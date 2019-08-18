مصرع قيادي حوثي.. والجيش يحرر صعدة شمالي اليمن

تحرير:وكالات ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ ص

صورة أرشيفية

حررت قوات الجيش الوطني، بإسناد قوات التحالف العربي مناطق جديدة، بمديرية باقِم شمالي محافظة صعدة شمالي اليمن. وقالت مصادر عسكرية، إن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات المتمردة، وتدمير آليات تابعة لها. وأكدت المصادر، أن قوات الجيش اليمني حررت قرية "خشبان"، بالإضافة إلى عدد من التلال المحيطة بجبل "النار" الاستراتيجي، والمطلة على قرية "آل حسن"، فضلا عن قطع خطوط إمداد مليشيات الحوثي الموالية لإيران، إلى أغلب مواقعها في جبل النار - وفقا لــ"سكاي نيوز".

كما أفادت المصادر، بأن القيادي الحوثي "عنتر أبو نشطان" قائد اللواء الأول دفاع جوي، لقي مصرعه مع عدد من مرافقيه في جبهة "نجران" بحدود المملكة العربية السعودية.وأفادت المصادر أن مليشيات الحوثي تكتمت على خبر مصرعه خشية استمرار انهيار معنويات عناصرها.وفي سياق آخر، بدأت وحدات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات