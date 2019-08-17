لاسارتي عن الصفقات: طلبت بعض اللاعبين ولم يتم ضمهم

تحرير:أحمد سعيد ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٤٥ م

لاسارتي

سيطرت حالة من الغضب الشديد على الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي عقب الخسارة من بيراميدز في دور الـ16 من بطولة كأس مصر والخروج من البطولة مبكرًا، ووجه مدرب الأهلي انتقادات غير مباشرة لمجلس إدارة النادي بشأن تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث كشف لاسارتي عن توصيته بالتعاقد مع أحد المهاجمين المتميزين إلا أن مسؤولي القلعة الحمراء ردوا عليه بعدم وجود أموال للتعاقد مع هذا اللاعب. وقال مدرب الأهلي في هذا الشأن: "طلبت التعاقد مع مهاجم لكن الأمور المادية حالت دون ذلك وهذا ليس من اختصاصي".

وتابع لاسارتي خلال تصريحاته عقب المباراة: "إبرام الصفقات لا يعني أن تتعاقد مع أي لاعب، لكن أنا طلبت التعاقد مع لاعبين قادرين على صناعة الفارق لصالح الأهلي". وتأهل فريق بيراميدز إلى دور الـ8 لمسابقة كأس مصر، بعدما خطف فوزًا ثمينًا من الأهلي، بهدف نظيف أحرزه إيريك تراوري، خلال المباراة التي جمعتهما مساء