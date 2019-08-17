كيف تواجه الحكومة أزمة «تأشيرة الترفيه» بالسعودية؟

تأشيرات الترفيه «الفعاليات» عرض مستمر من بداية موسم الحج إلى الآن.. رئيس «سياحة النواب»: من الصعب مواجهة تأشيرة الفاعلية أو إيقاف أي سائح لديه تأشيرة صالحة

تحرير:أمين طه ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣١ م

رغم منع السلطات السعودية دخول أكثر من 30 مصريا من حاملي تأشيرات الفاعلية وإعادتهم لمطار القاهرة فى بداية موسم الحج، لأنها غير مسجلة على أنظمة الجوازات الخاصة بتفويج الحجاج، فإن الأزمة تكررت ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، عندما احتجزت سلطات مطار جدة الدولي 10 مصريين آخرين من كبار السن في أثناء عودتهم بعد أداء المناسك كاملة دون تعطل فى الإجراءات، بسبب وجود خطأ في التأشيرة، وأنها معدة للترفيه، ولم يتم اكتشافها إلا في أثناء مغادرتهم مطار جدة، ما يطرح تساؤلا حول كيفية مواجهة الحكومة أزمة تأشيرة «زيارة الفعالية» خلال الفترة المقبلة.

احتجاز الحجاج المصريين بمطار السعودية يقول أحمد الفقى، قريب أحد ضحايا شركات السياحة، إن أحد أقاربه البالغ من العمر 65 عاماً، ومعه 10 آخرون تم احتجازهم في أثناء عودتهم إلى القاهرة احتجزتهم السلطات السعودية فى مطار جدة، وأبلغتهم أن التأشيرات التى معهم منتهية، وأنها تأشيرات خاصة بالترفيه وليست للحج. وأضاف

احتجاز الحجاج المصريين بمطار السعودية

يقول أحمد الفقى، قريب أحد ضحايا شركات السياحة، إن أحد أقاربه البالغ من العمر 65 عاماً، ومعه 10 آخرون تم احتجازهم في أثناء عودتهم إلى القاهرة احتجزتهم السلطات السعودية فى مطار جدة، وأبلغتهم أن التأشيرات التى معهم منتهية، وأنها تأشيرات خاصة بالترفيه وليست للحج.

وأضاف الفقي، فى تصريح لـ«التحرير» أنهم سافروا عن طريق شركة سياحة بمحل إقامتهم بـ«كفر فيشا» التابعة لمحافظة المنوفية، لافتًا إلى أنهم دفعوا جميع الأموال التى طلبتها الشركة، والتى وصلت لنحو 75 ألف جنيه للفرد.

وتابع: «تواصلت مع وزارة الخارجية وبعدها بثلاثة أيام عادوا على دفعتين إلى القاهرة من مطار جدة».

بداية الأزمة

بدأت الأزمة عندما استغلت بعض الشركات التسهيلات التى تقدمها السعودية لراغبي دخول الأراضي السعودية من أجل حضور بعض حفلات الترفيه التى تقيمها المملكة، وقامت بالنصب على الراغبين فى زيارة الأراضي المقدسة، وتسيير رحلات لراغبي أداء مناسك الحج والعمرة على أساس أنها رحلات سياحية ترفيهية.

ولم تقم الشركات باستخراج تأشيرة الدخول للمصريين على أنها تأشيرة لأداء مناسك الحج والعمرة، وإنما قامت باستخراجها على هيئة «تأشيرة فعالية» خاصة بدخول المملكة العربية السعودية بغرض السياحة وحضور الحفلات التابعة لهيئة الترفيه، ليكتشفوا بعد ذلك أن هذه التأشيرة غير مسجلة على أنظمة الجوازات الخاصة بتفويج الحجاج.

واكتشفت السلطات السعودية الحيلة الجديدة من الشركات بسبب عدم تدوين بيانات الركاب ضمن الحجاج، وإنما يتم تسجيلهم على أنهم سياح، ورفضت السلطات السعودية دخول الحجاج بهذه التأشيرة وتم إعادتهم إلى القاهرة، وتحقق سلطات الأمن معهم لمعرفة الشركات التي استخرجت لهم التأشيرات.

التنبيه على شركات السياحة

من جانبه، يقول الدكتور عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إنه من الصعب مواجهة تأشيرة الفاعلية أو يتم إيقاف أي سائح لديه تأشيرة صالحة لدولة ما، لافتًا إلى أن التنبيه سيكون على شركات السياحة.

أضاف صدقي، فى تصريح لـ«التحرير» أن الشركات التى تقوم بالنصب على المواطنين الراغبين فى زيارة الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج والعمرة يجب منعها، مطالبا شركات الطيران وشركات السياحة بالتدقيق فى التأشيرة ومحل الإقامة، لأن تأشيرات الفاعلية غير موجودة بمكة والمدينة المنورة.

وتابع: «من الممكن أن تكون التأشيرة لجدة لمدة أسبوع، وعندما يسافر المواطن يتوجه من جدة إلى مكة ويقوم بعمل العمرة، ولكن هذه مسئولية السلطات السعودية».

