جريمة

هربا من الحر.. انتشال طفل غرق في النيل بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٧ م
عملية البحث عن طفل غريق - أرشيفية
عملية البحث عن طفل غريق - أرشيفية
انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن كفر الشيخ، اليوم السبت، جثة طفل لقي مصرعه غرقا في نهر النيل بقرية الجزيرة الخضراء التابعة لمركز مطوبس وذلك أثناء نزوله للاستحمام في النيل هربًا من حرارة الجو. ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن كفر الشيخ إخطارا من اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بورود بلاغ إلى إدارة شرطة النجدة بمطوبس بغرق طفل بنهر النيل أمام قرية الجزيرة الخضراء بدائرة المركز.
انتقل على الفور الرائد خيري الشرقاوى رئيس مباحث مركز شرطة الرياض إلى محل الواقعة على رأس قوة أمنية ضمت معاونيه رفقة قوات الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية، حيث جرى انتشال الجثمان، بمعرفة الضفادع البشرية وبمساعدة الأهالي. وتبين أن الجثة لطفل يدعى جمال أحمد على عبد الدائم، مقيم بقرية الجزيرة الخضراء
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جثة

في أقل من 24 ساعة.. حل لغز مقتل فكهاني بالقليوبية

في أقل من 24 ساعة ألقت قوات الأمن بالقليوبية القبض على مسجل خطر لاتهامه بقتل فكهاني بطلقتين ناريتين في قرية جمجرة الجديدة التابعة لمركز بنها؛ وذلك وسط ذهول وصرخات المارة، وذلك بسبب خلافات قديمة بينهما، البداية تعود إلى تلقي مدير أمن القليوبية اللواء طارق عجيز بلاغا من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث بنها، بمقتل فكهانى يدعى "خالد.ا" نتيجة مشادة كلامية نشبت بينه وبين عنصر إجرامي، تطورت إلى مشاجرة أطلق خلالها الأخير عليه الرصاص فأرداه قتيلا غارقا في دمائه، ولاذ بالهرب عقب ارتكاب الجريمة.
عاطلين-سرقا-شقة-في-بنها

حبس عاطلين سرقا شقة وأضرما النار فيها ببنها

أمرت نيابة بنها بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق على خلفية اتهامهما بالسطو على شقة بعزبة المتيني بمركز بنها وسرقة محتويات خزينة مالكها وإضرام النيران فيها؛ لإخفاء معالم جريمتهما خلال وجوده وأسرته في "المصيف"، كان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من المقدم محمد غلاب رئيس مباحث قسم أول بنها بورود بلاغ من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة بناحية عزبة المتيني دائرة القسم.
مذبحة-الحوامدية‎ (2)

«أنا دبحت العيال» القصة الكاملة لجريمة هزت الحوامدية

أيام قليلة عاشتها "إسراء" وشقيقتها "أسماء" كانت الأسوأ، قبل عيد الأضحى المبارك بثلاثة أيام استيقظتا على حريق هائل التهم المنزل بالكامل، وتفحمت محتويات الشقة، جلس الأب ينعي حاله بعدما التهمت النيران ما يملك، لم تستفق الشقيقتان من الكارثة حتى كتب والدهما السطر الأخير في حياتهما، بعدما نحى قلبه وضميره جانبا في جريمة بشعة، استدرجهما صباح الجمعة الماضي إلى مشتل بجوار كوبري ترعة الجيزاوية وذبحهما معا، وأبلغ قوات الشرطة وجلس بجوار جثتيهما ويداه ملطختان بالدماء.
إطلاق-نار (3)

قتيل على الكوبري..مسجل خطر يمطر فكهاني بالرصاص ببنها

قُتل فكهاني على يد مسجل خطر بقرية جمجمرة الجديدة التابعة لمركز بنها في محافظة القليوبية؛ متأثرا بإصابته بطلقات نارية بالجسم وسط ذهول وصرخات المارة، وذلك بسبب خلافات قديمة بينهما، البداية تعود إلى تلقي مدير أمن القليوبية اللواء طارق عجيز بلاغا من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث بنها، بمقتل فكهانى يدعى "خالد.ا" نتيجة مشادة كلامية نشبت بينه وبين عنصر إجرامي، تطورت إلى مشاجرة أطلق خلالها الأخير عليه الرصاص فأرداه قتيلا غارقا في دمائه، ولاذ بالهرب عقب ارتكاب الجريمة.
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سجن

حبس شقيقين قتلا طفلا حاول فض مشاجرة بالشرقية

أصدرت نيابة منيا القمح العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارا بحبس سائقي «توك توك» شقيقين، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما بقتل طفل، بالكاد أتم ربيعه السادس عشر، بعدما أصابه أحدهما بطعنة نافذة بالصدر، لا لشيء سوى أنه حاول فض مشاجرة بينهما بدأت بالمزاح وانتهت بمقتل الصغير، وتم التحفظ على جثته بمشرحة مستشفى «منيا القمح» المركزي، قبل أن تصرح النيابة بدفن الجثة عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.
غرق-طفل-فى-ترعة النوبارية-وانتشال جثته-بعد-يومين (4)

وفاة طفلين.. 5 حالات غرق في ثاني أيام العيد بكفر الشيخ

شهد مصيف بلطيم اليوم الإثنين، إنقاذ ثلاث حالات غرق تم نقلهم إلى مستشفى بلطيم المركزى، بالإضافة إلى غرق طفلين، نقلت جثامينهم إلى مشرحة مستشفى بلطيم المركزى، حيث تلقى اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارا من مأمور مركز شرطة البرلس، يفيد بانتشال الأهالى ورجال الإنقاذ المتمركزين بشاطئ مصيف بلطيم جثتين لطفلين مقيمين بدائرة مركز الحامول، بالإضافة إلى إنقاذ 3 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى بلطيم المركزى، لتلقي العلاج اللازم في أثناء الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
محكمة

القضاء الإداري يرفض دعوى طلاب الغش الجماعي ببيلا

قضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، برئاسة المستشار محمد رمضان، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، اليوم الخميس، برفض الدعوى المقامة من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة في مدينة بيلا، ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وآخرين، لوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم الخاص بطلاب مدرسة لطفي العشري الثانوية ببيلا، التي ألغيت فيها نتيجة عدد من المواد باعتبارها مواد رسوب بعد أن أسفرت تحقيقات التربية والتعليم عن ثبوت تطابق إجابات 156 طالبًا في ثلاث مواد هي "اللغة العربية، والفيزياء، والكيمياء".
جثة-طفل

جريمة الغدر والانتقام.. كواليس مقتل طفل في كرداسة

يقول الأثر إن العائلة أو الأسرة هي الانتماء الأول للإنسان وأساس وجوده، وهي الملجأ الدافئ والحضن الحنون له، هي الوطن الصغير الذي نعيش فيه ومن أجله نحيا ونموت، ما سبق لم يجد مستقرا ومقاما لدى عائلة بسيطة يقيم أفرادها في عقار سكني واحد بمنطقة أبو رواش الكائنة بمركز كرداسة شمالي محافظة الجيزة، حيث خلافات متجددة تفككت معها أواصر العائلة بدلا من تقويتها، وانفرطت حبات عقد الأسرة الكبيرة مع توتر علاقة بعض أفرادها حتى بلغت أوجها معلنةً وقوع جريمة قتل مؤسفة.
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