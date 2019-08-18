إرهاب

63 قتيلا و182 مصابا في انفجار ضرب قاعة زفاف بأفغانستان

تحرير:وكالات ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٥٥ ص
انفجار في حفل زفاف بأفغانستان
انفجار في حفل زفاف بأفغانستان
أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الانتحاري الذي ضرب حفل زفاف في العاصمة كابول إلى 63 قتيلًا و182 مصابًا وفقًَا لموقع "العربية". وكان الانفجار وقع في العاصمة الأفغانية كابول، أمس السبت، واستهدف صالة أفراح. وأفاد نصرة رحيمي، متحدث وزارة الداخلية، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، بوقوع انفجار داخل صالة أعراس في الدائرة السادسة بكابول، مضيفا: "حتى الآن لم تتضح طبيعة الانفجار، والقوات الأمنية وصلت إلى المكان". فيما ذكر فاروق بشري، رئيس مركز الإعلام الحكومي بالوكالة، في بيان بورود أنباء عن وقوع ضحايا في الانفجار.
وقال أحد شهود العيان لوكالة "فرانس برس" إنه شاهد طواقم الإسعاف تخلي العديد من الجثث من القاعة.وأكد محمد فرهق، أحد المدعوين لحفل الزفاف "كنت في الجناح المخصّص للنساء حين سمعت دوي انفجار ضخم في الجناح المخصّص للرجال".وأضاف "الجميع خرجوا يهرولون ويصرخون ويبكون، والدخان ملأ القاعة المخصّصة للرجال وكلّ من
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انفجار-افغانستان (1)

انفجار في أفغانستان.. وسقوط عشرات الضحايا

وقع انفجار في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم السبت، واستهدف صالة أفراح، وذكر مسؤولان حكوميان أفغانيان أن انفجارا وقع بالعاصمة كابول، مساء اليوم السبت، مع أنباء تفيد بوقوع ضحايا. وأفاد نصرة رحيمي، متحدث وزارة الداخلية، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، بوقوع انفجار داخل صالة أعراس في الدائرة السادسة بكابول، مضيفا: "حتى الآن لم تتضح طبيعة الانفجار، والقوات الأمنية وصلت إلى المكان". فيما ذكر فاروق بشري، رئيس مركز الإعلام الحكومي بالوكالة، في بيان بورود أنباء عن وقوع ضحايا في الانفجار، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
الحوثيون

حريق في معمل غاز سعودي بعد هجوم بطائرات للحوثيين

قالت شركة أرامكو السعودية إن هجوما شنته جماعة الحوثي بطائرات مسيرة على حقل نفطي في شرق السعودية، اليوم السبت، أدى إلى نشوب حريق في معمل للغاز ولكنه لم يؤثر على إنتاج النفط. وذكر متحدث عسكري باسم الحوثيين في وقت سابق أن 10 طائرات مسيرة استهدفت حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرقي المملكة بعملية توازن الردع الأولى. ومن جانبه، أوضح خالد الفالح وزير الطاقة السعودي في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السعودية، أن هذا الاستهداف لمنشآت حيوية لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن إمدادات الطاقة للعالم.
انفجار مسجد فى باكستان

ارتفاع عدد ضحايا انفجار مسجد بباكستان إلى 26 قتيلا ومصابا

أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة المصابين جراء الانفجار الذي وقع داخل أحد المساجد في منطقة "كجلاك" بمدينة "كويتا"، إلى 22 مصابا بالإضافة إلى أربعة قتلى على الأقل. وقال قائد شرطة كويتا "عبد الرزاق شمية"، في تصريحات نقلتها قناة "جيو نيوز" الباكستانية، إنه تم تنفيذ الانفجار بواسطة عبوة ناسفة تم زرعها أسفل مقعد خشبي لإمام المسجد. وأضافت القناة أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج من الإصابات التي لحقت بهم جراء الانفجار.
بوكو حرام

