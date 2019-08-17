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تفاصيل افتتاح القومي للمسرح.. فاروق الفيشاوي الحاضر الغائب

تحرير:كريم محجوب ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ م
المهرجان القومي للمسرح
المهرجان القومي للمسرح
بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، انطلق حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح في دورته الثانية عشرة بالسلام الجمهوري، وأعقبه تقديم ضيوف شرف الدورة الحالية، وهم: سميرة محسن، جلال الشرقاوي، حسين العزبي، محيي الشرقاوي، سمير صبري، شوقي حجاب، سهير المرشدي، هدى وصفي، سمير سيف، محمود حميدة، عزت العلايلي، وسط تصفيق جهموري حاد، أعقب ذلك عرض مسرحي راقص صامت، وتلا هذا العرض كلمة مدير المهرجان إسماعيل مختار.
وبدأ مختار، كلمته مرحبا بالجمهور، وبوزيرة الثقافة، ثم توجه بالكلمة إلى الثناء على كرم مطاوع شخصية المهرجان، قائلا: "تحية لكرم مطاوع الباقي، الحاضر ليس الغائب، أيقونة التغيير والباحث عن الحقيقة"، مؤكدا على دور المسرح في إثراء الحياة الثقاقية، مختتما كلمته بأن المسرح سيبقى لأنه يأبى إلا أن يكون. ثم انتقلت
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جيهان-نصر

جيهان نصر وأولادها الأربعة في ظهور نادر (صور)

كشفت الفنانة هبة مجدي عن أحدث ظهور للفنانة المعتزلة جيهان نصر، أثناء حضورها أمس الجمعة عرض مسرحية "الملك لير" على مسرح الماركي في كايرو فستيفال سيتي. وظهرت جيهان نصر بالحجاب في صورة جمعتها بمفردها بهبة مجدي، بينما في صورتين أخريين شاركهما أبناء جيهان نصر، وهم 3 فتيات وشاب. وشاركت هبة مجدي جمهورها الصور على موقع "إنستجرام"، معلقة: "أجمل مفاجأة حصلت امبارح في عرض (الملك لير)، إني شفت النجمة چيهان نصر وأولادها، أنا باحبها قوي، وإنتي شرفتينا وأسعدتينا بوجودك".
المسرح -القومي

المهرجان القومي.. 12 محاولة لاستعادة هيبة المسرح

تنطلق مساء اليوم السبت 17 أغسطس، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، فعاليات الدورة الـ12 من المهرجان القومى للمسرح المصرى، برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، حيث يقام حفل الافتتاح في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويقام حفل الختام بنفس المسرح يوم 30 من نفس الشهر. وتحمل الدورة اسم المخرج القدير الراحل كرم مطاوع، ومن المقرر أن يشهد الافتتاح تكريم مجموعة كبيرة من نجوم ومبدعي المسرح المصري الذي كان لهم أدوار بالغة الأهمية في إثراء خشبته بالأعمال الإبداعية الهامة.
بسمة-وهبة

بسمة وهبة تروي تجربتها مع السرطان: الأمل موجود

روت الإعلامية بسمة وهبة تجربتها مع مرض السرطان، لأول مرة، كاشفة عن أن ما دفعها لذلك هو رحيل الفنان فاروق الفيشاوي. وفي منشور لها عبر صفحتها بـ"فيسبوك"، كتبت بسمة وهبة: "بقالي فترة ساكتة ومش حابة أتكلم، بس الحقيقة بعد فراق العزيز الراحل فاروق الفيشاوي وفراق الجميلة الشابة ميشال حجل وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة بنت الـ25 سنة في نفس الأسبوع، وقصص أخرى زادت مشاركتها في الفترة الأخيرة عن ناس اتعلقنا بيهم لكن المرض خطفهم مننا، كل ده خلى بعض الأصوات تعبر عن فقدانها الأمل بعد سلسلة الصدمات دي، وتشوف إن تحدى السرطان ممكن يكون معركة خسرانة".
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المسرح -القومي

المهرجان القومي.. 12 محاولة لاستعادة هيبة المسرح

تنطلق مساء اليوم السبت 17 أغسطس، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، فعاليات الدورة الـ12 من المهرجان القومى للمسرح المصرى، برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، حيث يقام حفل الافتتاح في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويقام حفل الختام بنفس المسرح يوم 30 من نفس الشهر. وتحمل الدورة اسم المخرج القدير الراحل كرم مطاوع، ومن المقرر أن يشهد الافتتاح تكريم مجموعة كبيرة من نجوم ومبدعي المسرح المصري الذي كان لهم أدوار بالغة الأهمية في إثراء خشبته بالأعمال الإبداعية الهامة.
ندوة-هالة-صدقي-في-مهرجان-شرم-الشيخ (5)

يسرا وسوسن بدر تعزيان في والدة هالة صدقي

حرصت الفنانات يسرا وسوسن بدر ونبيلة عبيد ونهال عنبر ،والمخرجة إيناس الدغيدي، والفنانان خالد زكي وإدوارد، ورئيس المركز الكاثوليكى، الأب بطرس دانيال على تقديم واجب العزاء في والدة الفنانة هالة صدقي. وكان قد حضر منذ قليل كلا من الإعلامية منى الشاذلي وبوسي شلبي وعبير صبري وبوسي وكارول سماحة وزوجها وليد مصطفى وإلهام شاهين ودينا ونبيل الحلفاوي. وكانت الفنانة هالة صدقي، قد صرحت بأن والدتها لم تكن تعاني من أي أمراض، ولذا مثل رحيلها صدمة لها، إذ قطعت إجازتها في الساحل الشمالي بعد هذه الخسارة المفجعة.
الفنان-أحمد-عبد-العزيز-في-مؤتمر-مهرجان-المسرح-المصري

عبدالعزيز: دفعنا من جيوبنا لتنظيم «القومي للمسرح»

عقد مساء اليوم الأربعاء، المؤتمر الصحفي للمهرجان القومي للمسرح، في دورته الثانية عشرة، والتي يرأسها الفنان أحمد عبدالعزيز، وتضم الدورة الجديدة من المهرجان أسماء قديرة في المسرح المصري. بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة رئيس المجلس الأعلى للثقافة هشام عزمي، الذي أبدى سعادته باستضافة المؤتمر، منوها بما يملكه المسرح المصري من ثقل وتأثير على المجتمع المصري، وأشار إلى أن مصر قدمت أعمالا مسرحية عظيمة في ستينيات القرن الماضي، مازالت تعرض إلى الآن، مؤكدا أن المسرح الحالي لا ينقصه مبدعون ولا نصوص لكن ينقصه الإرادة الحقيقية التي تنتج بدورها عملا جيدا.
فاروق-الفيشاوى

أحمد عبدالعزيز: أبلغت الفيشاوي بتكريمه قبل وفاته

أكد رئيس المهرجان القومى للمسرح المصري، الفنان أحمد عبدالعزيز، أن الإدارة بذلت جهدا كبيرًا كي يخرج المهرجان بشكل يليق بمستوى وزارة الثقافة. وكشف عبدالعزيز، في تصريحات لـ"التحرير"، أنه أبلغ الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، بتكريمه قبل وفاته بشهرين ونصف، لكن القدر حال دون ذلك، منوهًا بأنه سيتم تكريم اسمه بشكل مميز "وكأنه عايش". وبالنسبة للمكرم الآخر في المهرجان، المطرب علي الحجار، وتساؤل البعض حول اختياره للتكريم، أكد عبدالعزيز أن الحجار قدم أعمالا مسرحية أكثر من كبار المسرحيين في مصر، حيث شارك في 30 عرضًا.
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