وأشار رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إلى ضرورة أن ينتبه المواطن إلى التأشيرة التى يحصل عليها من شركات السياحة والتحقق من كونها لحضور فاعلية أم لأداء مناسك الحج أو العمرة.

ما تأشيرة «زيارة الفعالية»؟

فى أول مارس الماضي بدأ العمل بتأشيرة «زيارة الفعالية»، وذلك للراغبين في حضور الفعاليات المقامة داخل الأراضي السعودية، وفق إعلان مجلس الوزراء السعودي، والتي حدد فيها العديد من الآليات التي تنظم العمل بها، وترجع فكرة تطبيق تأشيرة الفعالية إلى الهيئة العامة للرياضة السعودية خلال استضافة المملكة فورميلا إي الدرعية.

ويتم الحصول على التأشيرة من خلال رئاسة أمن الدولة «مركز المعلومات الوطني السعودي»، بالاتفاق مع وزارة الخارجية بتأسيس رقم تعريفي للتأشيرة، وتقوم الجهات الحكومية المرخصة للفعاليات بتزويد وزارة الخارجية ورئاسة أمن الدولة بقائمة الفعاليات بشكل دوري، بمدة لا تقل عن شهرين، وذلك لإضافتها في الأنظمة الآلية للتأشيرات، ويجرى إصدارها خلال 24 ساعة من تسلم جواز طالبها من خلال وزارة الخارجية السعودية.

وتسمح تأشيرة «زيارة الفعالية» لحاملها دخول مناطق محددة بالأراضي السعودية، إلى جانب الدخول والاستمتاع بالفعالية، وذلك خلال إقامة فعاليات الحدث وقبله وبعده بفترة محددة حسب مدة التأشيرة أو الحدث نفسه.

كانت السلطات السعودية قد أعلنت وقف العمل بالتأشيرة الفعالية خلال موسم الحج، وتم إبلاغ شركات الطيران الخاصة بنقل الحجاج خلال الموسم الحالي، لمنع أي مسافر إلى المملكة بهذه التأشيرة، ولا يتم العمل بها مرة أخرى إلا بعد إعلان الجانب السعودي عودتها.

تحذيرات الخارجية المصرية

كانت وزارة الخارجية المصرية، قد أطلقت تحذيرا فى منتصف يوليو الماضي، للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 2019، إذ طالبتهم بعدم السفر إلى السعودية، بتأشيرات حج إلكترونية بغرض حضور فعاليات ثقافية، خلال موسم الحج، مشددة على أن تلك التأشيرات الإلكترونية مخصصة لحضور الفعاليات الثقافية والحفلات السياحية فقط، ولا تتضمن السماح بأداء مناسك الحج، مؤكدة أن السلطات في المملكة العربية السعودية، لن تسمح لأي شخص يحمل تلك التأشيرات بالدخول إلى أراضيها.

وكشف السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أنه لوحظ في الفترة الأخيرة، سفر أعداد كبيرة من المواطنين للسعودية بتأشيرات زيارة إلكترونية بغرض حضور فعاليات ثقافية، ظنا بأن تلك التأشيرات تتضمن السماح لهم بأداء فريضة الحج.

وأكد هاشم أن هذه التأشيرات تعرضهم للتوقيف فور وصولهم عند منافذ الدخول بالسعودية، ومنعهم من الدخول وإعادتهم لمصر مجددا، ما يعرضهم لمعاناة وخسارة مبالغ مالية كبيرة، مثل تكاليف التأشيرة ونفقات السفر والإقامة وغيرها.

بوابة العمرة وباركود لكل معتمر

فى نهاية الشهر الماضي أقدمت الحكومة المصرية على خطوة تحسبها جيدة، للحد من حالات النصب والتلاعب من قبل شركات السياحة غير المرخصة تجاه الحجاج، عبر قرار إنشاء بوابة العمرة المصرية، لافتة إلى أن تلك المنظومة سترفع درجة رضا المواطن عن الخدمة المقدمة وإصدار تذاكر السفر للمعتمرين وفق المنظومة فقط دون غيرها، حيث نصت المادة الثالثة للقرار على أن يكون تنفيذ رحلات العمرة من خلال إحدى الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط السياحى، وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977، بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية.

وأوضح نص القرار أن آلية عمل البوابة الإلكترونية للعمرة تتم من خلال عدة قواعد وإجراءات، من بينها أن توثق الشركات السياحية عقودها مع الوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية إلكترونيا على البوابة، وذلك بعد التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وتمنح وزارة السياحة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، على أن تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التى تنظمها، وتحميلها على البوابة، موضحا بها أسماء المعتمرين المصريين المسافرين عن طريقها والرقم القومى لكل منهم.

وتتضمن آلية عمل البوابة أن تمنح وزارة السياحة الشركات السياحية «باركود خاصا بكل معتمر من معتمريها»، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وبعد إصدار الباركود ترسل وزارة السياحة أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران، أو النقل البرى، أو البحرى، حسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم دون غيرهم، على أن يتم ربط الباركود الخاص بكل معتمر مع مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية.