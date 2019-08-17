جريمة

في أقل من 24 ساعة.. حل لغز مقتل فكهاني بالقليوبية

تحرير:هيثم بطاح ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١١ م
جثة - تعبيرية
جثة - تعبيرية
في أقل من 24 ساعة ألقت قوات الأمن بالقليوبية القبض على مسجل خطر لاتهامه بقتل فكهاني بطلقتين ناريتين في قرية جمجرة الجديدة التابعة لمركز بنها؛ وذلك وسط ذهول وصرخات المارة، وذلك بسبب خلافات قديمة بينهما، البداية تعود إلى تلقي مدير أمن القليوبية اللواء طارق عجيز بلاغا من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث بنها، بمقتل فكهانى يدعى "خالد.ا" نتيجة مشادة كلامية نشبت بينه وبين عنصر إجرامي، تطورت إلى مشاجرة أطلق خلالها الأخير عليه الرصاص فأرداه قتيلا غارقا في دمائه، ولاذ بالهرب عقب ارتكاب الجريمة.
كشفت تحريات المباحث الجنائية حضور "عبدالله.م" وشهرته "أورما"، مسجل خطر إلى الكوبرى صحبة آخرين، تزامنا مع وجود المجنى عليه بعربة لبيع الفاكهة، ونشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى إطلاق المتهم أعيرة نارية بشكل عشوائي أصابت الفكهاني فسقط قتيلا. التحريات أشارت إلى أن المتهم تردد على الكوبري مرات عدة
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غرق-طفل-فى-ترعة النوبارية-وانتشال جثته-بعد-يومين (4)

هربا من الحر.. انتشال طفل غرق في النيل بكفر الشيخ

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن كفر الشيخ، اليوم السبت، جثة طفل لقي مصرعه غرقا في نهر النيل بقرية الجزيرة الخضراء التابعة لمركز مطوبس وذلك أثناء نزوله للاستحمام في النيل هربًا من حرارة الجو. ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن كفر الشيخ إخطارا من اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بورود بلاغ إلى إدارة شرطة النجدة بمطوبس بغرق طفل بنهر النيل أمام قرية الجزيرة الخضراء بدائرة المركز.
عاطلين-سرقا-شقة-في-بنها

حبس عاطلين سرقا شقة وأضرما النار فيها ببنها

أمرت نيابة بنها بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق على خلفية اتهامهما بالسطو على شقة بعزبة المتيني بمركز بنها وسرقة محتويات خزينة مالكها وإضرام النيران فيها؛ لإخفاء معالم جريمتهما خلال وجوده وأسرته في "المصيف"، كان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من المقدم محمد غلاب رئيس مباحث قسم أول بنها بورود بلاغ من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة بناحية عزبة المتيني دائرة القسم.
مذبحة-الحوامدية‎ (2)

«أنا دبحت العيال» القصة الكاملة لجريمة هزت الحوامدية

أيام قليلة عاشتها "إسراء" وشقيقتها "أسماء" كانت الأسوأ، قبل عيد الأضحى المبارك بثلاثة أيام استيقظتا على حريق هائل التهم المنزل بالكامل، وتفحمت محتويات الشقة، جلس الأب ينعي حاله بعدما التهمت النيران ما يملك، لم تستفق الشقيقتان من الكارثة حتى كتب والدهما السطر الأخير في حياتهما، بعدما نحى قلبه وضميره جانبا في جريمة بشعة، استدرجهما صباح الجمعة الماضي إلى مشتل بجوار كوبري ترعة الجيزاوية وذبحهما معا، وأبلغ قوات الشرطة وجلس بجوار جثتيهما ويداه ملطختان بالدماء.
إطلاق-نار (3)

قتيل على الكوبري..مسجل خطر يمطر فكهاني بالرصاص ببنها

قُتل فكهاني على يد مسجل خطر بقرية جمجمرة الجديدة التابعة لمركز بنها في محافظة القليوبية؛ متأثرا بإصابته بطلقات نارية بالجسم وسط ذهول وصرخات المارة، وذلك بسبب خلافات قديمة بينهما، البداية تعود إلى تلقي مدير أمن القليوبية اللواء طارق عجيز بلاغا من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث بنها، بمقتل فكهانى يدعى "خالد.ا" نتيجة مشادة كلامية نشبت بينه وبين عنصر إجرامي، تطورت إلى مشاجرة أطلق خلالها الأخير عليه الرصاص فأرداه قتيلا غارقا في دمائه، ولاذ بالهرب عقب ارتكاب الجريمة.
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عاطلين-سرقا-شقة-في-بنها

حبس عاطلين سرقا شقة وأضرما النار فيها ببنها

أمرت نيابة بنها بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق على خلفية اتهامهما بالسطو على شقة بعزبة المتيني بمركز بنها وسرقة محتويات خزينة مالكها وإضرام النيران فيها؛ لإخفاء معالم جريمتهما خلال وجوده وأسرته في "المصيف"، كان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من المقدم محمد غلاب رئيس مباحث قسم أول بنها بورود بلاغ من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة بناحية عزبة المتيني دائرة القسم.
إطلاق-نار (3)

قتيل على الكوبري..مسجل خطر يمطر فكهاني بالرصاص ببنها

قُتل فكهاني على يد مسجل خطر بقرية جمجمرة الجديدة التابعة لمركز بنها في محافظة القليوبية؛ متأثرا بإصابته بطلقات نارية بالجسم وسط ذهول وصرخات المارة، وذلك بسبب خلافات قديمة بينهما، البداية تعود إلى تلقي مدير أمن القليوبية اللواء طارق عجيز بلاغا من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث بنها، بمقتل فكهانى يدعى "خالد.ا" نتيجة مشادة كلامية نشبت بينه وبين عنصر إجرامي، تطورت إلى مشاجرة أطلق خلالها الأخير عليه الرصاص فأرداه قتيلا غارقا في دمائه، ولاذ بالهرب عقب ارتكاب الجريمة.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

طلقة خرطوش تنهي صراع الميراث بين مسجل خطر وشقيقته

قُتل مسجل خطر على يد نجل شقيقته، بشبين القناطر، اليوم الأربعاء، على أثر نشوب مشاجرة بسبب الميراث، إذ أطلق عليه النار فأرداه قتيلًا. وتلقى مركز الشرطة إشارة من المستشفى العام بوصول المدعو "أسامة. ا. م- 45 عاما"، مسجل شقى خطر سرقات، وسابق اتهامه في 28 قضية سرقة بالإكراه، مصابا بطلق نارى (خرطوش) بالأذن اليمنى وجروح بالوجه ونزيف من الفم والأذن، وتم حجزه للعلاج وتوفى في أثناء محاولة إسعافه، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
حبس-كلابشات

قتلت مراتي.. تطور جديد بقضية العام في بنها

أمر قاضي المعارضات بمحكمة بنها الجزئية، اليوم الأحد، بتجديد حبس "خالد.ع" المتهم بقتل زوجته ببنها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت له النيابة تهمة القتل العمد واستعجلت المحكمة تقرير الطب الشرعي وتقرير الأدلة الجنائية، حيث تلقى اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارًا، بقيام أحد الأشخاص بقتل زوجته وتدعى "هايدي.ا.ع - 30 عاما" ربة منزل، داخل شقتهما بمنطقة صلاح الدين ببنها. وتبين من التحريات إصابة الزوج بحالة هستيرية خلال مشاجرة بينه وبين زوجته بسبب تركه العمل وجلوسه في المنزل دون وظيفة، إذ كان يعمل في مجال السياحة.
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