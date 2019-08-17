تفاصيل خناقة حسين الشحات مع لاعبي بيراميدز

تحرير:أحمد سعيد ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ م

حسين الشحات

شهد استاد برج العرب بالإسكندرية مشادة كلامية بين عمرو السولية لاعب الأهلي وعدد من لاعبي فريق بيراميدز عقب انتهاء مباراة الفريقين، وتدخل حسين الشحات لاعب القلعة الحمراء وقام بدفع أحد اللاعبين، وهو ما تسبب في توتر الأجواء داخل الملعب وتدخل بعض أعضاء الأجهزة الفنية في الفريقين للفصل بين اللاعبين حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه، وبالفعل تم إبعاد اللاعبين إلى خارج الملعب. كما قامت جماهير الأهلي التي وجدت في مدرجات برج العرب بالهجوم على جهاد جريشة حكم المباراة في أثناء خروجه من أرض الملعب.

وتأهل فريق بيراميدز إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بعدما خطف فوزًا ثمينًا من نظيره الأهلي، بهدف نظيف سجله إيريك تراوري، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الستة عشر من المسابقة، ليضرب موعدًا مع فريق حرس الحدود في الثامن والعشرين من