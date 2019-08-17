هربا من الحر.. انتشال طفل غرق في النيل بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٧ م

عملية البحث عن طفل غريق - أرشيفية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن كفر الشيخ، اليوم السبت، جثة طفل لقي مصرعه غرقا في نهر النيل بقرية الجزيرة الخضراء التابعة لمركز مطوبس وذلك أثناء نزوله للاستحمام في النيل هربًا من حرارة الجو. ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن كفر الشيخ إخطارا من اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بورود بلاغ إلى إدارة شرطة النجدة بمطوبس بغرق طفل بنهر النيل أمام قرية الجزيرة الخضراء بدائرة المركز.

انتقل على الفور الرائد خيري الشرقاوى رئيس مباحث مركز شرطة الرياض إلى محل الواقعة على رأس قوة أمنية ضمت معاونيه رفقة قوات الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية، حيث جرى انتشال الجثمان، بمعرفة الضفادع البشرية وبمساعدة الأهالي. وتبين أن الجثة لطفل يدعى جمال أحمد على عبد الدائم، مقيم بقرية الجزيرة الخضراء



انتقل على الفور الرائد خيري الشرقاوى رئيس مباحث مركز شرطة الرياض إلى محل الواقعة على رأس قوة أمنية ضمت معاونيه رفقة قوات الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية، حيث جرى انتشال الجثمان، بمعرفة الضفادع البشرية وبمساعدة الأهالي.



وتبين أن الجثة لطفل يدعى جمال أحمد على عبد الدائم، مقيم بقرية الجزيرة الخضراء دائرة المركز، ودلت التحريات الأولية لرجال المباحث أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق، إذ نزل الطفل للاستحمام بنهر النيل هربا من الطقس الحار ليلقى حتفه، وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.



تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى مطوبس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.