6 قتلى في هجوم انتحاري نفذته امرأة بتشاد

قتل نحو 6 أشخاص في تفجير انتحاري نفذته امرأة بتشاد، وفقا لما أعلنه الجيش التشادي، اليوم الأربعاء، بينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير. وتشهد منطقة بحيرة تشاد تجدد هجمات جماعة "بوكوحرام" الإرهابية النيجيرية منذ يونيو 2018، وسجلت منذ ذلك الوقت 9 هجمات لبوكوحرام في الأراضي التشادية. وفي نهاية مارس قتل 23 جنديا تشاديا في هجوم على قاعدة متقدمة على الضفة الشمالية الشرقية للبحيرة، أما في يونيو الماضي، فقتل 11 عسكريا تشاديا، في هجوم نفذته "بوكوحرام" واستهدف بلدة تقع في منطقة بحيرة تشاد غربي البلاد.
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انفجار-افغانستان (1)

انفجار في أفغانستان.. وسقوط عشرات الضحايا

وقع انفجار في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم السبت، واستهدف صالة أفراح، وذكر مسؤولان حكوميان أفغانيان أن انفجارا وقع بالعاصمة كابول، مساء اليوم السبت، مع أنباء تفيد بوقوع ضحايا. وأفاد نصرة رحيمي، متحدث وزارة الداخلية، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، بوقوع انفجار داخل صالة أعراس في الدائرة السادسة بكابول، مضيفا: "حتى الآن لم تتضح طبيعة الانفجار، والقوات الأمنية وصلت إلى المكان". فيما ذكر فاروق بشري، رئيس مركز الإعلام الحكومي بالوكالة، في بيان بورود أنباء عن وقوع ضحايا في الانفجار، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
انفجار مسجد فى باكستان

ارتفاع عدد ضحايا انفجار مسجد بباكستان إلى 26 قتيلا ومصابا

أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة المصابين جراء الانفجار الذي وقع داخل أحد المساجد في منطقة "كجلاك" بمدينة "كويتا"، إلى 22 مصابا بالإضافة إلى أربعة قتلى على الأقل. وقال قائد شرطة كويتا "عبد الرزاق شمية"، في تصريحات نقلتها قناة "جيو نيوز" الباكستانية، إنه تم تنفيذ الانفجار بواسطة عبوة ناسفة تم زرعها أسفل مقعد خشبي لإمام المسجد. وأضافت القناة أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج من الإصابات التي لحقت بهم جراء الانفجار.
رئيس الوزراء الدنماركي

انفجار جديد يضرب مركزا للشرطة وسط العاصمة الدنماركية

وقع انفجار خارج مركزا للشرطة بوسط العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت. وقالت الشرطة إن الانفجار ضرب مركزا للشرطة في حي نوريبرو بكوبنهاجن، مضيفة أنه لم يسفر عن وقوع أي إصابات. وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء برايان اريكسون، إن خدمات الطوارئ انتقلت إلى موقع الانفجار بعد استدعاءها بسبب ضوضاء مرتفعة في المنطقة. وجاء هذا الحادث بعد انفجار تسبب في تحطم نوافذ وتضرر واجهة مبنى وكالة الضرائب الدنماركية في كوبنهاجن في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي.
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«داعش» يُعلن مسؤوليته عن انفجارين وقعا في كابول

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الانفجارين المتتابعين اللذين وقعا، أمس الخميس، في العاصمة الأفغانية "كابول". وذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الجمعة، أن التنظيم الإرهابي أعلن ذلك عبر وكالة "أعماق" التابعة له، حيث زعم داعش بأن هو المسؤول عن الانفجارات المتتالية بما في ذلك الهجوم الانتحاري الذي استهدف حافلة تقل موظفين حكوميين من وزارة التعدين والبترول في الحي السادس عشر من العاصمة. وأعلنت حركة طالبان أنها المسؤولة عن انفجار سيارة مفخخة في منطقة ديسبشاري في كابول، ما أسفر عن مقتل 9 مواطنين أجانب.
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