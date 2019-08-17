أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد خسارة الأهلي

تحرير:محمد حسن صيام ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ م

تركي آل الشيخ

علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني ومالك نادي بيراميدز السابق على فوز ناديه السابق على فريق النادي الأهلي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر 2019، حيث نشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مع نخبة شعراء وملحنين مصر الحبيبة... ألميريا (روح الفانلة الحمراء) 3-0 ... ومبروك لبيراميدز اللي بيفوز بتخصص... النية النيييييية".

ثم عاود مرة أخرى بمنشور: "في نفس الساعة...3 بتوقيت إسبانيا... وواحد بتوقيت القاهرة". وتأهل فريق بيراميدز إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بعدما خطف فوزًا ثمينًا من نظيره الأهلي، بهدف نظيف سجله إيريك تراوري، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات