انتحار شاب لمروره بأزمة عاطفية في الدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ ص

انتحار - صورة أرشيفية

أنهى شاب في العقد الثاني من العمر حياته شنقا بحبل في سقف غرفته، من قرية العصافرة التابعة لمركز المطرية بمحافظة الدقهلية، بسبب مروره بحالة نفسية سيئة بعد أن دخل في أزمة مالية ولم يتمكن من ايجاد عمل حتى فشلت علاقته العاطفية. تلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بورود اشارة من مأمور مركز شرطة المطرية عن وصول "كريم. س. س 31 عامًا"، إلى مستشفى المطرية المركزي جثة هامدة لانتحاره.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث الجنائية إلى مكان البلاغ، وبسؤال أسرته نفوا وجود شبهة جنائية في الوفاة. وأكدوا في التحقيقات، أنهم فوجئوا به يتدلى من سقف، مشيرين إلى أنه كان يمر بحالة نفسية سيئة مؤخرًا، حيث كان يمر بضائقة مالية ولم يتمكن من خطبة حبيبته وفشلت علاقتهما العاطفية.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة