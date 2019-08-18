رياضة

بيراميدز كابوس الأهلي في الألفية الثالثة

أصبحت مواجهة بيراميدز تمثل عقدة حقيقية للأهلي بل تعتبر كابوس للإدارة والجماهير ورغم رحيل تركي آل الشيخ عن النادي حدجيث العهد في الكرة إلا أن التفوق لازال مستمرا
١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ ص
بيراميدز
بيراميدز
كالعادة استطاع فريق بيراميدز أن يرسخ عقدته في مبارياته مع الأهلي بعد فوزه اليوم على الأخير بهدف دون رد أحرز إيريك تراوري في الدقيقة 55 من المباراة، التي جمعت بين الفريقين مساء السبت على استاد برج العرب ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، ليحسم بيراميدز بطاقة التأهل إلى ربع نهائي بطولة الكأس، كما إن هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يطيح فيها بيراميدز بالأهلي من كأس مصر حيث فاز عليه الموسم الماضي بنفس النتيجة في دور الـ8 لكن تحت إسم الأسيوطي.
كابوس ويبدو أن مواجهة بيراميدز باتت تمثل كابوسًا لمسؤلي الأهلي واللاعبين خاصة أن خسارة اليوم هي الرابعة على التوالي، حيث فاز بيراميدز على الأهلي في بطولة كأس مصر الموسم الماضي عندما كان يحمل إسم الأسيوطي، ثم حقق الفوز عليه في مباراتي الدوري الموسم الماضي أيضا بعد أن انتهى لقاء الدور الأول بالفوز بنتيجة
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دونجا: بيراميدز رفض رحيلي إلى الأهلي وهذا كان قراري

تحدث نبيل دونجا لاعب خط وسط نادي بيراميدز عن المفاوضات التي تلقاها من الأهلي والزمالك خلال فترة الانتقالات الحالية. وتأهل بيراميدز إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بعدما خطف فوزًا ثمينًا من الأهلي، بهدف نظيف سجله إيريك تراوري، خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الـ16 من المسابقة، ليضرب موعدًا مع حرس الحدود يوم 28 أغسطس الجاري، ليقصي أقصى المارد الأحمر من بطولة الكأس للمرة الثانية على التوالي، ويفوز عليه ببمرة الرابعة على التوالي.
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صدمة جديدة.. ثلاثي الأهلي يغيب عن مباراة السوبر

تأكد غياب رمضان صبحي وأيمن أشرف وعمرو السولية، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهة الزمالك المقبلة، المقرر لها يوم 18 سبتمبر المقبل، في مباراة كأس السوبر المصري. ويأتي غياب ثلاثي الأهلي بسبب الإيقاف، حيث حصل رمضان صبحي والسولية على البطاقة الصفراء الثالثة لهما، بينما يأتي غياب أيمن أشرف بعد أن تلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة 70 من مباراة اليوم عقب عرقلته لإيريك تراوري لاعب بيراميدز قبل أن ينفرد بمرمى محمد الشناوي حارس القلعة الحمراء.
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لاسارتي عن الصفقات: طلبت بعض اللاعبين ولم يتم ضمهم

سيطرت حالة من الغضب الشديد على الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي عقب الخسارة من بيراميدز في دور الـ16 من بطولة كأس مصر والخروج من البطولة مبكرًا، ووجه مدرب الأهلي انتقادات غير مباشرة لمجلس إدارة النادي بشأن تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث كشف لاسارتي عن توصيته بالتعاقد مع أحد المهاجمين المتميزين إلا أن مسؤولي القلعة الحمراء ردوا عليه بعدم وجود أموال للتعاقد مع هذا اللاعب. وقال مدرب الأهلي في هذا الشأن: "طلبت التعاقد مع مهاجم لكن الأمور المادية حالت دون ذلك وهذا ليس من اختصاصي".
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عقدة بيراميدز تطارد الأهلي ولاسارتي قبل موقعة الكأس

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصري في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأولى كانت تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين بالدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).
عبد-السعيد-بيراميدز (3)

أرقام لا تفوتك من تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصري في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأولى كانت تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين بالدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).
علي جبر - بيراميدز‎ (2)

المحترفون والدوليون يشعلون موقعة الأهلي وبيراميدز

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية، وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصرى في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأول كان تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين بالدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).
مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (4)

تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي ضد بيراميدز

استقر الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على ملامح تشكيل فريقه الأحمر، الذي سيخوض به مواجهة نظيره بيراميدز، المقرر لها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الستة عشر ببطولة كأس مصر، تحت قيادة الحكم الدولي جهاد جريشة، ويعاونه كل من هاني عبد الفتاح مساعدًا أول، ويوسف البساطي مساعدًا ثانيا، وصبحي العمراوي حكمًا رابعًا، وطارق سامي حكما إضافيا أول، ومحمود ناجي حكما إضافيا ثانيا.
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