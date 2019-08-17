حبس عاطلين سرقا شقة وأضرما النار فيها ببنها

تحرير:علاء النجار ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ م

المتهمان

أمرت نيابة بنها بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق على خلفية اتهامهما بالسطو على شقة بعزبة المتيني بمركز بنها وسرقة محتويات خزينة مالكها وإضرام النيران فيها؛ لإخفاء معالم جريمتهما خلال وجوده وأسرته في "المصيف"، كان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من المقدم محمد غلاب رئيس مباحث قسم أول بنها بورود بلاغ من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة بناحية عزبة المتيني دائرة القسم.

تم الدفع بقوات الحماية المدنية، ونجح رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده. انتقل العميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية والعميد خالد المحمدي مفتش مباحث بنها إلى محل الواقعة، وتبين أن الشقة تقع بالطابق الأول علوى على مساحة 70 مترا ملك "م. ج. ف" 33 سنة، أعمال حرة، ووجود آثار كسر بكالون

تم الدفع بقوات الحماية المدنية، ونجح رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده. انتقل العميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية والعميد خالد المحمدي مفتش مباحث بنها إلى محل الواقعة، وتبين أن الشقة تقع بالطابق الأول علوى على مساحة 70 مترا ملك "م. ج. ف" 33 سنة، أعمال حرة، ووجود آثار كسر بكالون الباب وخزينة داخل إحدى الغرف وخلوها من محتوياتها، ووجود 3 أسطوانات بوتاجاز موزعة داخل الشقة وأتت النيران عليها بالكامل.



فحص رجال المباحث كاميرات المراقبة المثبتة بالمنطقة، وتوصلت التحريات إلى أن مرتكبي الواقعة هما كل من: "كريم. س. ا" 23 سنة، عامل، و"عمرو. ا. س" 20 سنة عاطل، وأمكن ضبطهما.



أقر المتهمان بكسرهما باب الشقة والدلوف إليها وكسر الخزينة والاستيلاء على محتوياتها وفتح 3 أسطوانات غاز، وإشعال قطعة من القماش لإخفاء معالم جريمتهما.







