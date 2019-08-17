رياضة

لاسارتي عن الصفقات: طلبت بعض اللاعبين ولم يتم ضمهم

تحرير:أحمد سعيد ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٤٥ م
لاسارتي
لاسارتي
سيطرت حالة من الغضب الشديد على الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي عقب الخسارة من بيراميدز في دور الـ16 من بطولة كأس مصر والخروج من البطولة مبكرًا، ووجه مدرب الأهلي انتقادات غير مباشرة لمجلس إدارة النادي بشأن تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث كشف لاسارتي عن توصيته بالتعاقد مع أحد المهاجمين المتميزين إلا أن مسؤولي القلعة الحمراء ردوا عليه بعدم وجود أموال للتعاقد مع هذا اللاعب. وقال مدرب الأهلي في هذا الشأن: "طلبت التعاقد مع مهاجم لكن الأمور المادية حالت دون ذلك وهذا ليس من اختصاصي".
وتابع لاسارتي خلال تصريحاته عقب المباراة: "إبرام الصفقات لا يعني أن تتعاقد مع أي لاعب، لكن أنا طلبت التعاقد مع لاعبين قادرين على صناعة الفارق لصالح الأهلي". وتأهل فريق بيراميدز إلى دور الـ8 لمسابقة كأس مصر، بعدما خطف فوزًا ثمينًا من الأهلي، بهدف نظيف أحرزه إيريك تراوري، خلال المباراة التي جمعتهما مساء
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صدمة جديدة.. ثلاثي الأهلي يغيب عن مباراة السوبر

تأكد غياب رمضان صبحي وأيمن أشرف وعمرو السولية، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهة الزمالك المقبلة، المقرر لها يوم 18 سبتمبر المقبل، في مباراة كأس السوبر المصري. ويأتي غياب ثلاثي الأهلي بسبب الإيقاف، حيث حصل رمضان صبحي والسولية على البطاقة الصفراء الثالثة لهما، بينما يأتي غياب أيمن أشرف بعد أن تلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة 70 من مباراة اليوم عقب عرقلته لإيريك تراوري لاعب بيراميدز قبل أن ينفرد بمرمى محمد الشناوي حارس القلعة الحمراء.
حازم-امام (3)

حازم إمام: لاسارتي المسؤول الأول عن مستوى أزارو السئ

ألقى حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، باللوم على الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي، بعد الخسارة أما بيراميدز، مساء السبت. وتأهل بيراميدز إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بعدما خطف فوزًا ثمينًا من الأهلي، بهدف نظيف سجله إيريك تراوري، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الـ16 من المسابقة، ليضرب موعدًا مع حرس الحدود يوم 28 أغسطس الجاري، ليقصي المارد الأحمر من بطولة الكأس للمرة الثانية على التوالي، ويفوز عليه للمرة الرابعة على التوالي.
الاهلى-وبيراميدز-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (3)

مصدر: اتجاه في الأهلي لإقالة مارتن لاسارتي

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أن الساعات القليلة القادمة قد تشهد قراراً من جانب مجلس إدارة النادي بالإطاحة بالأورجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، بعد الخسارة التي لحقت بالأهلي أمام نظيره بيراميدز وإقصائه من دور الـ16 لبطولة كأس مصر. وأكد المصدر أن هناك حالة من الغضب الشديد داخل مجلس الإدارة بسبب أداء الفريق المتواضع في لقاء بيراميدز الذي أقيم مساء اليوم السبت وانتهى بفوز الأخير بهدف دون رد، خاصة أن مجلس الإدارة لم يقصر تجاه الفريق وتم تدعيمه بعدد من الصفقات المميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.
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حازم-امام (3)

حازم إمام: لاسارتي المسؤول الأول عن مستوى أزارو السئ

ألقى حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، باللوم على الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي، بعد الخسارة أما بيراميدز، مساء السبت. وتأهل بيراميدز إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بعدما خطف فوزًا ثمينًا من الأهلي، بهدف نظيف سجله إيريك تراوري، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الـ16 من المسابقة، ليضرب موعدًا مع حرس الحدود يوم 28 أغسطس الجاري، ليقصي المارد الأحمر من بطولة الكأس للمرة الثانية على التوالي، ويفوز عليه للمرة الرابعة على التوالي.
الاهلى-وبيراميدز-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (3)

مصدر: اتجاه في الأهلي لإقالة مارتن لاسارتي

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أن الساعات القليلة القادمة قد تشهد قراراً من جانب مجلس إدارة النادي بالإطاحة بالأورجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، بعد الخسارة التي لحقت بالأهلي أمام نظيره بيراميدز وإقصائه من دور الـ16 لبطولة كأس مصر. وأكد المصدر أن هناك حالة من الغضب الشديد داخل مجلس الإدارة بسبب أداء الفريق المتواضع في لقاء بيراميدز الذي أقيم مساء اليوم السبت وانتهى بفوز الأخير بهدف دون رد، خاصة أن مجلس الإدارة لم يقصر تجاه الفريق وتم تدعيمه بعدد من الصفقات المميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.
الاهلى-وبيراميدز-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (3)

لاسارتي يثير أزمة في مؤتمر مباراة بيراميدز

خرج الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن شعوره خلال المؤتمر الصحفي عقب مواجهة بيراميدز، التي أقيمت اليوم السبت. وتأهل بيراميدز إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بعدما خطف فوزًا ثمينًا من الأهلي، بهدف نظيف سجله إيريك تراوري، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الـ16 من المسابقة، ليضرب موعدًا مع حرس الحدود يوم 28 أغسطس الجاري، ليقصي أقصى المارد الأحمر من بطولة الكأس للمرة الثانية على التوالي، ويفوز عليه ببمرة الرابعة على التوالي.
طه-اسماعيل (3)

طه إسماعيل يكشف مفاجأة عن مستقبل لاسارتي مع الأهلي

قال طه إسماعيل، نجم النادي الأهلي السابق، وعضو اللجنة الفنية بالقلعة الحمراء، إن مستقبل الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، لا يمكن أن تحدده مباراة واحدة أمام بيراميدز. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأولى كانت تحت مسمى الأسيوطي بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين بالدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0)، بينما فوزه في لقاء اليوم هو الرابع له في تاريخ مواجهات الفريقين.
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