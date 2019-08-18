اعتداء مسلح على سعوديين بتركيا.. والسفارة تحذر

تحرير:وكالات ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣١ ص

السفارة السعودية بتركيا

حذرت السفارة السعودية في تركيا، اليوم الأحد، مواطني المملكة المتواجدين في إسطنبول، بعد الاعتداء على أحد السعوديين المتواجدين في منطقة "شيلشي". وقالت السفارة السعودية، في بيان لها نشر عبر حسابها بموقع تويتر، "نظرا لتعرض مواطنين أثناء تواجدهما بأحد الكافيهات في منطقة "شيلسي" بإسطنبول لاعتداء مسلح من مجهولين نتج عن ذلك إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما". وأضافت السفارة السعودية، "لذا السفارة من المواطنين والمواطنات المتواجدين في مدينة إسطنبول أخذ الحيطة والحذر"، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية.

ونصحت السفارة المواطنين السعوديين المتواجدين في تركيا، بعدم التواجد في منطقتي "تقسيم – شيلسي" بعد غروب الشمس. #تحذير للمواطنين السعوديين المتواجدين في #إسطنبول#تركيا pic.twitter.com/csog0tMfDz — Suudi Arabistan Krall???-Türkiye السفارة في تركيا (@KSAembassyTR) August