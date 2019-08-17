لاسارتي يثير أزمة في مؤتمر مباراة بيراميدز

تحرير:سعد الدين محمود ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ م

لاسارتي

خرج الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن شعوره خلال المؤتمر الصحفي عقب مواجهة بيراميدز، التي أقيمت اليوم السبت. وتأهل بيراميدز إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بعدما خطف فوزًا ثمينًا من الأهلي، بهدف نظيف سجله إيريك تراوري، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الـ16 من المسابقة، ليضرب موعدًا مع حرس الحدود يوم 28 أغسطس الجاري، ليقصي أقصى المارد الأحمر من بطولة الكأس للمرة الثانية على التوالي، ويفوز عليه ببمرة الرابعة على التوالي.

وانفعل لاسارتي، ردًا على سؤال بعض الصحفيين، بشأن خسارته الكبيرة من صن داونز الجنوب إفريقي بخماسية نظيفة وتكرار السقوط أمام بيراميدز، سواء في الدوري أو كأس مصر، حيث قال المدير الفني للأهلي: «من الذي فاز على الزمالك وحصد الدوري في النهاية»، وانفعل بشدة على الصحفيين رافضا الرد على الأسئلة الجديدة