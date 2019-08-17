جريمة

حبس عاطلين سرقا شقة وأضرما النار فيها ببنها

تحرير:علاء النجار ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ م
المتهمان
المتهمان
أمرت نيابة بنها بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق على خلفية اتهامهما بالسطو على شقة بعزبة المتيني بمركز بنها وسرقة محتويات خزينة مالكها وإضرام النيران فيها؛ لإخفاء معالم جريمتهما خلال وجوده وأسرته في "المصيف"، كان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من المقدم محمد غلاب رئيس مباحث قسم أول بنها بورود بلاغ من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة بناحية عزبة المتيني دائرة القسم.
تم الدفع بقوات الحماية المدنية، ونجح رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده. انتقل العميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية والعميد خالد المحمدي مفتش مباحث بنها إلى محل الواقعة، وتبين أن الشقة تقع بالطابق الأول علوى على مساحة 70 مترا ملك "م. ج. ف" 33 سنة، أعمال حرة، ووجود آثار كسر بكالون
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جثة

في أقل من 24 ساعة.. حل لغز مقتل فكهاني بالقليوبية

في أقل من 24 ساعة ألقت قوات الأمن بالقليوبية القبض على مسجل خطر لاتهامه بقتل فكهاني بطلقتين ناريتين في قرية جمجرة الجديدة التابعة لمركز بنها؛ وذلك وسط ذهول وصرخات المارة، وذلك بسبب خلافات قديمة بينهما، البداية تعود إلى تلقي مدير أمن القليوبية اللواء طارق عجيز بلاغا من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث بنها، بمقتل فكهانى يدعى "خالد.ا" نتيجة مشادة كلامية نشبت بينه وبين عنصر إجرامي، تطورت إلى مشاجرة أطلق خلالها الأخير عليه الرصاص فأرداه قتيلا غارقا في دمائه، ولاذ بالهرب عقب ارتكاب الجريمة.
غرق-طفل-فى-ترعة النوبارية-وانتشال جثته-بعد-يومين (4)

هربا من الحر.. انتشال طفل غرق في النيل بكفر الشيخ

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن كفر الشيخ، اليوم السبت، جثة طفل لقي مصرعه غرقا في نهر النيل بقرية الجزيرة الخضراء التابعة لمركز مطوبس وذلك أثناء نزوله للاستحمام في النيل هربًا من حرارة الجو. ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن كفر الشيخ إخطارا من اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بورود بلاغ إلى إدارة شرطة النجدة بمطوبس بغرق طفل بنهر النيل أمام قرية الجزيرة الخضراء بدائرة المركز.
مذبحة-الحوامدية‎ (2)

«أنا دبحت العيال» القصة الكاملة لجريمة هزت الحوامدية

أيام قليلة عاشتها "إسراء" وشقيقتها "أسماء" كانت الأسوأ، قبل عيد الأضحى المبارك بثلاثة أيام استيقظتا على حريق هائل التهم المنزل بالكامل، وتفحمت محتويات الشقة، جلس الأب ينعي حاله بعدما التهمت النيران ما يملك، لم تستفق الشقيقتان من الكارثة حتى كتب والدهما السطر الأخير في حياتهما، بعدما نحى قلبه وضميره جانبا في جريمة بشعة، استدرجهما صباح الجمعة الماضي إلى مشتل بجوار كوبري ترعة الجيزاوية وذبحهما معا، وأبلغ قوات الشرطة وجلس بجوار جثتيهما ويداه ملطختان بالدماء.
إطلاق-نار (3)

