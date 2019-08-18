سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

واشنطن: سنستمر في دعم الشعب السوداني

تحرير:وكالات ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ ص
توقيع الإعلان الدستوري في السوادن
توقيع الإعلان الدستوري في السوادن
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن توقيع الاتفاق في السودان بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، خطوة مهمة إلى الأمام. وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة تهنئ شعب السودان بتوقيعه على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في 17 أغسطس. وأشارت الخارجية، في بيان لها، إلى أن هذه الخطوة بداية لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، مشيدة بجهود الوسطاء من الاتحاد الأفريقي وحكومة إثيوبيا للتوسط في هذه الاتفاقية التاريخية - وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
وأكدت، أن المبعوث الخاص للسودان دونالد بوث، الذي حضر مراسم التوقيع، سيواصل دعم عملية تنفيذ الاتفاقيات.وأضافت، أن قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي قاما بخطوة مهمة إلى الأمام، مؤكدة أن الولايات المتحدة تتطلع إلى أداء اليمين الدستورية للمجلس السيادي في 19 أغسطس وتعيين رئيس وزراء في 20 أغسطس.وتابعت،
اقرأ المزيد
صاروخ

استعدادات صاروخية لإيران تثير القلق في أمريكا

لم يكن التعامل الأمريكي مع التهديدات الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط، وتحديدًا بمضيق هرمز منحصرة على التركيز في الملفات السياسية المتعلقة بأنشطة إيران المختلفة، ولكنها امتدت لتشمل مجموعة من الإجراءات الرقابية العسكرية المتخصصة. الولايات المتحدة بدت حريصة على متابعة كافة الأنشطة العسكرية الإيرانية عن كثب، لا سيما وأنها يمكن أن تكون بمثابة إشارات واضحة إلى ما يمكن اعتباره نهجًا سياسيًا لطهران في المستقبل القريب، كما أنها تحدد الطريقة التي ستسير عليها الأمور بالمنطقة بشكل رئيسي.
جزيرة-جرينلاند-الدنماركية (2)

أسباب عسكرية وشخصية تدفع ترامب لشراء جزيرة جرينلاند

أثارت التقارير التي أشارت إلى رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشراء جزيرة جرينلاند الدنماركية، حالة من الاندهاش في الأوساط السياسية الأمريكية، لا سيما أن الأسباب الداعية لذلك لم تكن واضحة بالقدر الكافي في الساعات القليلة الماضية. وحاولت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية إيجاد إجابات واضحة لتفسير رغبة ترامب التي تأتي قبل أسابيع قليلة من زيارته المنتظرة إلى الدنمارك الشهر المقبل، والتي من المنتظر أن تحمل مزيدا من الحقائق عن صفقة شراء الجزيرة المحتملة، حال موافقة الدنمارك.
ترامب (2)

لماذا يسعى ترامب لشراء جزيرة جرينلاند من الدنمارك؟

من المعروف عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وَلَعه الشديد بالتفاخر بثروته الضخمة وقوتها الشرائية الفعالة، وهو الأمر الذي يظهر من خلال حرصه على وضع اسمه على المباني والمصاعد في برج ترامب، إلا أن آخر صيحات طموحه كانت شراء أرض أجنبية. طموحات ترامب التي يعلن عنها بشكل مستمر في العديد من الوسائل الإعلامية تمثل النهج الذي يستحوذ على فكر الرئيس الأمريكي، ورغبته في الحصول على كل ما ارتفع سعره وقيمته على مستوى العالم، وهو الأمر الذي قاده إلى التفكير في شراء جزيرة جرينلاند في الدنمارك.
ترامب (2)

ترامب يراهن على اليهود للفوز بولاية رئاسية جديدة

على مدى السنوات القليلة الماضية وضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يولي اهتمامًا بالغًا باسترضاء اليهود في الولايات المتحدة، وذلك في ظل رغبته للحصول على ولاية جديدة في البيت الأبيض، خاصة مع الانتقادات الشديدة التي تشهدها الإدارة الأمريكية في عهده. ترامب الذي دخل في العديد من الصراعات السياسية مع الديمقراطيين ومجلس النواب، يدرك أهمية التعامل مع الملفات التي تكون إسرائيل أحد أطرافها، لا سيما أن توجهات اليهود الانتخابية تعد عنصرا رئيسيا في نجاحه في الحصول على ولاية جديدة.
اقرأ المزيد من الأخبار
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

مدبولي: شمس السودان الجديد سوف تشرق.. وعلاقات غير مسبوقة

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ثقته في أن شمس السودان الجديد سوف تشرق ساطعة على أرضه، مجددا العهد والعزم على أن تشهد العلاقات بين مصر والسودان طفرة غير مسبوقة على الأصعدة كافة. وقال مدبولي، في كلمته عقب توقيع وثائق ترتيبات نقل السلطة إلى حكومة مدنية في السودان اليوم السبت وسط حضور مسؤولين دوليين واقليميين، " أنقل إليكم رسالة تحية وإعزاز من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية رئيس الاتحاد الإفريقي، إلى الشعب السوداني الشقيق الذي قام بثورته المجيدة من أجل تحقيق تطلعاته"، مؤكدا دعم السودان الشقيق من أجل تحقيق تلك التطلعات.
توقيع الاتفاقية فى السودان (2)

بدء مراسم توقيع وثائق الفترة الانتقالية في السودان

بدأت مراسم التوقيع النهائي لوثائق الفترة الانتقالية في السودان، اليوم السبت، بحضور عدد من قادة الدول ومسؤولين كبار، بما يمثل بداية جدية في تاريخ السودان الحديث. وكان من أوائل الواصلين إلى الخرطوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يترأس الاتحاد الإفريقي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وتوالى قدوم الرؤساء والزعماء إلى الخرطوم ومنهم رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستين تواديرا، ورئيس جمهورية تشاد إدريس ديبي إتنو، كما وصل رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير.
السودان (4)

«فرح السودان».. الخرطوم تبدأ أولى خطواتها الانتقالية

"فرح السودان".. هكذا أطلق السودانيون على الحدث الذي تشهده اليوم وهو التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري المقرر اليوم السبت الموافق 17 أغسطس ، حيث يأمل هذا الشعب أن يفتح هذا الأمر الطريق أمام استقرار بلادهم. فبعد 30 عاماً من الحكم العسكري بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير بفعل احتجاجات شعبية واسعة، يدخل السودان اليوم مرحلة جديدة في تاريخه السياسي بتوقيع هذا الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير لتدشين حقبة جديدة في تاريخ البلاد ولتحديد ملامح الفترة الانتقالية ما بعد عمر البشير.
السودان.

هل تنهي وثيقة الإعلان الدستوري الصراع بالخرطوم؟

وقعت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، والمجلس العسكري الانتقالي بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري، ووقع على الوثيقة من جانب قوى الحرية والتغيير المعلم أحمد ربيع، عضو مؤسس لتجمع المهنيين السودانيين، ومن جانب المجلس الانتقالي العسكري الفريق محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس، لتمهيد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية. وحسب تقارير صحفية بالخرطوم، فإنه سيتم التوقيع النهائي في 18 أغسطس والإعلان عن تشكيل مجلس السيادة، سيدير البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتؤدي إلى انتخابات.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org