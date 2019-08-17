طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على شمال غزة

تحرير:وكالات ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٤٧ م

قوات الاحتلال الإسرائيلي

شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، غارات عدة على مناطق شمال غزة، وذلك وفق ما أدلى به شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك" الروسية، ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن الطيران الإسرائيلي شن غارة شمال قطاع غزة، بعد محاولة شبان اجتياز الحدود والوصول إلى الأراضي الإسرائيلية شرق بيت لاهيا، وأن هناك أنباء عن مقتل فلسطينيين في أثناء محاولتهم التسلل من قطاع غزة إلى إسرائيل. وصرح الناطق الرسمي باسم الجيش أفيخاي أدرعي: "قوات الجيش رصدت مشتبها فيهم وهم مسلحين بالقرب من السياج الأمني شمال قطاع غزة، وأن مروحية حربية ودبابة أطلقت باتجاههم النار".

وأعلن موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم السبت، أنه تم إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة على جنوب إسرائيل ومنظومة القبة الحديدية تطلق صواريخ لاعتراضها، كما انطلقت صافرات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية بمحيط قطاع غزة. وشن سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، قصفا على مواقع