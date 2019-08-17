رياضة

لاسارتي يثير أزمة في مؤتمر مباراة بيراميدز

تحرير:سعد الدين محمود ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ م
لاسارتي
لاسارتي
خرج الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن شعوره خلال المؤتمر الصحفي عقب مواجهة بيراميدز، التي أقيمت اليوم السبت. وتأهل بيراميدز إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بعدما خطف فوزًا ثمينًا من الأهلي، بهدف نظيف سجله إيريك تراوري، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الـ16 من المسابقة، ليضرب موعدًا مع حرس الحدود يوم 28 أغسطس الجاري، ليقصي أقصى المارد الأحمر من بطولة الكأس للمرة الثانية على التوالي، ويفوز عليه ببمرة الرابعة على التوالي.
وانفعل لاسارتي، ردًا على سؤال بعض الصحفيين، بشأن خسارته الكبيرة من صن داونز الجنوب إفريقي بخماسية نظيفة وتكرار السقوط أمام بيراميدز، سواء في الدوري أو كأس مصر، حيث قال المدير الفني للأهلي: «من الذي فاز على الزمالك وحصد الدوري في النهاية»، وانفعل بشدة على الصحفيين رافضا الرد على الأسئلة الجديدة
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مصدر: اتجاه في الأهلي لإقالة مارتن لاسارتي

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أن الساعات القليلة القادمة قد تشهد قراراً من جانب مجلس إدارة النادي بالإطاحة بالأورجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، بعد الخسارة التي لحقت بالأهلي أمام نظيره بيراميدز وإقصائه من دور الـ16 لبطولة كأس مصر. وأكد المصدر أن هناك حالة من الغضب الشديد داخل مجلس الإدارة بسبب أداء الفريق المتواضع في لقاء بيراميدز الذي أقيم مساء اليوم السبت وانتهى بفوز الأخير بهدف دون رد، خاصة أن مجلس الإدارة لم يقصر تجاه الفريق وتم تدعيمه بعدد من الصفقات المميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.
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ألمانيا تواجه مصر في نهائي مونديال الناشئين لليد

ضرب المنتخب الألماني موعدًا مع المنتخب المصري في نهائي كأس العالم للناشئين لكرة اليد تحت 19 عامًا، المقام حاليًا بمقدونيا، بعدما حقق الفوز على نظيره الدنماركي بنتيجة (31 - 23)، وأنهى منتخب ألمانيا أحداث الشوط الأول لصالحه بالتقدم بنتيجة (13 -9)، في المقابل واصل المنتخب "المانشافت" تألقه في الشوط الثاني بعدما حسم اللقاء بفارق 8 أهداف ليلتقي مع منتخب الفراعنة بنهائي البطولة مساء غد الأحد في تمام الساعة السادسة مساء، بعد فوزه على المنتخب البرتغالي بنتيجة (41 - 36).
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تفاصيل خناقة حسين الشحات مع لاعبي بيراميدز

شهد استاد برج العرب بالإسكندرية مشادة كلامية بين عمرو السولية لاعب الأهلي وعدد من لاعبي فريق بيراميدز عقب انتهاء مباراة الفريقين، وتدخل حسين الشحات لاعب القلعة الحمراء وقام بدفع أحد اللاعبين، وهو ما تسبب في توتر الأجواء داخل الملعب وتدخل بعض أعضاء الأجهزة الفنية في الفريقين للفصل بين اللاعبين حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه، وبالفعل تم إبعاد اللاعبين إلى خارج الملعب. كما قامت جماهير الأهلي التي وجدت في مدرجات برج العرب بالهجوم على جهاد جريشة حكم المباراة في أثناء خروجه من أرض الملعب.
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الأهلي بالقوة الضاربة لمواجهة بيراميدز

أعلن الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة نظيره بيراميدز، المقرر لها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الستة عشر ببطولة كأس مصر، تحت قيادة الحكم الدولي جهاد جريشة، ويعاونه كل من هاني عبد الفتاح مساعدًا أول، ويوسف البساطي مساعدًا ثانيا، وصبحي العمراوي حكمًا رابعًا، وطارق سامي حكما إضافيا أول، ومحمود ناجي حكما إضافيا ثانيًا.
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5 في خط الوسط.. تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصري في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأولى كانت تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين بالدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).
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الأهلي يتسلح باستاد برج العرب لعبور بيراميدز

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصري في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأول كان تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين بالدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).
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بالأرقام.. ديسابر لا يعرف طعم الفوز أمام الأهلي

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية، وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصري في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأول كان تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين، في الدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).
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