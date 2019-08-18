«خلية الواحات ونفقة توأمي عز» أبرز محاكمات الأحد
«زينة» طالبت بزيادة نفقة نجليها قائلة إن والدهما ممثل مشهور وله كثير من الأعمال السينمائية وقام بإعلانات إضافة إلى أملاكه التي تدر عليه أكثر من 3 ملايين جنيه شهريا
تحرير:سماح عوض الله
١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٢٨ ص
زينة وأحمد عز
يمر قطار المحاكمات اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يسيطر عليها جرائم الإرهاب، ويتقدمها استكمال محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، نظر محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد إبراهيم، والتحريض على قلب نظام الحكم، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وسكرتارية معتز مدحت.
خلية الواحات
تستمع محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، إلى أقوال الشهود فى محاكمة 43 متهما محبوسين واثنين هاربين، متهمين بالانضمام إلى مجموعة من تنظيم داعش يترأسهم الإرهابي عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى (ليبي الجنسية)، ارتكبوا جرائم إرهابية، منها حادث الواحات، الذى راح
خلية الواحات
تستمع محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، إلى أقوال الشهود فى محاكمة 43 متهما محبوسين واثنين هاربين، متهمين بالانضمام إلى مجموعة من تنظيم داعش يترأسهم الإرهابي عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى (ليبي الجنسية)، ارتكبوا جرائم إرهابية، منها حادث الواحات، الذى راح ضحيته 16 من قوات الأمن، وأصيب 13 آخرون.
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة بالقضية، أن المتهم الرئيسى فى حادث الواحات الإرهابي القيادى عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى "ليبى الجنسية"، تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابى المصرى المتوفى عماد الدين أحمد، وشارك يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 فى العملية الإرهابية التى استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، بالمنطقة الصحراوية فى الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل لـ35 كم.
تبين من التحقيق أن المتهم المسمارى تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضى الليبية على كيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابى، تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابي الليبي اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات، تنفيذا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذا لذات الغرض.
داعش الجيزة
تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، نظر محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، بقضية "خلية داعش الجيزة"، وتعقد جلسة المحاكمة بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، ود.على عمارة.
كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين إلى المحاكمة، بعد أن أدانتهم التحقيقات باعتناق المتهم الأول محمود طوسون أفكار داعش الإرهابية، ووجوب الخروج على الدولة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة ومشاركته عناصرها في رصد قاعدة إحدى المنشآت العسكرية، وقيامه بتأسيس خلية عنقودية بالجيزة بهدف ارتكاب عمليات عدائية بهدف ترويع المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وصولا لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد واستطاعته ضم باقي المتهمين، كما أنهم حضروا لارتكاب عمليات إرهابية ضد الكنائس ووضعوا مخططات وجهزوا مواد مفرقعة وأسلحة نارية وذخائرها لاستهدافها بعمليات عدائية.
توأما عز
تستكمل محكمة استئناف أسرة القاهرة، نظر الدعوى المقامة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز تطالب فيها بزيادة مبلغ نفقة نجليهما التوأمين عز الدين وزين الدين، بعد أن قدمت المدعية مستندات تثبت ثراء مطلقها.
قالت «زينة» فى دعوى زيادة النفقة إن والد طفليها ممثل مشهور وله كثير من الأعمال السينمائية، وقام بالعديد من الحملات الإعلانية، إضافة إلى أملاكه المتعددة التي تدر عليه أكثر من 3 ملايين جنيه شهريا.
وحكمت محكمة أول درجة في جلسة 30 مارس الماضي، بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ 30 ألف جنيه زيادة نفقة لتوأميها، وقدمت بعدها المدعية طعنًا بالاستئناف على الحكم الصادر لأن مبلغ الزيادة لا يتناسب مع ثراء مطلقها.
وبدوره قدم أحمد عز استئنافًا على الحكم وطالب بتخفيض مبلغ النفقة وقررت المحكمة ضم الاستئنافين والنظر فى مبلغ النفقة من جديد بناءً على ما يقدمه كل طرف.