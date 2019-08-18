«خلية الواحات ونفقة توأمي عز» أبرز محاكمات الأحد

«زينة» طالبت بزيادة نفقة نجليها قائلة إن والدهما ممثل مشهور وله كثير من الأعمال السينمائية وقام بإعلانات إضافة إلى أملاكه التي تدر عليه أكثر من 3 ملايين جنيه شهريا

تحرير:سماح عوض الله ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٢٨ ص

زينة وأحمد عز

يمر قطار المحاكمات اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يسيطر عليها جرائم الإرهاب، ويتقدمها استكمال محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، نظر محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد إبراهيم، والتحريض على قلب نظام الحكم، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وسكرتارية معتز مدحت.

خلية الواحات تستمع محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، إلى أقوال الشهود فى محاكمة 43 متهما محبوسين واثنين هاربين، متهمين بالانضمام إلى مجموعة من تنظيم داعش يترأسهم الإرهابي عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى (ليبي الجنسية)، ارتكبوا جرائم إرهابية، منها حادث الواحات، الذى راح