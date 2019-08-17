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كيف تواجه الحكومة أزمة «تأشيرة الترفيه» بالسعودية؟

تأشيرات الترفيه «الفعاليات» عرض مستمر من بداية موسم الحج إلى الآن.. رئيس «سياحة النواب»: من الصعب مواجهة تأشيرة الفاعلية أو إيقاف أي سائح لديه تأشيرة صالحة
تحرير:أمين طه ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣١ م
الحج
الحج
رغم منع السلطات السعودية دخول أكثر من 30 مصريا من حاملي تأشيرات الفاعلية وإعادتهم لمطار القاهرة فى بداية موسم الحج، لأنها غير مسجلة على أنظمة الجوازات الخاصة بتفويج الحجاج، فإن الأزمة تكررت ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، عندما احتجزت سلطات مطار جدة الدولي 10 مصريين آخرين من كبار السن في أثناء عودتهم بعد أداء المناسك كاملة دون تعطل فى الإجراءات، بسبب وجود خطأ في التأشيرة، وأنها معدة للترفيه، ولم يتم اكتشافها إلا في أثناء مغادرتهم مطار جدة، ما يطرح تساؤلا حول كيفية مواجهة الحكومة أزمة تأشيرة «زيارة الفعالية» خلال الفترة المقبلة.
احتجاز الحجاج المصريين بمطار السعودية يقول أحمد الفقى، قريب أحد ضحايا شركات السياحة، إن أحد أقاربه البالغ من العمر 65 عاماً، ومعه 10 آخرون تم احتجازهم في أثناء عودتهم إلى القاهرة احتجزتهم السلطات السعودية فى مطار جدة، وأبلغتهم أن التأشيرات التى معهم منتهية، وأنها تأشيرات خاصة بالترفيه وليست للحج. وأضاف
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التأمين-الصحي-ببورسعيد (9)

تسجيل 310 آلاف مواطن بالتأمين الصحي في بورسعيد

أعلن الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، عن تسجيل 86 ألف أسرة بإجمالي 310 آلاف مواطن بالوحدات الصحية التابعة لمنظومة التأمين الشامل في محافظة بورسعيد، إذ إن التسجيل الإلكتروني مستمر إلى جانب التسجيل الورقي، لتكوين قاعدة البيانات الكاملة للمواطنين والتي تتضمن جميع البيانات المرضية والعلاجية للمواطنين فى بورسعيد، موضحا أنه سيتم إطلاق أول نظام ميكنة جميع خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، يوم 13 سبتمبر المقبل، على أن تعمل المنظومة بشكل رسمي وانتهى التشغيل التجريبي لها.
سوق-الحضرة-بالإسكندرية

«أنشئ في عهد عبد الناصر».. تعرف على سوق الحضرة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال افتتاحه 1300 من الصوب الزراعية، لمحافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة، إنه تلاحظ وجود مشكلة في محور المحمودية الذي يتم تنفيذه في الوقت الحالي على محور طريق المحمودية، متمثلة في مشكلة سوق الخضار بمنطقة الحضرة، مطالبا بنقل السوق الذي يعيق مشروع محور المحمودية في محافظة الإسكندرية، إذ إن المكان للمنفعة العامة، ومن الضروري التعامل مع الموقف. وذكر قنصوة أنه تم الانتهاء من التصميم الجديد لنقل وكالة الخضار لمنطقة مرغم على مساحة 120 فدانا، منها 40 فدانا للخضار والجزء الآخر منطقة لوجيستية.
شعبان-خليفة

«المحافظين» يطالب بسرعة صرف علاوة القطاع الخاص

قال شعبان خليفة رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين، إن مناقشة ممثلي العمال وأصحاب العمل فى الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي لآليات تطبيق قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بالحد الأدنى للأجور والعلاوة الخاصة والحافز الشهري للعمال أسوة بما تقرر للعاملين بالدولة على العاملين بالقطاع الخاص، بحضور ممثلين عن 11 وزارة، يعتبر خطوة إيجابية نحو الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الدولية، مضيفا أن العمال فى القطاع الخاص رحبوا بقرار المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، لأنه سيعزز موقف مصر بالتزامات تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها.
حقل-بترول

