صدمة جديدة.. ثلاثي الأهلي يغيب عن مباراة السوبر

تحرير:أحمد سعيد ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٥٣ م

رمضان صبحي

تأكد غياب رمضان صبحي وأيمن أشرف وعمرو السولية، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهة الزمالك المقبلة، المقرر لها يوم 18 سبتمبر المقبل، في مباراة كأس السوبر المصري. ويأتي غياب ثلاثي الأهلي بسبب الإيقاف، حيث حصل رمضان صبحي والسولية على البطاقة الصفراء الثالثة لهما، بينما يأتي غياب أيمن أشرف بعد أن تلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة 70 من مباراة اليوم عقب عرقلته لإيريك تراوري لاعب بيراميدز قبل أن ينفرد بمرمى محمد الشناوي حارس القلعة الحمراء.

ولم يتحدد حتى الآن الملعب الذي ستقام عليه مباراة السوبر بين بطل الدوري والزمالك بطل كأس مصر لموسم 2017 - 2018. وتأهل فريق بيراميدز إلى دور الـ8 لمسابقة كأس مصر، بعدما خطف فوزًا ثمينًا من الأهلي، بهدف نظيف أحرزه البوركيني إيريك تراوري، في الدقيقة 55 من زمن المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت،