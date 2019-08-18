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اعتداء مسلح على سعوديين بتركيا.. والسفارة تحذر

تحرير:وكالات ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣١ ص
السفارة السعودية بتركيا
السفارة السعودية بتركيا
حذرت السفارة السعودية في تركيا، اليوم الأحد، مواطني المملكة المتواجدين في إسطنبول، بعد الاعتداء على أحد السعوديين المتواجدين في منطقة "شيلشي". وقالت السفارة السعودية، في بيان لها نشر عبر حسابها بموقع تويتر، "نظرا لتعرض مواطنين أثناء تواجدهما بأحد الكافيهات في منطقة "شيلسي" بإسطنبول لاعتداء مسلح من مجهولين نتج عن ذلك إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما". وأضافت السفارة السعودية، "لذا السفارة من المواطنين والمواطنات المتواجدين في مدينة إسطنبول أخذ الحيطة والحذر"، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
ونصحت السفارة المواطنين السعوديين المتواجدين في تركيا، بعدم التواجد في منطقتي "تقسيم – شيلسي" بعد غروب الشمس.     #تحذير للمواطنين السعوديين المتواجدين في #إسطنبول#تركيا pic.twitter.com/csog0tMfDz — Suudi Arabistan Krall???-Türkiye السفارة في تركيا (@KSAembassyTR) August
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غارة-لتحالف-دعم-الشرعية-في-اليمن

مصرع قيادي حوثي.. والجيش يحرر صعدة شمالي اليمن

حررت قوات الجيش الوطني، بإسناد قوات التحالف العربي مناطق جديدة، بمديرية باقِم شمالي محافظة صعدة شمالي اليمن. وقالت مصادر عسكرية، إن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات المتمردة، وتدمير آليات تابعة لها. وأكدت المصادر، أن قوات الجيش اليمني حررت قرية "خشبان"، بالإضافة إلى عدد من التلال المحيطة بجبل "النار" الاستراتيجي، والمطلة على قرية "آل حسن"، فضلا عن قطع خطوط إمداد مليشيات الحوثي الموالية لإيران، إلى أغلب مواقعها في جبل النار - وفقا لــ"سكاي نيوز".
قوات الاحتلال الإسرائيلي

طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على شمال غزة

شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، غارات عدة على مناطق شمال غزة، وذلك وفق ما أدلى به شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك" الروسية، ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن الطيران الإسرائيلي شن غارة شمال قطاع غزة، بعد محاولة شبان اجتياز الحدود والوصول إلى الأراضي الإسرائيلية شرق بيت لاهيا، وأن هناك أنباء عن مقتل فلسطينيين في أثناء محاولتهم التسلل من قطاع غزة إلى إسرائيل. وصرح الناطق الرسمي باسم الجيش أفيخاي أدرعي: "قوات الجيش رصدت مشتبها فيهم وهم مسلحين بالقرب من السياج الأمني شمال قطاع غزة، وأن مروحية حربية ودبابة أطلقت باتجاههم النار".
جيش-الاحتلال

إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة على جنوب إسرائيل

أعلن موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم السبت، أنه تم إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة على جنوب إسرائيل ومنظومة القبة الحديدية تطلق صواريخ لاعتراضها، كما انطلقت صافرات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية بمحيط قطاع غزة. وشن سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، قصفا على مواقع وأهداف في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وذكرت تقارير صحفية محلية أن مقاتلات جيش الاحتلال استهدفت موقعا تابعا لحركة حماس شرق حي الزيتون الواقع شرق القطاع، مضيفة أن مقاتلات من دون طيار تابعة لجيش الاحتلال قصفت أرضا خالية شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.
الفريق-عبد-الفتاح-البرهان (2)

العسكري السوداني يختار 3 من أعضائه للمجلس السيادي

قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي بالسودان شمس الدين الكباشي، اليوم السبت، إن المجلس السيادي سيضم في عضويته رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والفريق ياسر العطا، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن اسمي العضوين المتبقيين اللذين سيختارهما الجيش في وقت لاحق، وذلك في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز بالعربية". ووفقا لاتفاق تقاسم السلطة، سيضم المجلس السيادي 5 أعضاء يختارهم المجلس العسكري، و5 من اختيار تحالف المعارضة وعضوا واحدا يتفق عليه الطرفان.
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استطلاع-هلال-العيد (2)

سلطنة عمان تخالف السعودية في موعد عيد الأضحى

بعد اجتماع لجنة استطلاع هلال شهر ذي الحجة، أعلنت سلطنة عمان عن أول أيام عيد الأضحى بالمخالفة لرؤية المملكة العربية السعودية. وبعد اجتماع اللجنة الفرعية لاستطلاع هلال شهر ذي الحجة بديوان عام وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أعلنت سلطنة عمان عدم ثبوت رؤية الهلال، وبذلك يكون الأحد الموافق 11 أغسطس هو يوم وقفة عرفة، والإثنين 12 أغسطس هو أول أيام عيد الأضحى، في عمان. وأعلنت السعودية، رؤية هلال ذي الحجة، مساء الخميس، في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير.
الملك فهد بن عبد العزيز

في مثل هذا اليوم.. توفي الملك فهد بن عبد العزيز

في مثل هذا اليوم 1 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 2005: توفي الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية. وفي عام 2005: أصبح الأمير عبد الله بن عبد العزيز ملكا للسعودية بعد وفاة الملك فهد بن عبد العزيز. وفي عام 1955: شكري القوتلي يتولى رئاسة الجمهورية في سوريا للمرة الأولى.
سلمان-وأردوغان

الملك سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من أردوغان

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن العاهل السعودي الملك سلمان، تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبر فيه عن عزائه ومواساته لوفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز، شقيق الملك سلمان. يأتي اتصال الرئيس التركي بالعاهل السعودي وسط أشهر من توتر العلاقات بين البلدين وتبادل التصريحات الرسمية القوية. وأعرب الملك سلمان عن شكره وتقديره لأردوغان على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الأمير الفقيد. وتُوفي مساء الأحد الماضي، الأمير بندر بن عبدالعزيز، عن عمر ناهز 96 عاما، وهو الشقيق الأكبر للملك سلمان، ووالد الأمير فيصل.
جواد ظريف (2)

إيران تفتح الباب أمام السعودية: مستعدون لعلاقة جديدة

أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن استعداد إيران للحوار مع السعودية، "إن كانت مستعدة لذلك". وأضاف ظريف اليوم الأربعاء، أنه "في حال غيرت السعودية والبحرين والإمارات سياساتها، وتوقفت عن التدخل في شؤون الدول الأخرى، فإننا مستعدون لإقامة علاقات جيدة معها"، مشددا على أن "باب الحوار مع دول الجوار مفتوح، وإيران لم ولن تغلقه مطلقا"، وذلك حسب وكالة الطلبة الإيرانية "إسنا". كان وزير الخارجية الإيراني، قال في وقت سابق، إن بلاده على استعداد للحوار مع السعودية والإمارات.
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