بدء حفر حقل غاز جنوب دسوق بعد 11 عاما من اكتشافه

منذ عدة سنوات وتحديدا في عام 2008 فوجئ أهالى كفر الشيخ بشركة بترول، صاحبة امتياز اكتشاف الآبار البترولية، تعسكر في عدة مناطق بالمحافظة للكشف والبحث عن اكتشافات بترولية جديدة، ثم تترك بعد ذلك المكان والذهاب لمكان آخر في نطاق المحافظة، لكن في جنوب مدينة دسوق وبالقرب من قرية العجوزين التابعة لمدينة دسوق كان الأمر مختلفا، إذ بعد القيام باستطلاعات بحثية، تم إحضار المعدات الخاصة بأعمال الحفر واستمرت نحو 6 أشهر، حتى تم اكتشاف بئر غاز ليتم وضع سياج حديدي حول قطعة الأرض البالغ مساحتها 6 أفدنة و14 قيراطا.
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مجلس-النواب

خارجية النواب: مصر تتبني استراتيجية لمكافحة الإرهاب

أكد النائب كريم درويش، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أهمية تعزيز الجهود المشتركة فى مجال مكافحة الإرهاب فى ضوء العلاقات الاستراتيجية القوية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. وقال إنه التقي المنسق الأمريكي لمكافحة الإرهاب السفير ناثان سيلز، بحضور رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب كمال عامر وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية طارق الخولى، وتم بحث سبل التعاون المصري الأمريكي في مواجهة الإرهاب وسبل تعزيز هذا التعاون لمواجهة التطورات التي تشهدها ظاهرة الإرهاب وتنسيق الجهود وتبادل الرؤى في هذا الشأن.
نقاب

هولندا تطبق رسميا حظر ارتداء النقاب

دخل حظر النقاب «البرقع»، حيز التنفيذ في هولندا، بدءا من اليوم الخميس، بعد نحو 14 عاما من النقاش، وبالتالي لم يعد ارتداء النقاب مسموحا به في المؤسسات العامة مثل المدارس والمستشفيات والمكاتب الحكومية أو في الحافلات والقطارات. بحسب وكالة الأنباء الألمانية، وحثت وزارة الداخلية فى هولندا، المؤسسات المحلية، والهيئات ذات الصلة على تطبيق الحظر، وأصبح من حق مسؤولي الأمن الآن مطالبة المنقبات بالكشف عن وجوههن، وإذا رفضن، يمكن منعهن من دخول المباني العامة أو مواجهة غرامات بما لا يقل عن 150 يورو، ما يعادل 167 دولارا.
الشرقية-للدخان

برلماني: لماذا تأخر نقل مصنع الشرقية للدخان؟

استنكر الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، تأخر الحكومة في تنفيذ قرار نقل مصنع شركة الشرقية للدخان رغم معاناة سكان المناطق المجاورة من التلوث البيئي الناتج عنه. وقال النائب في سؤال برلماني تقدم به إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن حق المواطن المصري في العيش في بيئة نظيفة وصحية هو أحد أهم الحقوق التي كفلها له الدستور، وهو من الحقوق التي لا تقبل التهاون في أي تعدٍّ قد يطرأ عليها.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب-القاعة

«إسكان النواب» تطالب بتحديد الأحوزة العمرانية

طالب النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية والكتل السكنية المتاخمة على أرض الواقع في أسرع وقت، وقال والي، إن المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، تتضمن الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية والكتل السكنية المتاخمة للحيز العمرانى بالقرى والنجوع على الطبيعة، ووضع علامات الكردونات الجديدة وإحداثيات نقط المساحات المضافة المطلوب إقرارها وكذا حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة.
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