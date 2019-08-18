تسمم 35 مواطن «كلوا لحمة» في حفل زفاف بالشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:١٩ ص

صورة أرشيفية

أصيب أكثر خمسة وثلاثون مواطنًا، أغلبهم من أهالي قرية «غزالة» التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، بحالات قيء وإسهال واشتباه في الإصابة بتسمم غذائي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد؛ إثر تناول وجبات غذائية عبارة «لحوم» في حفل زفاف بالقرية، فيما جرى نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات القريبة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

البداية كانت بورود عدة بلاغات من مستشفيات «الزقازيق» الجامعي، و«صيدناوي» ومركز «السموم» بالزقازيق، باستقبال عدة حالات بلغ إجمالي عددها خمسة وثلاثون شخصًا، مصابين جميعهم بحالات قيء وإسهال واشتباه في الإصابة بحالات تسمم غذائي.وتبين أن أغلب المصابين من أهالي قرية «غزالة» التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق،