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).
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