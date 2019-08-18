دونجا: بيراميدز رفض رحيلي إلى الأهلي وهذا كان قراري

تحرير:سعد الدين محمود ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ ص

دونجا - بيراميدز

تحدث نبيل دونجا لاعب خط وسط نادي بيراميدز عن المفاوضات التي تلقاها من الأهلي والزمالك خلال فترة الانتقالات الحالية. وتأهل بيراميدز إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بعدما خطف فوزًا ثمينًا من الأهلي، بهدف نظيف سجله إيريك تراوري، خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الـ16 من المسابقة، ليضرب موعدًا مع حرس الحدود يوم 28 أغسطس الجاري، ليقصي أقصى المارد الأحمر من بطولة الكأس للمرة الثانية على التوالي، ويفوز عليه ببمرة الرابعة على التوالي.

وقال دونجا في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد : «بالفعل كانت هناك مفاوضات من جانب الأهلي مع إدارة بيراميدز، ولكن النادي رفض رحيلي وتمسك باستمراري مع الفريق، وبالطبع أنا تحت أمر النادي وقررت الالتزام برغبته». واشار، إلى أنه بخلاف عرض