قتيل على الكوبري..مسجل خطر يمطر فكهاني بالرصاص ببنها

قُتل فكهاني على يد مسجل خطر بقرية جمجمرة الجديدة التابعة لمركز بنها في محافظة القليوبية؛ متأثرا بإصابته بطلقات نارية بالجسم وسط ذهول وصرخات المارة، وذلك بسبب خلافات قديمة بينهما، البداية تعود إلى تلقي مدير أمن القليوبية اللواء طارق عجيز بلاغا من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث بنها، بمقتل فكهانى يدعى "خالد.ا" نتيجة مشادة كلامية نشبت بينه وبين عنصر إجرامي، تطورت إلى مشاجرة أطلق خلالها الأخير عليه الرصاص فأرداه قتيلا غارقا في دمائه، ولاذ بالهرب عقب ارتكاب الجريمة.
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إطلاق-نار (3)

قتيل على الكوبري..مسجل خطر يمطر فكهاني بالرصاص ببنها

قُتل فكهاني على يد مسجل خطر بقرية جمجمرة الجديدة التابعة لمركز بنها في محافظة القليوبية؛ متأثرا بإصابته بطلقات نارية بالجسم وسط ذهول وصرخات المارة، وذلك بسبب خلافات قديمة بينهما، البداية تعود إلى تلقي مدير أمن القليوبية اللواء طارق عجيز بلاغا من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث بنها، بمقتل فكهانى يدعى "خالد.ا" نتيجة مشادة كلامية نشبت بينه وبين عنصر إجرامي، تطورت إلى مشاجرة أطلق خلالها الأخير عليه الرصاص فأرداه قتيلا غارقا في دمائه، ولاذ بالهرب عقب ارتكاب الجريمة.
القبض-على-متهم

لصان يشعلان النار في شقة بعد سرقتها ببنها

أضرم لصان النار فى شقة ببنها عقب سرقتها مستغلين غياب صاحبها، وذلك لإخفاء معالم الجريمة، حيث تبلّغ لقسم شرطة أول بنها من عمليات النجدة نشوب حريق بشقة بناحية عزبة المتينى بدائرة القسم، وتمت السيطرة على الحريق بواسطة الحماية المدنية وإخماده ومنع امتداده، وبالفحص وإجراء المعاينة تبين أن الشقة محل البلاغ كائنة بالطابق الأول علوى على مساحة 70 مترا، ملك "م. ج. ف- 33 عاما" عامل، ومقيم بذات العنوان، ووُجدت آثار كسر بكالون باب الشقة وخزينة خاصة داخل إحدى الغرف وخلوها من محتوياتها، وأتت النيران على محتويات الشقة بالكامل دون خسائر بشرية.
محكمة-ارشفية

تطور جديد في قضية قتل محامٍ وإصابة آخر في شبرا

أحالت نيابة جنوب بنها الكلية، شقيقين إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بقتل محام وإصابة زميله بعد إطلاق الرصاص عليهما، في أثناء قيامهما بمحاولة ضبطهما لقيامهما بسرقة مكتب الثانى، فقام المتهمان بإطلاق نيران عليهما، ما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثانى. ترجع بداية الواقعة إلى تلقي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد إسماعيل عبد الله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بوفاة وإصابة محاميين بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم، مدير المباحث الجنائية، لكشف غموض وملابسات الحادث وضبط الجناة.
تشكيل-عصابة

ذهب وألماظ وعملة.. ليلة سقوط عصابة المغامرين الخمسة

4 عاطلين وسائق كانوا نواة أحد أخطر التشكيلات العصابية لسرقة الشقق السكنية بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية. جلسة أصدقاء عادية جمعتهم معًا، تدفقت الأفكار خلالها بحثا عن ملاذ آمن يقيهم ويلات الفقر، تقطعت بهم السبل حتى وجدوا ضالتهم بفضل وساوس الشيطان الذي قادهم إلى عالم الإجرام، إذ خُيل إليهم أنه طوق النجاة الذي سينتشلهم من أزماتهم المالية التي تحكم قبضتها عليهم يوما تلو الآخر، فاتخذوا قرارا مصيريا بتأسيس تشكيل عصابي يتخصص نشاطه الإجرامي في تنفيذ أعمال السرقة.
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