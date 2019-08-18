واشنطن: سنستمر في دعم الشعب السوداني

تحرير:وكالات ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ ص

توقيع الإعلان الدستوري في السوادن

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن توقيع الاتفاق في السودان بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، خطوة مهمة إلى الأمام. وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة تهنئ شعب السودان بتوقيعه على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في 17 أغسطس. وأشارت الخارجية، في بيان لها، إلى أن هذه الخطوة بداية لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، مشيدة بجهود الوسطاء من الاتحاد الأفريقي وحكومة إثيوبيا للتوسط في هذه الاتفاقية التاريخية - وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية.

وأكدت، أن المبعوث الخاص للسودان دونالد بوث، الذي حضر مراسم التوقيع، سيواصل دعم عملية تنفيذ الاتفاقيات.وأضافت، أن قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي قاما بخطوة مهمة إلى الأمام، مؤكدة أن الولايات المتحدة تتطلع إلى أداء اليمين الدستورية للمجلس السيادي في 19 أغسطس وتعيين رئيس وزراء في 20 أغسطس.وتابعت،