رياضة

دونجا: بيراميدز رفض رحيلي إلى الأهلي وهذا كان قراري

تحرير:سعد الدين محمود ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ ص
دونجا - بيراميدز
دونجا - بيراميدز
تحدث نبيل دونجا لاعب خط وسط نادي بيراميدز عن المفاوضات التي تلقاها من الأهلي والزمالك خلال فترة الانتقالات الحالية. وتأهل بيراميدز إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بعدما خطف فوزًا ثمينًا من الأهلي، بهدف نظيف سجله إيريك تراوري، خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الـ16 من المسابقة، ليضرب موعدًا مع حرس الحدود يوم 28 أغسطس الجاري، ليقصي أقصى المارد الأحمر من بطولة الكأس للمرة الثانية على التوالي، ويفوز عليه ببمرة الرابعة على التوالي.
وقال دونجا في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد : «بالفعل كانت هناك مفاوضات من جانب الأهلي مع إدارة بيراميدز، ولكن النادي رفض رحيلي وتمسك باستمراري مع الفريق، وبالطبع أنا تحت أمر النادي وقررت الالتزام برغبته». واشار، إلى أنه بخلاف عرض
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بيراميدز كابوس الأهلي في الألفية الثالثة

كالعادة استطاع فريق بيراميدز أن يرسخ عقدته في مبارياته مع الأهلي بعد فوزه اليوم على الأخير بهدف دون رد أحرز إيريك تراوري في الدقيقة 55 من المباراة، التي جمعت بين الفريقين مساء السبت على استاد برج العرب ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، ليحسم بيراميدز بطاقة التأهل إلى ربع نهائي بطولة الكأس، كما إن هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يطيح فيها بيراميدز بالأهلي من كأس مصر حيث فاز عليه الموسم الماضي بنفس النتيجة في دور الـ8 لكن تحت إسم الأسيوطي.
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صدمة جديدة.. ثلاثي الأهلي يغيب عن مباراة السوبر

تأكد غياب رمضان صبحي وأيمن أشرف وعمرو السولية، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهة الزمالك المقبلة، المقرر لها يوم 18 سبتمبر المقبل، في مباراة كأس السوبر المصري. ويأتي غياب ثلاثي الأهلي بسبب الإيقاف، حيث حصل رمضان صبحي والسولية على البطاقة الصفراء الثالثة لهما، بينما يأتي غياب أيمن أشرف بعد أن تلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة 70 من مباراة اليوم عقب عرقلته لإيريك تراوري لاعب بيراميدز قبل أن ينفرد بمرمى محمد الشناوي حارس القلعة الحمراء.
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لاسارتي عن الصفقات: طلبت بعض اللاعبين ولم يتم ضمهم

سيطرت حالة من الغضب الشديد على الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي عقب الخسارة من بيراميدز في دور الـ16 من بطولة كأس مصر والخروج من البطولة مبكرًا، ووجه مدرب الأهلي انتقادات غير مباشرة لمجلس إدارة النادي بشأن تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث كشف لاسارتي عن توصيته بالتعاقد مع أحد المهاجمين المتميزين إلا أن مسؤولي القلعة الحمراء ردوا عليه بعدم وجود أموال للتعاقد مع هذا اللاعب. وقال مدرب الأهلي في هذا الشأن: "طلبت التعاقد مع مهاجم لكن الأمور المادية حالت دون ذلك وهذا ليس من اختصاصي".
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الاهلى-وبيراميدز-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (6)

صدمة جديدة.. ثلاثي الأهلي يغيب عن مباراة السوبر

تأكد غياب رمضان صبحي وأيمن أشرف وعمرو السولية، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهة الزمالك المقبلة، المقرر لها يوم 18 سبتمبر المقبل، في مباراة كأس السوبر المصري. ويأتي غياب ثلاثي الأهلي بسبب الإيقاف، حيث حصل رمضان صبحي والسولية على البطاقة الصفراء الثالثة لهما، بينما يأتي غياب أيمن أشرف بعد أن تلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة 70 من مباراة اليوم عقب عرقلته لإيريك تراوري لاعب بيراميدز قبل أن ينفرد بمرمى محمد الشناوي حارس القلعة الحمراء.
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بيراميدز: نرحب بإسناد مباراة الأهلي لجهاد جريشة ولكن

رحب نادي بيراميدز باختيار الدولي جهاد جريشة حكمًا لمباراة الأهلي التي ستقام، مساء السبت، في كأس مصر، لكنه رفض تصريحات لجنة الحكام بشأن استقدام حكام أجانب لمباراة للأهلي والزمالك فقط. وقال ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، إن ناديه يدعم جميع عناصر اللعبة داخل اتحاد الكرة وعلى رأسها منظومة التحكيم باعتبارها من العناصر الفعالة والهامة في إنجاح أي مسابقة. وأوضح عيد، في تصريحات صحفية، أن بيراميدز يعتبر نفسه عاملا مشتركا وفعالا في مساعدة منظومة الكرة المصرية وتقديم أوجه العون وليس تصدير المشاكل.
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ديسابر يضم 20 لاعبًا لمواجهة الأهلي ويستبعد أنطوي

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة فريقه التي التي ستدخل في معسكر مغلق مساء اليوم الجمعة بالإسكندرية، استعداداً لمواجهة فريق الأهلي، المقرر لها غدًا السبت، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر. ويسعى بيراميدز لمواصلة تفوقه على الأهلي حيث نجح الفريق الأزرزق في الفوز على الأحمر ذهابا وايابا في ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز، والذي انتهى بفوز الأحمر باللقب، رقم 41 في تاريخه.
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مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه التي ستدخل في معسكر مغلق مساء اليوم الجمعة بالإسكندرية، استعداداً لمواجهة فريق بيراميدز، المقرر لها غدًا السبت، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر. ويسعى الأحمر لتحقيق الفوز الأول أمام بيراميدز، بعدما خسر ذهابا وإيابا، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز، والذي انتهى بفوز الأحمر باللقب، رقم 41 في تاريخه.
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