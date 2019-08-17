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طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على شمال غزة

تحرير:وكالات ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٤٧ م
قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، غارات عدة على مناطق شمال غزة، وذلك وفق ما أدلى به شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك" الروسية، ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن الطيران الإسرائيلي شن غارة شمال قطاع غزة، بعد محاولة شبان اجتياز الحدود والوصول إلى الأراضي الإسرائيلية شرق بيت لاهيا، وأن هناك أنباء عن مقتل فلسطينيين في أثناء محاولتهم التسلل من قطاع غزة إلى إسرائيل. وصرح الناطق الرسمي باسم الجيش أفيخاي أدرعي: "قوات الجيش رصدت مشتبها فيهم وهم مسلحين بالقرب من السياج الأمني شمال قطاع غزة، وأن مروحية حربية ودبابة أطلقت باتجاههم النار".
وأعلن موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم السبت، أنه تم إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة على جنوب إسرائيل ومنظومة القبة الحديدية تطلق صواريخ لاعتراضها، كما انطلقت صافرات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية بمحيط قطاع غزة. وشن سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، قصفا على مواقع
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جيش-الاحتلال

إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة على جنوب إسرائيل

أعلن موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم السبت، أنه تم إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة على جنوب إسرائيل ومنظومة القبة الحديدية تطلق صواريخ لاعتراضها، كما انطلقت صافرات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية بمحيط قطاع غزة. وشن سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، قصفا على مواقع وأهداف في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وذكرت تقارير صحفية محلية أن مقاتلات جيش الاحتلال استهدفت موقعا تابعا لحركة حماس شرق حي الزيتون الواقع شرق القطاع، مضيفة أن مقاتلات من دون طيار تابعة لجيش الاحتلال قصفت أرضا خالية شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.
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العسكري السوداني يختار 3 من أعضائه للمجلس السيادي

قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي بالسودان شمس الدين الكباشي، اليوم السبت، إن المجلس السيادي سيضم في عضويته رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والفريق ياسر العطا، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن اسمي العضوين المتبقيين اللذين سيختارهما الجيش في وقت لاحق، وذلك في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز بالعربية". ووفقا لاتفاق تقاسم السلطة، سيضم المجلس السيادي 5 أعضاء يختارهم المجلس العسكري، و5 من اختيار تحالف المعارضة وعضوا واحدا يتفق عليه الطرفان.
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أبي أحمد: الطريق إلى الديمقراطية بدأ في السودان

قال رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد علي: "إن الطريق إلى الديمقراطية في السودان بدأ اليوم، إن هذا اليوم يعتبر يوم انتصار لنا جميعا ولجميع من عمل من أجل السودان، كما أن إثيوبيا دعمت الانتقال السلمي للسلطة في السودان، داعيا السودانيين إلى الحفاظ على السلام، مشددا على ضرورة تطبيق مبادئ التحول الديمقراطي في السودان بكل بنودها، فالسلام في المستقبل سيعتمد على ما تم إنجازه اليوم، جاء ذلك في كلمته عقب توقيع وثائق ترتيبات نقل السلطة إلى حكومة مدنية في السودان، اليوم السبت، وسط حضور مسؤولين دوليين وإقليميين.
عادل الجبير

الجبير: السعودية تدعم كل ما يضمن للسودان استقراره

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم السبت، تعليقا على توقيع وثائق ترتيبات السلطة الانتقالية في الخرطوم إن المملكة العربية السعودية كانت وستظل تدعم كل ما يضمن للسودان أمنه واستقراره، وإن اتفاق السودان يعتبر اللبنة الأولى لبناء دولة متمكنة اقتصاديا وأمنيا، والسعودية شاركت بشكل فعال في دعم جهود التوصل للاتفاق في السودان، معربا عن تطلعه أن يعمل السودانيون على تحصين اتفاق الشراكة ومواجهة التدخلات الخارجية، وذلك حسب تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية.
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جيش-الاحتلال

إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة على جنوب إسرائيل

أعلن موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم السبت، أنه تم إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة على جنوب إسرائيل ومنظومة القبة الحديدية تطلق صواريخ لاعتراضها، كما انطلقت صافرات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية بمحيط قطاع غزة. وشن سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، قصفا على مواقع وأهداف في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وذكرت تقارير صحفية محلية أن مقاتلات جيش الاحتلال استهدفت موقعا تابعا لحركة حماس شرق حي الزيتون الواقع شرق القطاع، مضيفة أن مقاتلات من دون طيار تابعة لجيش الاحتلال قصفت أرضا خالية شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.
القبة-الحديدية

جيش الاحتلال: القبة الحديدية تعترض صاروخا من غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، إن القبة الحديدية اعترضت صاروخا أطلق من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف دون الحديث عن أضرار مادية وبشرية. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن "صاروخاً واحداً أطلق من القطاع مساء الجمعة، واعترضته القبة الحديدية". وأضاف في تصريحات صحفية: "في أعقاب انطلاق صفارات الإنذار في سديروت، وچا?يم، وإيرز، ونيريم، اعترضت القبة الحديدية الصاروخ الذي أطلق من غزة".
حادث-دهس-فى-اسرائيل

عملية دهس في بيت لحم وجيش الاحتلال يقتل المنفذ

أفادت "سكاي نيوز عريبة"، في خبر عاجل، اليوم الجمعة، بوقوع عملية دهس بالقرب من مستوطنة العازار جنوب بيت لحم، مشيرة إلى أن قوة من الجيش الإسرائيلي أطلقت النار على السائق ما أسفر عن مقتله. فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، إصابة إسرائيليين في حالة خطيرة، جراء عملية الدهس. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح أول أيام عيد الأضحى، باحات المسجد الأقصى لتفريق آلاف المصلين المحتشدين لتأدية الصلاة، في محاولة لتفريقهم لتمكين المستوطنين من اقتحام باحات الأقصى في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"، ما أسفر عن إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق.
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بزعم عملية طعن.. قتيل وجريحان برصاص الاحتلال في القدس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، مقتل فلسطيني وإصابة اثنين آخرين في مدينة القدس المحتلة، على أثر عملية طعن قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن شابين فلسطينيين قاما بنتفيذها، بحسب "سكاي نيوز". وفند شهود عيان ادعاءات الجيش الإسرائيلي وأكدوا أنه لم تكن هناك عملية طعن، وأوضحوا أن مستوطنا حاول اقتحام المسجد الأقصى، وعندما حاول الحراس منعه، قام بإطلاق النار على قدم الحارس، بحسب "روسيا اليوم". وأضاف الشهود أن شرطة الاحتلال قامت بإطلاق النار باتجاه الحرس ما تسبب بإصابة أحد عناصرها بالخطأ.
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