رياضة

صدمة جديدة.. ثلاثي الأهلي يغيب عن مباراة السوبر

تحرير:أحمد سعيد ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٥٣ م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
تأكد غياب رمضان صبحي وأيمن أشرف وعمرو السولية، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهة الزمالك المقبلة، المقرر لها يوم 18 سبتمبر المقبل، في مباراة كأس السوبر المصري. ويأتي غياب ثلاثي الأهلي بسبب الإيقاف، حيث حصل رمضان صبحي والسولية على البطاقة الصفراء الثالثة لهما، بينما يأتي غياب أيمن أشرف بعد أن تلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة 70 من مباراة اليوم عقب عرقلته لإيريك تراوري لاعب بيراميدز قبل أن ينفرد بمرمى محمد الشناوي حارس القلعة الحمراء.
ولم يتحدد حتى الآن الملعب الذي ستقام عليه مباراة السوبر بين بطل الدوري والزمالك بطل كأس مصر لموسم 2017 - 2018. وتأهل فريق بيراميدز إلى دور الـ8 لمسابقة كأس مصر، بعدما خطف فوزًا ثمينًا من الأهلي، بهدف نظيف أحرزه البوركيني إيريك تراوري، في الدقيقة 55 من زمن المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت،
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لاسارتي عن الصفقات: طلبت بعض اللاعبين ولم يتم ضمهم

سيطرت حالة من الغضب الشديد على الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي عقب الخسارة من بيراميدز في دور الـ16 من بطولة كأس مصر والخروج من البطولة مبكرًا، ووجه مدرب الأهلي انتقادات غير مباشرة لمجلس إدارة النادي بشأن تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث كشف لاسارتي عن توصيته بالتعاقد مع أحد المهاجمين المتميزين إلا أن مسؤولي القلعة الحمراء ردوا عليه بعدم وجود أموال للتعاقد مع هذا اللاعب. وقال مدرب الأهلي في هذا الشأن: "طلبت التعاقد مع مهاجم لكن الأمور المادية حالت دون ذلك وهذا ليس من اختصاصي".
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حازم إمام: لاسارتي المسؤول الأول عن مستوى أزارو السئ

ألقى حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، باللوم على الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي، بعد الخسارة أما بيراميدز، مساء السبت. وتأهل بيراميدز إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بعدما خطف فوزًا ثمينًا من الأهلي، بهدف نظيف سجله إيريك تراوري، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الـ16 من المسابقة، ليضرب موعدًا مع حرس الحدود يوم 28 أغسطس الجاري، ليقصي المارد الأحمر من بطولة الكأس للمرة الثانية على التوالي، ويفوز عليه للمرة الرابعة على التوالي.
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مصدر: اتجاه في الأهلي لإقالة مارتن لاسارتي

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أن الساعات القليلة القادمة قد تشهد قراراً من جانب مجلس إدارة النادي بالإطاحة بالأورجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، بعد الخسارة التي لحقت بالأهلي أمام نظيره بيراميدز وإقصائه من دور الـ16 لبطولة كأس مصر. وأكد المصدر أن هناك حالة من الغضب الشديد داخل مجلس الإدارة بسبب أداء الفريق المتواضع في لقاء بيراميدز الذي أقيم مساء اليوم السبت وانتهى بفوز الأخير بهدف دون رد، خاصة أن مجلس الإدارة لم يقصر تجاه الفريق وتم تدعيمه بعدد من الصفقات المميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.
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الأهلي يبدأ استعداداته لموقعة بيراميدز في الكأس

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره بيراميدز، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل، في إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر، وجاء ذلك بعدما حصل لاعبو المارد الأحمر على إجازة من التدريبات أمس الإثنين بعد مواجهة «اطلع بره» بطل جنوب السودان، والتي أُقيمت مساء الأحد الماضي، ضمن ذهاب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، وانتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة.
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ماذا قدمت الأندية المصرية في الكونفيدرالية؟

يخوض بيراميدز للمرة الأولى في تاريخه غمار المنافسات الإفريقية، ليصبح الفريق المصري رقم 13 الذي يشارك في الكونفيدرالية منذ انطلاق البطولة بالمسمى الجديد عام 2004، ويبدأ بيراميدز مشواره بمواجهة النجم الكونغولي في ذهاب دور الـ64 من بطولة الكونفيدرالية، يوم السبت المقبل، على استاد الدفاع الجوي. ويبحث بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، عن تحقيق نتائج مميزة في أول تجربة خارجية له، بعيدا عن النطاق المحلي، خاصة بعد نجاحه في الحصول على المركز الثالث بترتيب الدوري الممتاز (2018- 2019)، خلف القطبين الأهلي (البطل) والزمالك (الوصيف).
رمضان-صبحي

رمضان صبحي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

كشف رمضان صبحي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة المفاوضات مع نادي الزمالك خلال الأيام الماضية لضمه من صفوف فريق هيدرسفيلد الإنجليزي، وقال صبحي في تصريحات تليفزيونية، فجر اليوم الأربعاء: «علاقتي بالأهلي أبدية ولن يدخل بينها أي شخص. أحترم الزمالك ولكن لم تكن هناك مفاوضات وعدت للأهلي برغبتي، وسعيد بذلك لحاجة النادي إليّ، ومن قبلها حاجتي إليه»، وتابع رمضان: «سعيد بالتجديد والبقاء في الأهلي لموسم إضافي. نحاول التركيز خلال الفترة المقبلة للفوز بكل بطولة ننافس عليها».
كأس-مصر

تعرف على موعد وملاعب المباريات المتبقية في كأس مصر

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد الأدوار المتبقية من بطولة كأس مصر للموسم الحالي (2018- 2019) حتى مباريات الدور قبل النهائي، وحددت اللجنة يوم 17 أغسطس الجاري في الثامنة مساءً موعدًا للمباراة التي ستجمع الأهلي ضد نظيره بيراميدز، في إطار لقاءات دور الـ16 من المسابقة، وذلك على استاد برج العرب بالإسكندرية، ومن المقرر أن يلاقي الفائز من الأهلي وبيراميدز فريق حرس الحدود يوم 28 أغسطس الجاري على برج العرب ضمن دور الثمانية من البطولة.
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