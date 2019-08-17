مصدر: اتجاه في الأهلي لإقالة مارتن لاسارتي

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٤ م

لاسارتي

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أن الساعات القليلة القادمة قد تشهد قراراً من جانب مجلس إدارة النادي بالإطاحة بالأورجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، بعد الخسارة التي لحقت بالأهلي أمام نظيره بيراميدز وإقصائه من دور الـ16 لبطولة كأس مصر. وأكد المصدر أن هناك حالة من الغضب الشديد داخل مجلس الإدارة بسبب أداء الفريق المتواضع في لقاء بيراميدز الذي أقيم مساء اليوم السبت وانتهى بفوز الأخير بهدف دون رد، خاصة أن مجلس الإدارة لم يقصر تجاه الفريق وتم تدعيمه بعدد من الصفقات المميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وشدد المصدر على أن الخلاف الحالي يتمثل في خليفة لاسارتي خاصة أن النية لم تكن تتجه للإطاحة به من منصبه لولا خسارته أمام بيراميدز، موضحاً أن لجنة تخطيط الكرة التي تضم في عضويتها طه إسماعيل، وخالد بيبو، وزكريا ناصف، ستعقد اجتماعاً مع محمود الخطيب المشرف على الكرة، لاتخاذ القرار المناسب، وتحديد المدرب البديل