حازم إمام: لاسارتي المسؤول الأول عن مستوى أزارو السئ

تحرير:سعد الدين محمود ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٥ م

حازم إمام

ألقى حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، باللوم على الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي، بعد الخسارة أما بيراميدز، مساء السبت. وتأهل بيراميدز إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بعدما خطف فوزًا ثمينًا من الأهلي، بهدف نظيف سجله إيريك تراوري، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الـ16 من المسابقة، ليضرب موعدًا مع حرس الحدود يوم 28 أغسطس الجاري، ليقصي المارد الأحمر من بطولة الكأس للمرة الثانية على التوالي، ويفوز عليه للمرة الرابعة على التوالي.

وقال حازم، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة ON sport: «لماذا لا يوجد بديل في الأهلي لوليد أزارو، وأين صلاح محسن الذي يعلم الجميع أنه لاعب جيد وقادر على تحقيق إضافة في هجوم الأهلي؟». وتابع: «لاسارتي كان لديه حلول لأزمة الهجوم، فهو يملك أيضا ضمن صفوفه مهاجما واعدا هو أحمد