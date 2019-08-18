جريمة

انتحار شاب لمروره بأزمة عاطفية في الدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ ص
انتحار - صورة أرشيفية
انتحار - صورة أرشيفية
أنهى شاب في العقد الثاني من العمر حياته شنقا بحبل في سقف غرفته، من قرية العصافرة التابعة لمركز المطرية بمحافظة الدقهلية، بسبب مروره بحالة نفسية سيئة بعد أن دخل في أزمة مالية ولم يتمكن من ايجاد عمل حتى فشلت علاقته العاطفية. تلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بورود اشارة من مأمور مركز شرطة المطرية عن وصول "كريم. س. س 31 عامًا"، إلى مستشفى المطرية المركزي جثة هامدة لانتحاره.
وعلى الفور انتقل ضباط المباحث الجنائية إلى مكان البلاغ، وبسؤال أسرته نفوا وجود شبهة جنائية في الوفاة. وأكدوا في التحقيقات، أنهم فوجئوا به يتدلى من سقف، مشيرين إلى أنه كان يمر بحالة نفسية سيئة مؤخرًا، حيث كان يمر بضائقة مالية ولم يتمكن من خطبة حبيبته وفشلت علاقتهما العاطفية.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة
اقرأ المزيد
جثة

في أقل من 24 ساعة.. حل لغز مقتل فكهاني بالقليوبية

في أقل من 24 ساعة ألقت قوات الأمن بالقليوبية القبض على مسجل خطر لاتهامه بقتل فكهاني بطلقتين ناريتين في قرية جمجرة الجديدة التابعة لمركز بنها؛ وذلك وسط ذهول وصرخات المارة، وذلك بسبب خلافات قديمة بينهما، البداية تعود إلى تلقي مدير أمن القليوبية اللواء طارق عجيز بلاغا من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث بنها، بمقتل فكهانى يدعى "خالد.ا" نتيجة مشادة كلامية نشبت بينه وبين عنصر إجرامي، تطورت إلى مشاجرة أطلق خلالها الأخير عليه الرصاص فأرداه قتيلا غارقا في دمائه، ولاذ بالهرب عقب ارتكاب الجريمة.
غرق-طفل-فى-ترعة النوبارية-وانتشال جثته-بعد-يومين (4)

هربا من الحر.. انتشال طفل غرق في النيل بكفر الشيخ

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن كفر الشيخ، اليوم السبت، جثة طفل لقي مصرعه غرقا في نهر النيل بقرية الجزيرة الخضراء التابعة لمركز مطوبس وذلك أثناء نزوله للاستحمام في النيل هربًا من حرارة الجو. ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن كفر الشيخ إخطارا من اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بورود بلاغ إلى إدارة شرطة النجدة بمطوبس بغرق طفل بنهر النيل أمام قرية الجزيرة الخضراء بدائرة المركز.
عاطلين-سرقا-شقة-في-بنها

حبس عاطلين سرقا شقة وأضرما النار فيها ببنها

أمرت نيابة بنها بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق على خلفية اتهامهما بالسطو على شقة بعزبة المتيني بمركز بنها وسرقة محتويات خزينة مالكها وإضرام النيران فيها؛ لإخفاء معالم جريمتهما خلال وجوده وأسرته في "المصيف"، كان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من المقدم محمد غلاب رئيس مباحث قسم أول بنها بورود بلاغ من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة بناحية عزبة المتيني دائرة القسم.
مذبحة-الحوامدية‎ (2)

«أنا دبحت العيال» القصة الكاملة لجريمة هزت الحوامدية

أيام قليلة عاشتها "إسراء" وشقيقتها "أسماء" كانت الأسوأ، قبل عيد الأضحى المبارك بثلاثة أيام استيقظتا على حريق هائل التهم المنزل بالكامل، وتفحمت محتويات الشقة، جلس الأب ينعي حاله بعدما التهمت النيران ما يملك، لم تستفق الشقيقتان من الكارثة حتى كتب والدهما السطر الأخير في حياتهما، بعدما نحى قلبه وضميره جانبا في جريمة بشعة، استدرجهما صباح الجمعة الماضي إلى مشتل بجوار كوبري ترعة الجيزاوية وذبحهما معا، وأبلغ قوات الشرطة وجلس بجوار جثتيهما ويداه ملطختان بالدماء.
اقرأ المزيد من الأخبار
انتحار

ممرضة تحاول الانتحار هربا من الديون في الدقهلية

أقدمت ممرضة في العقد الثالث من العمر مقيمة بمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية، على الانتحار وإنهاء حياتها بابتلاع قرص كيماوي سام يستخدم في حفظ الغلال؛ وذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب تراكم الديون ومرورها بأزمات مالية. تلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة بني عبيد عن وصول "سعدية. س. ر - 33 عاما - ممرضة"، إلى مستشفى دكرنس في حالة إعياء شديدة وقئ مستمر ادعاء تسمم.
بانجو - أرشيفية

ضبط شخصين بحوزتهما 10 كيلو بانجو في المنصورة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من إلقاء القبض على شخصين كونا تشكيلا عصابيا فيما بينهما بقصد الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بدافع التربح السريع، وبحوزتهما 10 كيلو جرامات لنبات البانجو المخدر. إذ تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات أكدت صحتها التحريات السرية، إلى ضباط مكافحة المخدرات، عن قيام شخصين بالترويح للمواد المخدرة.
الانتحار-شنقا

بعد 16 يوما من إعلانها| «الثانوية» تقتل فتاة بالفيوم

بسبب مجموعها الضعيف أقدمت طالبة بالصف الثالث الثانوي بمركز بركة السبع التابع لمحافظة المنوفية، على الانتحار شنقا، وذلك بسبب تدني مجموعها في الثانوية العامة، وحصولها على نسبة 64%، وسط ارتفاع مجاميع الثانوية العامة لهذا العام، إذ تبين دخول الطالبة فى نوبة اكتئاب شديدة منذ إعلان النتيجة فى 13 يوليو الجاري، وتم نقل الجثمان للمشرحة وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى كلفت بدورها رجال المباحث بالتحري بشأن الواقعة للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.
انتحار

انتحار فتاة مراهقة بالدقهلية بسبب تنظيف المنزل

أنهت فتاة في مرحلة المراهقة حياتها بالانتحار شنقا داخل غرفتها بقرية بهوت التابعة لمدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، بسبب خلافاتها مع والدتها ورفضها المشاركة في تنظيف المنزل قبل عيد الأضحى، إذ نشبت مشادة بينهما انتهت بتأديب والدتها لها بالضرب، وتلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز نبروه بورود إشارة من المستشفى المركزي تفيد وصول فتاة تدعى "سعدية. ر. م."، 14 عاما، وشهرتها «شاهندة»، جثة هامدة وحول عنقها آثار زرقاء شبهة شنق.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org